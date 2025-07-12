Лучшие музеи Парижа: топ-11 мест для посещения

Париж – идеальное туристическое направление для многих путешественников со всего мира. Город огней вдохновлял и продолжает вдохновлять многих художников, которые приезжают сюда жить, творить и наслаждаться уникальной атмосферой. Именно поэтому культуре и искусству уделяется максимальное внимание, их уважают и хранят. Более 150 музеев Парижа ждут вас - от знаменитого Лувра, площадью более 60 тысяч квадратных метров, до Гран-Пале, расположенного в удивительном королевском дворце. Впечатляющие коллекции охватывают разные культуры, периоды и художественные течения. Кроме того, часто сами постройки являются архитектурными достопримечательностями. Чтобы не потеряться среди обширного списка лучших музеев Парижа, воспользуйтесь следующим перечнем, чтобы спланировать интересное происшествие во французской столице.

1. Музей искусств и ремесел (Musée des Arts et Métiers)

Музей искусств и ремесел на самом деле является старейшим научным музеем в Европе, хотя его название может быть обманчивым. Заведение было основано в 1794 году епископом Анри Грегуаром для внедрения научных методов в промышленное производство страны. В 1819 году он превратился в большой музей Парижа, который уже более двух веков поражает многочисленных посетителей своей коллекцией настоящих сокровищ. Среди самых выдающихся артефактов:

Громадный телевизор, созданный в 1938 году;

Вычислительные устройства Паскаля;

Масштабные модели автомобилей и построек;

"Фардье" - первый в мире автомобиль с двигателем, датированный 1770 годом.

Музей также предлагает демонстрацию музыкальных ящиков в Театре автоматов.

2. Центр Помпиду (Centre Pompidou)

Необычный фасад Центра Помпиду. Источник: Image edmondlafoto/Pixabay Необычный фасад Центра Помпиду. Источник: Image edmondlafoto/Pixabay

Среди известных музеев Парижа – удивительный Центр Помпиду, который может конкурировать с Триумфальной аркой и Эйфелевой башней благодаря своей необычной архитектуре и ярким цветам. Здание культурно-образовательного учреждения отличается открытыми трубами и воздуховодом, что делает его одним из культовых памятников столицы.

Центр Помпиду расположен в одном из старейших районов Парижа, Бобур, а его коллекция современного искусства является самой большой в Европе, конкурируя только с MoMA в Нью-Йорке.

Этот уникальный комплекс был открыт в 1977 году, соединив музей современного искусства, выставочное пространство, библиотеку и кинотеатр. Эта идея была революционной в то время, но она проложила путь для большинства художественных институтов мира.

3. Музей набережной Бранли (Musée du Quai Branly)

Живые стены Музея набережной Бранли сами по себе достойны прогулки от Эйфелевой башни вдоль берегов Сены. Однако именно интерьер этого здания принуждает задержаться на часы. Коллекции Музея набережной Бранли включают в себя экспонаты, посвященные неевропейскому искусству и культуре, в частности Америке, Азии, Африке и Океании. Среди сокровищ одного из лучших музеев Парижа:

Оригинальные вьетнамские костюмы;

Антропоморфная статуя догонов 10 века из Мали;

Габонские маски;

Перуанские перьевые туники;

Ацтекские статуи;

Редкие фрески из Эфиопии и т.д.

Здесь также представлено современное искусство коренных народов.

4. Же-де-Пом (Jeu de Paume)

После посещения Орсе или Лувра рекомендуем посетить один из лучших музеев Парижа, расположенного неподалеку. Же-де-Пом – это Национальный центр фотографии в садах Тюильри. Две белые почти ангарные галереи обычно демонстрируют ретроспективные выставки. В подвале есть кинотеатр и зал видеоарта, где показывают полнометражные фильмы, созданные художниками и креативные цифровые инсталляции. Также рекомендуем посетить книжный магазин и кафе, принадлежащие к Же-де-Пом.

5. Лувр (Louvre)

Самый известный музей Парижа. Источник: Image matt_86/Pixabay Самый известный музей Парижа. Источник: Image matt_86/Pixabay

Самый известный музей Парижа, а также самый посещаемый и самый большой в мире, не нуждается в представлении. Лувр был основан в 1793 году и стал настоящим городом в городе благодаря многоуровневому лабиринту галерей, лестниц, проходов, эскалаторов, увенчанному пирамидной крышей, который отличается от других архитектурных памятников столицы.

Ежегодно этот известный музей в Париже посещают более десяти миллионов туристов, которые хотят увидеть одну знаменитую женщину своими глазами (привет, Мона Лиза!). Однако, кроме известнейшего шедевра Леонардо да Винчи, в Лувре хранится более 35 тысяч артефактов и произведений искусства, которые также заслуживают внимания посетителей. Следует отметить, что не все галереи открыты каждый день. График работы можно проверить на официальном сайте или списках Карусели Лувра.

6. Музей Бурделя (Musée Bourdelle)

Ученик Родена, скульптор Антуан Бурдель, создатель ряда монументальных работ, в частности модернистских рельефных фризов в Театре Елисейских полей. Известный музей в Париже посвящен жизни этого знаменитого мастера. Центральными элементами Музея Бурделя есть мастерские и квартира Антуана Бурделя. После смерти скульптора в 1929 году комплекс расширили двумя дополнительными крыльями, где более подробно изучается его творчество, с особым акцентом на бронзовые работы, изображающие Бетховена в разных образах.

7. Музей Мармоттон Моне (Musée Marmottan Monet)

Бывший охотничий павильон, расположенный на краю Булонского леса, превратился в один из лучших музеев Парижа. Неудивительно, ведь здесь хранится самая большая в мире коллекция Моне! Первоначально павильон был музеем в стиле ампир, созданным благодаря усилиям коллекционера Поля Мармоттана. Однако благодаря Мишелю Моне, младшему сыну художника, ставшему его единственным потомком в 1914 году, коллекция культурно-образовательного учреждения пополнилась картинами и рисунками Клода Моне, а также Гюстава Клабота, Ренуара, Эжена Будена и других художников.

Специально для выставки поздних картин с водяными лилиями в этом известном музее Парижа, Франция создан отдельный круглый зал. На втором этаже можно увидеть коллекцию работ Гогена, Мане, Ренуара, мебель Первой империи и уникальные часы Севр.

8. Музей Орсе (Musée D'Orsay)

Если вы предпочитаете искусство, которое поражает и вызывает эмоции, обязательно посетите этот музей в Париже. Музей Орсе расположен в здании бывшего железнодорожного вокзала. Его коллекция включает работы самых известных импрессионистов и постимпрессионистов, в частности:

Ван Гог;

Моне;

Ренуар;

Тулуз-Лотрек и другие.

Здесь также представлены разнообразные предметы декоративного искусства эпохи Арнуво и большая коллекция скульптур 19 века. Гордостью этого крутого музея в Париже является огромный циферблат часов, которые полностью прозрачны. После экскурсии рекомендуем посетить уютное кафе.

9. Музей Оранжери (Musée de l'Orangerie)

Музей Оранжери демонстрирует восемь гобеленовидных картин из серии "Нимфеи" (водяные лилии). Один из самых популярных музеев Парижа расположен в двух просторных овальных залах. Небольшая площадь заведения обеспечивает интимность, позволяя полностью погрузиться в яркий эфирный романтизм шедевров Моне. Однако Оранжери представляет не только работы одного из основателей импрессионизма. Коллекция включает в себя шедевры таких художников:

Матисс;

Сезанн;

Пикассо;

Ренуар и другие.

Особого внимания заслуживает выставка работ Поля Гийома и Жана Вольтера.

10. Национальные галереи Гран-Пале (Grand Palais National Galleries)

Раскидистые галереи Гран-Пале были построены специально для Всемирной выставки 1900 года, и они до сих пор поражают своим величием и размахом. Экстерьер популярного музея в Париже исполнен в роскошном стиле боз-ар. Особенно впечатляет стеклянная крыша со стальной рамой.

Гран-Пале снова открылся для публики в 2005 году после масштабной реставрации. В последние годы его галереи принимали большие выставки, посвященные работам Марка Шагала, Ирвинга Пенна и Поля Гогена.

11. Музей декоративного искусства (Musée des Arts Décoratifs)

Музей декоративного искусства – отличный музей для посещения в Париже, Франция, с одной из самых больших в мире коллекций декоративного искусства и дизайна. Почти столетие заведение располагалось в западном крыле Лувра. После десятилетней реставрации здания стоимостью 35 миллионов евро, оригинальная локация открылась в 2006 году из 150 000 экспонатов. Заведение, которое входит в топ-10 музеев Парижа, сосредоточено на французской посуде и мебели, от изысканных хрустальных и фарфоровых изделий до креативных ковров.

Особого внимания заслуживают реконструированные комнаты, демонстрирующие жизнь и быт семей с конца 15-го до начала 20-го века. Таких комнат в музее десять.