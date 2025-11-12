Магнитные бури и дожди: прогноз погоды на 12 ноября.

Ноябрь сейчас – во всей своей красоте, с туманами, дождями, похолоданиями и одновременно теплой погодой.

Так будет завтра.

12 ноября влажная погода будет преобладать практически повсюду, однако дожди более ощутимы ожидаются в западных областях, на востоке Украины и в Крыму, а вечером в среду - плюс Одесщина, Винницкая, Черкасская.

На остальной территории Украины либо облачность, либо туман, можно перебегать между каплями))

Температура воздуха невысокая, в течение дня среды в большинстве областей Украины +6+11 градусов, в Крыму, Приазовье, Донецкой и Луганской областях +12+16 градусов!

В Киеве 12-го ноября чтобы какой-нибудь серьезный дождь - вряд ли, разве что кое-какое небольшое мокрое) Температура воздуха и ночью, и днем будет примерно одинаковой, +6+8 градусов.

Потеплеет в пятницу-субботу, до +10+12 градусов, в воскресенье снова похолодает, до +8 градусов, а в понедельник, 17 ноября, снова потеплеет до +12 градусов.

О магнитных бурях! Продолжаются сегодня и продержатся еще 12-го и 13-го ноября, с пятницы попустит)

То же самое понимаете, что на фоне колебаний температуры воздуха, атмосферного давления, политических и общественных новостей, отключения света, тьмы и невысоких градусов нужно поближе держаться пушистых кошек, хороших книг, светлых людей, барочного фестиваля в филармонии #KyivBaroqueFest и обязательно след.