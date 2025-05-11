Массовый круизный туризм во Французской Полинезии: прибыль против экологии

Французская Полинезия стоит перед сложным выбором: ограничить круизный туризм для защиты окружающей среды или увеличить количество туристов. Один из самых популярных регионов, остров Бора-Бора, ввел предел на круизные суда, в то время как другие регионы пытаются привлечь больше посетителей.

Бора-Бора – небольшой остров в южной части Тихого океана. Его зеленые холмы с центральным пиком, мелководный риф, бирюзовые лагуны и бунгало над водой ассоциируются с райским отдыхом для многих путешественников. Но великолепие природы может обернуться катастрофой, поскольку Бора-Бора стала одним из самых желанных мест отдыха в мире. Все больше круизных судов стали прибывать на остров, а их пассажиры заполняли все уголки острова. Этот масштаб стал столь впечатляющим, что в 2019 году Бора-Бора решила ограничить количество круизов с 2022 года.

В 2021 году мировая пресса изобиловала заголовками о намерениях Французской Полинезии также запретить круизные суда с более чем 3500 пассажирами на борту с 2022 года, а также установить общий лимит на количество туристов. Но с приходом нового правительства эти планы кардинально изменились: вместо ограничения количества путешественников к 2033 году было объявлено желание удвоить их количество. После этого крупные круизные суда были замечены в некоторых портах. Это резкое изменение туристической политики создало конфликтную ситуацию в общине между сторонниками развития туристической индустрии и теми, кто предан более экологическому подходу, чем у Бора-Бора. Обе стороны сосредотачиваются на крупных круизных лайнерах, но имеют очень разные выводы по ним. Одни настаивают, что именно лайнеры обслуживают большинство туристов, другие подчеркивают их загрязнение окружающей среды.

Слишком много туристов...

Огромные суда являются источником прибыли, но в то же время наносят ущерб природе. Источник: Image Arvid Olson/Pixabay Огромные суда являются источником прибыли, но в то же время наносят ущерб природе. Источник: Image Arvid Olson/Pixabay

Французская Полинезия охватывает более сотни островов, включая Таити и Бора-Бора, наиболее популярные среди путешественников. И, как и в большинстве тихоокеанских стран, туристическая индустрия является важнейшей частью экономики: по данным Tahiti Tourisme, во Французской Полинезии она составляет около 12% ВВП и примерно 80% экспортных доходов. Согласно статистике, предоставленной правительством, значительный скачок в количестве туристов произошел за последнее десятилетие: если в 2011 году Французскую Полинезию посетило около 160 тысяч человек, то в 2019 году их было уже более 235 тысяч. Большинство из них были путешественниками из США и Франции. Росту этого показателя способствовало развитие круизного туризма в регионах Французской Полинезии. Глава туристической ассоциации Бора-Бора Райнуи Бесинау вспоминает, что во времена, когда в портах острова швартовались крупные круизные лайнеры с до 3 тысяч пассажиров, казалось, что туристы буквально "захватили" остров. До введения ограничений на Бора-Бора, по словам Бесинау, конкурировали две совершенно несовместимые модели туризма: роскошный вариант на тихом острове без толп туристов и массовый туризм на круизных судах.

В 2019 году местный совет Бора-Бора избрал роскошный туризм и ввел ограничения на ежедневные круизные посещения до 1200 человек. Экологические организации радостно приветствовали это решение. Мари-Лор Ванизетт из экологической группы Te Ora Naho назвала этот шаг достаточно логичным, чтобы "сохранить наши активы и наш образ жизни". В то же время Ванизетт не выступает категорически против всех круизных судов. Так, меньшие суда могли бы заменить отели во Французской Полинезии, что могло бы ограничить доступ к земле местных жителей и негативно повлиять на окружающую среду. Однако "великие монстры" с "плохой репутацией", как она охарактеризовала огромные круизные суда, наносят значительный ущерб ландшафту и экологии. В 2019 году команда ученых нескольких университетов Испании и Чили опубликовала исследование, согласно которому углеродный след круизного лайнера может превышать выбросы 12 000 автомобилей. Такие суда используют бункерное топливо, смолообразное вещество, которое при сгорании выбрасывает огромное количество парниковых газов. И хотя многие компании круизного туризма, включая те во Французской Полинезии, планируют перейти на сжиженный природный газ, экологи также не приветствуют это решение. Они считают, что этот тип топлива чревато значительными выбросами метана, что негативно влияет на климат.

Международная ассоциация круизных линий (CLIA), представляющая крупнейшие круизные компании мира, не согласна с такой оценкой. Управляющий директор CLIA в Австралии Джоэл Кац заявил, что члены ассоциации планируют сократить выбросы углекислого газа по всему круизному флоту на 40% к 2030 году и достичь нулевых выбросов к 2050 году. Он также подчеркивает, что круизы предоставляют важную услугу общине, создавая рабочие места и поддерживая местные туристические предприятия.

… но не для остальной Французской Полинезии

Уменьшать количество туристов или увеличивать его – мнения разнятся. Источник: Image tigertravel/Pixabay Уменьшать количество туристов или увеличивать его – мнения разнятся. Источник: Image tigertravel/Pixabay

В то время, когда Бора-Бора устанавливает ограничения, остальная часть Французской Полинезии стремится воспользоваться соблазном и выбрать другой подход к развитию круизного туризма.

Еще в 2022 году Французская Полинезия предложила расширить свою программу устойчивого развития и установить общий годовой лимит 280 000 туристов. Приоритет должен быть предоставлен местным круизным компаниям и судам с 700 пассажирами на борту или меньше. Таким образом, острова должны стать локациями для качественного туризма с минимальным влиянием на дикую природу Французской Полинезии. Но уже в 2023 году от программы медленного туризма решили отказаться.

Возглавивший страну в мае президент Моэтаи Бротерсон рассказал местным СМИ о планах увеличить количество туристов до 600 тысяч к 2033 году (для понимания ситуации стоит знать, что в 2022 году этот показатель достиг почти 219 тысяч). Эти цели подтвердил The Guardian советник по туризму Гийом Коломбани. Он объяснил обещание предыдущего правительства массовой атакой на авиалайнеры того времени. Чтобы достичь запланированных цифр, правительство составило список покинутых гостиниц, пригодных для реконструкции, и государственных земельных участков, на которых инвесторы могут создавать новые курорты с акцентом на устойчивое развитие. В настоящее время активно идет строительство трехуровневого круизного терминала в Папеэте, столице Французской Полинезии, который планируется открыть в 2024 году. Он будет принимать тысячи круизных путешественников ежедневно и станет променадной зоной для местного населения.

Туроператоры в целом положительно отреагировали на этот план роста индустрии, но также выразили обеспокоенность тем, как разместить такое большое количество путешественников. Например, Александрина Ван, исполнительный директор туристического агентства Nani Travels, отметила, что стратегия устойчивого развития должна быть тщательно продумана и учитывать пожелания местного населения и возможные негативные экологические воздействия. Многие туроператоры также настаивают, что чем больше туристов, тем больше пользы для страны. Но организация размещения, конечно, потребует больших усилий, чтобы количество путешественников не ухудшило качество отдыха.

Бора-Бора – "мирный остров"

Бора-Бора выступает за ограничение круизных туристов. Источник: Image Michelle Raponi/Pixabay Бора-Бора выступает за ограничение круизных туристов. Источник: Image Michelle Raponi/Pixabay

Майрераурия Леверд, генеральный директор совета Бора-Бора, также высказалась о будущем туристической индустрии в интервью The Guardian. По ее словам, даже если остальная Французская Полинезия стремится увеличить количество туристов, Бора-Бора останется ограниченной, главным образом потому, что это очень маленький остров.

Ванизетт считает, что решение Бротерсона полностью противоречит стратегии устойчивого туризма и что больше туристов в будущем будет катастрофическим. Доктор Тимоти МакНилл, директор по исследованиям устойчивого туризма в Университете технологий Онтарио, согласен с ней. Он считает, что если бы пришлось выбрать индустрию, от которой следует избавиться, круизный туризм был бы первым в списке во Французской Полинезии. Ванизетт назвала подход Бора-Бора более устойчивым и экологичным моделью круизного туризма, которая также поможет семьям зарабатывать больше денег, несмотря на ограничения, и должна быть принята остальной Французской Полинезии.

С момента введения лимита на количество круизных туристов Бора-Бора процветает, по словам Бесинау, поэтому они будут продолжать придерживаться этого подхода, чтобы сохранить имидж "мирного острова".

Серия статей The Guardian по туризму в Тихоокеанском регионе отметила, что новые модели туризма уже появились в странах региона. Кроме ограничений на количество посетителей на Бора-Бора, Острова Кука и Вануату внедряют "регенеративный туризм", а Палау просит туристов подписывать обязательства по экологически ответственному поведению. Однако этого недостаточно для решения проблемы, в частности из-за нехватки ресурсов и сложности мониторинга удаленных локаций.