Очередной скандал: Ефросинина с Мартыновской нормализуют насилие над животными

То, что учуяли две телезвезды Маша Ефросинина и Ольга Мартыновская просто немыслимо.

Контекст: популярная шеф-поварешка Ольга сходила на женское интервью к Маше. И там со смехом рассказала, как опрокидывала котят через здание и привязывала петарды к хвостам животных. На это телезвезда Маша громко посмеялась.

Теперь Маша рассказывает, что после реакции аудитории этот эпизод удалили, а Ольга записала извинения в извинительной картузе. Короче, с женским интервью успешной женщины что-то пошло не так.

На секундочку — два медийных человека нормализуют насилие над животными. И это и то время, когда в обществе хватает очень громких историй пыток собак и кошек.

Вот пару недель весь интернет гудит, потому что малолетняя девушка из Павлограда системно издевается над котиками. И дошло до того, что предыдущих животных из этой семьи забирал боец ССО, которому обострил этот кринж. На этот раз тоже, если бы не военные ССО, то и бывшего извинения бы не было. Представьте? Военные выбивают окупантов из нашей земли, еще и должны заниматься потенциальными маньяками, потому что полиция курит папиросы.

Это что? Через пару лет уйдет и малолетняя на проект СТБ — станет инфлюенсершей и расскажет всем о таких развлечениях?

В популярной сети супермаркетов убили бездомную собаку — дело пытаются замять.

Пару дней назад чертов дед выбросил бишона из окна, потому что тот ему надоел.

Год назад была история, как... врач больницы Святого Пантелеймона снимала тектоки, где ее дети разрисовывают кошек фломастерами и таскают за кавычки. Это был тип смешной контент.

Подобные истории изо рта двух знаменитых и богатых могут популяризировать издевательства над животными. Ну а чо, прикоснуться к випам можно по-разному.

Что это за игры? Я не представляю.

Спасибо нашей маме, за то, что прививала нам с сестрой эмпатию — у нас было несколько взятых кошек и собак, которые прибились сами после того, как их выбросили или умерли старики. Мама всегда находила для них мисочку и уголок.

А еще моими любимыми моментами очень оригинальные поздравления с Днем рождения. Когда мама говорит: "у нас здесь вылупился гусеница/цыпленок/утенок — он тебя вот поздравит". И этот нежный писк в телефоне трогает даже во взрослом возрасте.