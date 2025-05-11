Масовий круїзний туризм у Французькій Полінезії: прибуток проти екології

Французька Полінезія стоїть перед складним вибором: обмежити круїзний туризм для захисту довкілля чи збільшити кількість туристів. Один із найпопулярніших регіонів, острів Бора-Бора, запровадив ліміт на круїзні судна, тоді як інші регіони намагаються залучити більше відвідувачів.

Бора-Бора – це невеликий острів у південній частині Тихого океану. Його зелені пагорби з центральним піком, мілководний риф, бірюзові лагуни та бунгало над водою асоціюються з райським відпочинком для багатьох мандрівників. Але пишнота природи може обернутися катастрофою, оскільки Бора-Бора стала одним із найбажаніших місць відпочинку у світі. Все більше круїзних суден почали прибувати на острів, а їхні пасажири заповнювали всі куточки острова. Цей масштаб став настільки вражаючим, що у 2019 році Бора-Бора вирішила обмежити кількість круїзів із 2022 року.

У 2021 році світова преса рясніла заголовками про наміри Французької Полінезії також заборонити круїзні судна з більш ніж 3500 пасажирами на борту з 2022 року, а також встановити загальний ліміт на кількість туристів. Але з приходом нового уряду ці плани кардинально змінилися: замість обмеження кількості мандрівників до 2033 року було оголошено бажання подвоїти їхню кількість. Після цього великі круїзні судна були помічені в деяких портах. Ця різка зміна туристичної політики створила конфліктну ситуацію в громаді між прихильниками розвитку туристичної індустрії та тими, хто відданий більш екологічному підходу, як у Бора-Бора. Обидві сторони зосереджуються на великих круїзних лайнерах, але мають дуже різні висновки щодо них. Одні наполягають, що саме лайнери обслуговують більшість туристів, інші підкреслюють їхнє забруднення довкілля.

Надто багато туристів...

Величезні судна є джерелом прибутку, але водночас завдають шкоди природі. Джерело: Image Arvid Olson/Pixabay

Французька Полінезія охоплює понад сотню островів, включно з Таїті та Бора-Бора, які є найпопулярнішими серед мандрівників. І, як у більшості тихоокеанських країн, туристична індустрія є надзвичайно важливою частиною економіки: за даними Tahiti Tourisme, у Французькій Полінезії вона становить близько 12% ВВП і приблизно 80% експортних доходів. Згідно зі статистикою, наданою урядом, значний стрибок у кількості туристів відбувся за останнє десятиліття: якщо у 2011 році Французьку Полінезію відвідало близько 160 тисяч осіб, то у 2019 році їх було вже понад 235 тисяч. Більшість із них були мандрівниками зі Сполучених Штатів і Франції. Зростанню цього показника сприяло розвиток круїзного туризму в регіонах Французької Полінезії. Голова туристичної асоціації Бора-Бора Райнуї Бесінау згадує, що в часи, коли в портах острова швартувалися великі круїзні лайнери з до 3 тисячами пасажирів, здавалося, що туристи буквально "захопили" острів. До введення обмежень на Бора-Бора, за словами Бесінау, конкурували дві абсолютно несумісні моделі туризму: розкішний варіант на тихому острові без натовпів туристів і масовий туризм на круїзних суднах.

У 2019 році місцева рада Бора-Бора обрала розкішний туризм і запровадила обмеження на щоденні круїзні відвідування до 1200 осіб. Екологічні організації радісно привітали це рішення. Марі-Лор Ванізетт із екологічної групи Te Ora Naho назвала цей крок достатньо логічним, щоб "зберегти наші активи та наш спосіб життя". Водночас Ванізетт не виступає категорично проти всіх круїзних суден. Так, менші судна могли б замінити готелі у Французькій Полінезії, що могло б обмежити доступ до землі для місцевих жителів і негативно вплинути на довкілля. Однак "великі монстри" з "поганою репутацією", як вона охарактеризувала величезні круїзні судна, завдають значної шкоди ландшафту та екології. У 2019 році команда вчених із кількох університетів Іспанії та Чилі опублікувала дослідження, згідно з яким вуглецевий слід круїзного лайнера може перевищувати викиди 12 000 автомобілів. Такі судна використовують бункерне паливо, смолоподібну речовину, яка під час згоряння викидає величезну кількість парникових газів. І хоча багато компаній круїзного туризму, включно з тими у Французькій Полінезії, планують перейти на зріджений природний газ, екологи також не вітають це рішення. Вони вважають, що цей тип палива загрожує значними викидами метану, що негативно впливає на клімат.

Міжнародна асоціація круїзних ліній (CLIA), яка представляє найбільші круїзні компанії світу, не погоджується з такою оцінкою. Керуючий директор CLIA в Австралії Джоел Кац заявив, що члени асоціації планують скоротити викиди вуглекислого газу по всьому круїзному флоту на 40% до 2030 року та досягти нульових викидів до 2050 року. Він також підкреслює, що круїзи надають важливу послугу громаді, створюючи робочі місця та підтримуючи місцеві туристичні підприємства.

…але не для решти Французької Полінезії

Зменшувати кількість туристів чи збільшувати її – думки різняться. Джерело: Image tigertravel/Pixabay

У той час, коли Бора-Бора встановлює обмеження, решта Французької Полінезії прагне скористатися спокусою та обрати інший підхід до розвитку круїзного туризму.

Ще у 2022 році Французька Полінезія запропонувала розширити свою програму сталого розвитку та встановити загальний річний ліміт у 280 000 туристів. Пріоритет мав надаватися місцевим круїзним компаніям і суднам із 700 пасажирами на борту або менше. Таким чином, острови мали стати локаціями для якісного туризму з мінімальним впливом на дику природу Французької Полінезії. Але вже у 2023 році від програми "повільного туризму" вирішили відмовитися.

Президент Моетаї Бротерсон, який очолив країну в травні, розповів місцевим ЗМІ про плани збільшити кількість туристів до 600 тисяч до 2033 року (для розуміння ситуації варто знати, що у 2022 році цей показник досяг майже 219 тисяч). Ці цілі підтвердив The Guardian радник із туризму Гійом Коломбані. Він пояснив обіцянку попереднього уряду "масовою атакою" на авіалайнери того часу. Щоб досягти запланованих цифр, уряд склав список покинутих готелів, придатних для реконструкції, та державних земельних ділянок, на яких інвестори можуть створювати нові курорти з акцентом на сталий розвиток. Наразі активно триває будівництво трирівневого круїзного терміналу в Папеете, столиці Французької Полінезії, який планується відкрити у 2024 році. Він прийматиме тисячі круїзних мандрівників щодня і також стане променадною зоною для місцевого населення.

Туроператори загалом позитивно відреагували на цей план зростання індустрії, але також висловили занепокоєння щодо того, як розмістити таку велику кількість мандрівників. Наприклад, Александріна Ван, виконавча директорка туристичної агенції Nani Travels, зазначила, що стратегія сталого розвитку має бути ретельно продумана та враховувати побажання місцевого населення і можливі негативні екологічні впливи. Багато туроператорів також наполягають, що чим більше туристів, тим більше користі для країни. Але організація розміщення, звісно, потребуватиме значних зусиль, щоб кількість мандрівників не погіршила якість відпочинку.

Бора-Бора – "мирний острів"

Бора-Бора виступає за обмеження круїзних туристів. Джерело: Image Michelle Raponi/Pixabay

Майрераурії Леверд, генеральна директорка ради Бора-Бора, також висловилася щодо майбутнього туристичної індустрії в інтерв’ю The Guardian. За її словами, навіть якщо решта Французької Полінезії прагне збільшити кількість туристів, Бора-Бора залишиться обмеженою, головним чином тому, що це дуже маленький острів.

Ванізетт вважає, що рішення Бротерсона повністю суперечить стратегії сталого туризму і що більше туристів у майбутньому буде катастрофічним. Доктор Тімоті МакНілл, директор із досліджень сталого туризму в Університеті технологій Онтаріо, погоджується з нею. Він вважає, що якби довелося вибрати індустрію, яку варто позбутися, круїзний туризм був би першим у списку у Французькій Полінезії. Ванізетт назвала підхід Бора-Бора більш сталим і екологічним моделлю круїзного туризму, яка також допоможе сім’ям заробляти більше грошей, попри обмеження, і має бути прийнята рештою Французької Полінезії.

З моменту введення ліміту на кількість круїзних туристів Бора-Бора процвітає, за словами Бесінау, тож вони продовжуватимуть дотримуватися цього підходу, щоб зберегти імідж "мирного острова".

Серія статей The Guardian про туризм у Тихоокеанському регіоні зазначила, що нові моделі туризму вже з’явилися в країнах регіону. Окрім обмежень на кількість відвідувачів на Бора-Бора, Острови Кука та Вануату впроваджують "регенеративний туризм", а Палау просить туристів підписувати зобов’язання щодо екологічно відповідальної поведінки. Однак цього недостатньо для вирішення проблеми, зокрема через брак ресурсів і складність моніторингу віддалених локацій.