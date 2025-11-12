Магнітні бурі і дощі: прогноз погоди на 12 листопада

Листопад зараз - у всій своїй красі, з туманами, дощами, похолоданнями і водночас теплою погодою.

Так буде й завтра.

12-го листопада волога погода переважатиме практично повсюди, проте дощі більш відчутні очікуються у західних областях, на сході України та в Криму, а ввечері в середу - ще плюс Одещина, Вінниччина, Черкащина.

На решті території України або хмарність, або мряка, можна перебігати поміж краплинами))

Температура повітря невисока, впродовж дня середи в більшості областей України +6+11 градусів, в Криму, Приазов'ї, на Донеччині та Луганщині +12+16 градусів!

У Києві 12-го листопада щоб якийсь серйозний дощ - навряд, хіба подекуди якесь невелике мокре) Температура повітря і вночі, і вдень буде приблизно однаковою, +6+8 градусів.

Потеплішає у п'ятницю-суботу, до +10+12 градусів, в неділю знову похолоднішає, до +8 градусів, а в понеділок, 17-го листопада, знову потеплішає до +12 градусів.

Про магнітні бурі! Тривають сьогодні і протримаються ще 12-го та 13-го листопада, з п'ятниці попустить)

То ж самі розумієте, що на фоні коливань температури повітря, атмосферного тиску, політичних та суспільних новин, вимкнення світла, темряви і невисоких градусів треба ближче триматися пухнастих котів, хороших книжок, світлих людей, барокового фестивалю у філармонії #KyivBaroqueFest та обов'язково стежити за свіжими прогнозами погоди.