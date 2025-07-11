Историческая гостиница Anantara Siam в Бангкоке обновляет помещение, продолжая принимать гостей

Anantara Siam Bangkok, известная роскошная гостиница, расположенная в престижном районе Ратчадамри, начала масштабную реконструкцию стоимостью 50 миллионов долларов. Ремонт, который планируется завершить в два этапа к 2026 году, обновит гостевые номера, общественные просторы, рестораны и wellness-зоны. Усилия направлены на сохранение большинства услуг во время реконструкции во избежание неудобств для посетителей. Обновление сосредоточено на сохранении наследия гостиницы с добавлением современных элегантных элементов дизайна.

Реконструкция будет проходить в два основных этапа:

Первый этап сосредоточен на обновлении гостевых номеров, лаундж-зон, бассейна и фитнес-центра.

сосредоточен на обновлении гостевых номеров, лаундж-зон, бассейна и фитнес-центра. Второй этап охватывает виллы, рестораны, в частности, ресторан Spice Market, лобби, бальный зал и просторы для мероприятий.

Во время проекта некоторые объекты будут временно перенесены, но основные услуги останутся доступны, чтобы гости имели комфортный опыт.

"Мы верим, что сегмент роскошного гостеприимства в Бангкоке имеет чрезвычайный потенциал для роста. Anantara Siam давно играет ключевую роль в сердце столицы - не только для международных посетителей, но и для местного сообщества", - Торстен Рихтер, генеральный менеджер гостиницы Anantara Siam Bangkok.

Путешественники, посещающие этот район, найдут несколько достопримечательностей в легкой досягаемости от отеля. Парк Лумпхини, большой городской зеленый простор, предлагает дорожки для бега, лодки для гребли и спокойный отдых от городского шума. Храм Эраван, известный своей религиозной значимостью и красочными традиционными танцами, является популярным местом для местных жителей, так и для туристов. Рядом расположен CentralWorld, предлагающий широкий выбор магазинов, ресторанов и развлекательных заведений.

Кроме того, неподалеку находится торговый центр Siam Paragon, который предлагает роскошный шоппинг и впечатляющий гурме-рынок, что делает его удобной остановкой для любителей еды и покупок. Парк Беньясири, более известный как Парк Королевы, является любимым местом отдыха, наблюдения за людьми или развлечений для детей на игровой площадке. Наконец, оживленная ночная жизнь на улице Сой Ковбой, известной развлекательной улице, позволяет посетителям почувствовать яркую вечернюю атмосферу Бангкока в нескольких минутах от отеля.

Отель остается спокойным убежищем неподалеку от бурной ночной жизни Бангкока. Источник: unsplash

Эта реконструкция важна для путешественников, поскольку обещает улучшенный опыт, объединяющий аутентичную тайскую культуру с современными удобствами. Путешественникам следует учитывать, что реконструкция продолжается, хотя отель прилагает все усилия, чтобы минимизировать неудобства. Это обновление является частью более широкой тенденции в Бангкоке, где классические отели сохраняют свое наследие, улучшая предложения для современных посетителей.