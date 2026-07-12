Очень просто сделать, чтобы ''простые россияне'' захотели окончание Путиным войны

Геополитический реваншист Путин своими действиями демонстрирует, что готов воевать с Украиной вечно, если она не согласится с капитуляцией. И хотя развитие событий показывает, что Москва не побеждает, но российский диктатор все время выдвигает одни и те же нереалистичные требования. Как сделать, чтобы "простые россияне" сами захотели окончание войны Путиным?

Чтобы те, кто годами повторяли, что они не интересуются политикой, признали необходимость окончания войны, нужно разрушить их ощущение безопасности и изоляции от фронта. Чтобы санкции непосредственно ударили по их повседневному уровню жизни, в то же время прорвать информационную блокаду кремлевской пропаганды. Продемонстрировав реальные масштабы потерь русской армии и критическую ситуацию в экономике Российской Федерации.

Хотя кое-что в этом направлении уже удалось сделать, но для достижения системного перелома этого все еще недостаточно, поскольку значительная часть российского населения продолжает жить в условиях пассивной экономической адаптации, выстраивая новые психологические механизмы защиты от реальности.

Прорыв этой обороны требует существенного усиления санкционного давления на Российскую Федерацию, способного разрушить внутренние инструменты компенсации потерь и резко напрямую повлиять на базовый уровень благосостояния московитов. Дальнейшая стратегия должна фокусироваться не только на ограничении ресурсов агрессора, но и на системном прорыве этого психологического вакуума для демонстрации реальной цены войны.

Это означает, что санкции должны стать не просто экономическим барьером, но ощутимым катализатором внутренних изменений общественных настроений в России. Превращая абстрактные цифры макроэкономических потерь в конкретные бытовые трудности, которые заставят рядового гражданина России осознать прямую связь между преступными действиями его властей, развязавших страшную кровавую войну в Украине, и собственным обнищанием.

Что лишит кремлевский режим возможности дальше покупать лояльность собственного населения и конвертирует скрытое общественное недовольство в реальное внутреннее давление на политическое руководство Российской Федерации.

Поскольку очевидно, что только из-за полного разрушения относительной зоны комфорта внутри Московии можно добиться критического снижения ее способности финансировать и продолжать длительную агрессию в Украине.

Необходимо переориентировать международные ограничения на пассивное сдерживание военного потенциала на активное истощение социально-экономического фундамента российского тоталитаризма.

И это очень важно, поскольку только полная экономическая изоляция и лишение агрессора ресурсов для ведения войны способны принудить его к реальному миру, остановить финансирование военной машины и взорвать внутреннюю стабильность путинского режима, угрожающего глобальной безопасности.

Мы видели, как негативно на настои "простых россиян" по поводу продолжения войны в Украине произошел неожиданный для них дефицит бензина, который им принесли "хорошие украинские дроны". Методически и высокоточно поражают ключевые нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы на территории РФ.

А это показывает, что подобные меры способны успешно действовать. И если Путина это не убедит, то следующим шагом должно стать дефицит продуктов. Хотя бы такой, какой сейчас ощущается в оккупированном Крыму. Масштабная инфляция и пустые полки в магазинах способны подтолкнуть "рядовых россиян" к протестам по поводу действий режима Путина.

Исторический опыт убедительно свидетельствует, что отсутствие базовых товаров, в частности топлива и продовольствия, является одним из наиболее мощных факторов дестабилизации тоталитарных режимов. Он ведь разрушает негласный общественный договор между диктатором и населением, где лояльность обменивается на стабильность и сытость.

Удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре РФ наглядно продемонстрировали уязвимость ее тыла, что вызвало первые серьезные трещины в иллюзиях безопасности рядовых россиян. Заставив их понять: война, которую им кремлевские пропагандисты подавали как отдаленное медийное шоу, способна в любой момент оставить их без горючего, света и привычного комфорта.

Перенос этого опыта на продовольственную сферу по примеру временно оккупированного Крыма, где логистический коллапс уже периодически создает пустые полки в магазинах, может превратить пассивную поддержку войны в острое внутреннее недовольство.

Для среднестатистического гражданина России война будет оставаться приемлемой только до тех пор, пока она выглядит как картинка по телевизору и не мешает ежедневному быту. Как только война заденет холодильник каждой семьи посредством дефицита хлеба, молока или лекарств, пропаганда быстро потеряет свою обманчивую эффективность, уступая место первоначальному страху за выживание.

Поражение ключевых железнодорожных узлов, портовой инфраструктуры, крупных распределительных центров и оптовых складов на территории тоталитарной Московии может создать изолированные зоны продовольственного кризиса внутри этой страны. А это заставит Кремль выбирать между обеспечением фронта и удержанием порядка в регионах, что неизбежно приведет к логистическому хаосу и усилению панических настроений среди россиян.

Поэтому экономическое и логистическое давление на повседневную жизнь населения Российской Федерации является критически важным ассиметричным инструментом в российско-украинской изнурительной войне.

Дефицит продовольствия и товаров первой потребности может трансформировать бытовое недовольство россиян в прямую угрозу для путинского режима. Поскольку пустые полки магазинов и стремительный рост цен разрушат видимость стабильности, заставляя российское население переключаться с поддержки агрессивной внешней политики диктатора Путина на выживание.

Даже когда репрессивная машина Путина эффективно подавляет политические протесты, она станет бессильной против хаотических "голодных" бунтов или массовой паники, вызванной тотальным дефицитом, поскольку такие процессы не имеют единого лидера и руководствуются базовыми инстинктами.

Логика событий доказывает, что нарушение внутренней стабильности России из-за дефицита ресурсов является реальным путем к истощению ее военного потенциала, поскольку заставит Кремль тратить эти резервы на тушение социальных пожаров вместо ведения войны. Ведь в таком случае Путину придется выбирать между сохранением своей власти и оккупацией Украины.

Этот выбор неизбежно приведет к критическому перенапряжению всей государственной системы Российской Федерации, поскольку масштабное урезание финансирования социальных программ, задержки выплат бюджетникам и стремительное обнищание населения в регионах спровоцируют волну локальных протестов и межэтнических напряжений, которые Кремль уже не сможет игнорировать.

Чтобы удержать контроль над ситуацией внутри страны и подавить потенциальные бунты, Путин будет вынужден перенаправлять колоссальные финансовые потоки, остатки дефицитной техники и, самое главное, боеспособные силовые подразделения, включая Росгвардию и спецслужбы, с линии фронта вглубь России для полицейских и карательных функций.

Ослабление военной машины на передовой из-за нехватки ресурсов и средств внутренней безопасности обнажит логистические цепочки и снизит боеспособность оккупационных войск, что откроет для Вооруженных Сил Украины стратегические возможности для эффективного освобождения территорий. Что, в конце концов, заставит российскую верхушку капитулировать или радикально пересмотреть свои захватнические планы ради собственного выживания.