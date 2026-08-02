Москва между войной с НАТО и восстановлением Золотой Орды

Так как Банковая выполнила "домашнее задание" – сменила правительство Свириденко и "силовой" блок, то 28 июля Белый дом пригласил украинскую делегацию в Овальный кабинет на совещание по теме: как образумить расею. Московиты отметили – делегация вошла в Белый дом не через парадный, а через боковой Западный вход, и призадумались, что бы это значило?

Переговоры в Овальном кабинете длились час и когда Зеленский с делегацией вышел через всё тот же Западный портал, то вскоре через него зашёл Нетаньяху, который тоже выполнил "домашнее задание". Нетаньяху прибыл один и беседовал с Трампом тет-а-тет. Ситуация Украины в данный момент в приоритете у Трампа, несмотря на всю значимость ситуации в Заливе и восточном Средиземноморье.

За 27-28 июля цена нефти успела упасть на 8-9 долларов в сравнении с 97 в пятницу, а иранская хунта растерянно заявила 28 июля, что запретит вход в Залив кораблям тех стран, которые будут брать у Трампа деньги за обстреленные суда с замороженных счетов Ирана. По оценкам после 1979 г. в мире было заморожено 100-120 млрд. долларов Ирана. Так как деньги работали, и проценты не тратили на Украину, как с 280 млрд. РФ, то есть мнение – на счетах может быть до 300 млрд. Сумма убедительная, чтобы хунта меньше стреляла и искала способ получить её. Хунта пока в раздумьях и Трамп, чтобы она быстрее думала, побомбил 30 июля побережье Ирана.

Причины, по которым делегация Украины и Нетаньяху вошли в Белый дом не через парадный, а Западный вход, просты – оттуда ближе идти к Овальному кабинету и в день похорон Трамп не мог позировать с улыбкой у входа, принимая Зеленского и Нетаньяху, срочно прибывших с отчётами о "домашних заданиях". Интервью Зеленского для Лоры Лумер тоже часть "домашнего задания".

Делегация с Зеленским приехала узнать, как будет дальше, воспользовавшись тем, что вход на похороны обычно свободный, в отличие от свадеб. В феврале 2025 г. Линдси Грэм рекомендовал Зеленскому сходить на выборы, поэтому тот вряд ли был сильно огорчён его смертью. У республиканцев тоже нет иллюзий на счёт Зеленского, и они чётко разделяют его и Украину. Поэтому всё было по-деловому – перед голосованием Зеленскому устроили закрытую встречу с сенаторами от обеих партий, на которую пришло 60 из 100 сенаторов. Затем он наблюдал за голосованием из гостевой ложи, но выступить с благодарственной речью не разрешили.

Европу на похоронах представлял Александр Стубб. Поэтому Зеленский и Нетаньяху были единственными выдающимися лидерами современности. Газета Haaretz утверждает – они хотели провести официальную встречу, но в итоге решили не компрометировать друг друга и ограничились краткой беседой на похоронах.

Состав украинской и американской делегаций на переговорах в Овальном кабинете не оставляет сомнений – это рабочее совещание и администрация Трампа не уверена, что визави сделают всё как договорились. Поэтому без обнимашек после него, совместных брифингов для прессы и пафосных речей, даже с учётом страсти Зеленского к красивым позам. Эту страсть он удовлетворял уже в Европе на обратном пути.

Трамп, который тоже не чужд эффектных сцен, решил ещё и не дразнить вхолостую "гусей" в Москве и Демпартии. В сентябре в Палате представителей будет голосование закона Грэма – Блюменталя, и оно не обещает стать столь однозначным как в Сенате, тем более, что вторичные санкции за торговлю с Ираном в него вошли. Так что, или в Иране и в РФ что-то поменяется, или США придётся с октября или с 2027 г. начать отказываться от товаров из Китая.

При этом Трамп вновь подтвердил 23 июля своё приглашение Си Цзиньпину приехать в США с официальным визитом 24 сентября, которое он впервые огласил 14 мая на банкете в Пекине. У Си Цзиньпина есть три варианта: приехать по приглашению Трампа, приехать к 22 сентября на неделю "высоких прений" в Генассамблее ООН, её сессия открывается с 8 сентября, или не приехать. На это накладывается ещё и окончание 20 сентября выборов в Госдуму РФ, которые могут пройти не без сюрпризов, так как Китай не заинтересован в прекращении торговли с США только из-за того, что РФ не может жить без Славянска и Краматорска.

Пока сложно сказать, как разложатся все "карты" вокруг закона Грэма – Блюменталя, и "гадание" по "картам" – Крым, небо и Чёрное море более прогнозируемо. Разумеется, не в той его часть, что ракета рашистов может взорваться в Польше возле Люблина.

Длящиеся два месяца атаки по инфраструктуре оккупированного Крыма должны были объяснить кремлёвцам – так может выглядеть Белгородщина и любой другой регион в РФ. Этим их подводили к мысли: пора поговорить о воздушном перемирии – термине, который возник в августе 2025 г. перед встречей на Аляске. Но кремлёвцы на него не согласились, вопреки вранью Лаврова про "дух Анкориджа".

В результате Трамп после Анкориджа пригласил европейцев в Белый дом обсудить, как быть с тем чуваком, который явился на переговоры в белом свитере с надписью "СССР" чёрными буквами, и небрежно бросил журналистам "Бывал я уже здесь". На совещание пригласили и Зеленского, который ради воздушного перемирия сменил кофту на костюм, чем порадовал Трампа, с которым в апреле заключил перемирие в соборе Св. Петра.

Впервые он появился в чёрном костюме стилизованном под френч на саммите НАТО в Гааге 25 июля, так как осознал: НАТО без США это не то НАТО, что с США, и Трампа не объехать. Е-титушки Фёдорова тогда врали про "агента Краснова" и орали "трампистам" – люди гибнут из-за вас каждый день. Орали так, как буду-то Зеленский взывал "Трамп и Макрон – введите войска!", а его не слышали.

Воздушное перемирие после Анкориджа не подписали и Зеленский объявил, что зима будет сложной, так как Миндич с Галущенко украли деньги, и не только "агент Краснов", но и европейцы не спешат их снова давать. Министр национального единства Чернышов ещё 22 июня хотел эмигрировать в Израиль, чтобы через пару месяцев не отвечать за этот провал. Но его убедили вернуться, гениально пообещав уволить и отправить под следствие до трудной зимы и разбирательств с провалом.

Теперь перед поездкой Зеленского к Трампу вернулся термин воздушное перемирие и с подачи ООН всплывает подзабытое морское или зерновое перемирие. Зеленский вернулся и опять объявил: зима будет трудной. Многое повторяется, но ситуация не та, что в 2025 г. Настолько не та, что "Файнэншл таймс" дерзко написала 29 июля – США и Франция дают цели и корректируют украинские дроны в РФ.

Это прямое послание кремлёвцам от Трампа, если не будет как минимум воздушного и морского официального перемирия, то у вас в сентябре будут очень сложные выборы. То, что происходит в оккупированном Крыму и на подъездах к нему, будет во многих регионах РФ и с большей интенсивностью.

Мы знаем, парламентские выборы в РФ фикция. Вы даже даты их проведения ставите по системе манипуляций, но можем спутать вам "карты" с помощью украинских дронов и ракет, а также "китайской партии" за сворачивание "СВО". Если Европа начнёт массово стопорить ваш "серо-белый" флот, то станет совсем интересно. "Энергетическая война" начнётся не зимой, а в августе и появится новый "вечный" русский вопрос – когда будет свет?

Легко прогнозируема реакция кремлёвцев – мы разбомбим инфраструктуру в Украине, и не только её. Но это значит остаться без ракет и разоружиться перед НАТО. Рискованно, и ядерным оружие этот риск не снять. Можно напасть на Эстонию, но удобней на Польшу, так как местом боёв станет Беларусь, а не Ленинградская область. Но нападать придётся в августе – сентябре, а не после выборов, иначе глубинный народ не поймёт, почему бомбят, а начальство не отвечает. Наверное, продалось Западу.

Разубедить народ призывом – голосуй за "единороссов", они приведут нас к победе, – это также безнадёжно, как в Украине призывать голосовать за "слуг народа". Даже более безнадёжно, так как "единороссы" пять лет обещают не победу, а "достижение всех целей СВО", но не озвучивают их. Медведев с Лавровым, возглавляя избирательную кампанию, тоже говорят о "всех целях СВО", но взятие Варшавы и Берлина среди них даже "путин" не называл. Обещанием взять эти города никого в РФ не заведёшь, так как они уже были советскими и советы изгнали без стрельбы. Обещать взять снова – пошло, особенно, когда Славянск и Краматорск берут пятый год.

При таких раскладах народ может потребовать на выборах восстановления монголо-татарского ига, а не СССР и Варшавского договора. Это выглядит интересней и пройдёт без ядерной войны. К тому же Токаев объявил Казахстан наследником Золотой Орды и обратился публично к "путину" с призывом прекратить войну против Украины. "Путин" морщился, но слушал, и спорить не решился. Астана как собиратель земель улуса Джучи – это народу также понятно, как Москва – собиратель земель Рюриковичей. Вещий Олег как приехал в Киев, так и кинулся их собирать для Игоря, сына Рюрика, невесть от какой жены. До сих пор собирают по принципу – сначала разбомбим и убьём, потом отстроим и заселим.

По сути, Трамп предлагает кремлёвцам сыграть в "русскую рулетку" при условии, что в барабане револьвера пять патронов из шести. Есть один вариант избежать самоубийства –подписать перемирие с Украиной на Генассамблее ООН в сентябре.

Но так как кремлёвцы ещё больше, чем хунта в Иране, склонны одновременно думать и стрелять, то Трамп сказал Зеленскому в Анкаре 8 июля, что закроет небо над Украинной. Это возможно, если системно бить по всем местам пусков и сделать бесполётную зону до Урала.

Поэтому после саммита НАТО в Анкаре достоянием СМИ стало минимум три случая появления украинской авиации вблизи линии фронта. Но как любят говорить на расеи, это мы ещё даже не начинали. У Пекина свой мирный план – восстановление монгольско-китайской протекции в пределах исконных земель Золотой Орды. Удобно восстанавливать и через Казахстан.