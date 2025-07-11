Китай толкает РФ к нападению на ЕС, но Москва побаивается

Китай подталкивает РФ к нападению на Европу, в то время как "рыбки гуппи" всё ещё пускают злобные пузыри в адрес Трампа и США. Они и Байдена не слишком жаловали, но открыто не хамили. В случае чего, отвечали, что транжирят и присваивают украинские, а не американские деньги, и Демпартия с этим мирилась. С приходом Трампа в Белый дом всё пошло глобально шкеребенть из-за его предвыборного обещания закончить российско-украинскую войну за 24 часа, и заодно зацепило банку с "гуппи".

После публикации 8 июля СNN аудиозаписи за 2024 г. с собрания, где Трамп просил денег на выборы, в связи с чем обещал "Разбомбить Москву к чёрту", "гуппи" должны зарыться поглубже в ил и не мутить. Можно прихватить и пул пропагандистов Нетаньяху, у которого есть "красные линии" помощи Украине", как выразился Михаэль Бродский 9 июля, его посол в Киеве. Де-факто, Бродский более изящно сформулировал слова Обамы в конце 2022 г., что "есть предел помощи Украине". Где этот предел и что за ним, Демпартия попросила тогда Обаму не излагать.

Если CNN напоминает Трампу, что он обещал разбомбить Москву, а Майк Джонсон, спикер Палаты представителей, ненавистный "гуппи" с осени 2023 г., заявляет 9 июля, что поддерживает принятие закона Грэма – Блюменталя, то межпартийное единство движется к апогею. Движение логичное, так как кремль не принимает предложение Трампа срочно прекратить стрелять. Вместо это кремлёвцы тянут резину, демонстративно бомбят Киев, но стараются не хамить Трампу.

Им хамить Трампу идеологически нельзя, так как он тоже декларирует так называемые традиционные ценности, а Рубио даже рисовал на лбу "Пепельный крест". Традиционней некуда. В кремле и Госдуме никто крест на лбу не рисовал, в вериги для усмирения плоти не облачился. Даже "традиционалистка" Яровая ходит по Госдуме с непокрытой головой, как и "мироточившая" Поклонская. "Сатанистки", мог бы сказать Рамзан, но он готовится к встрече с Аллахом, упаковывает сына Адама, и ему уже не до всего этого. Даже Собчак стала ему безразлична.

Команда Трампа лихо выбила у кремля нарратив о том, что РФ ведёт войну в Украине за возврат Запада, включая США, к традиционным или трындеционным ценностям, ибо там расползается "гейропейство". В общем, российский солдат спасет в Украине от него ещё и весь Запад. Настоящий "солдат-освободитель". Москва на втирание этого в уши на Западе потратила, вероятно, не меньше, чем на строительство газопроводов в обход Украины.

Но явился Трамп и заявил: "Я главный и истинный традиционалист и консерватор на планет, и это не обсуждается". Он обнулил многолетние усилия РФ по спасению Запад от морального разложения. Орбан, Ле Пэн, Мелони, Борис Джонсон, политологи и СМИ подтвердили, Трамп даже больше, чем просто традиционалист и консерватор.

В финале Илон Маск ещё и дискутировал с главой новых немецких традиционалистов из "АдГ" Алисой Вайдель, лесбиянкой, имеющей спутницу жизни на Шри Ланке. Запаниковавшие московиты было прицепились к Маску за его сына, сменившего пол, и подняли вопрос, по какой технологии Илон сделал шесть детей – традиционной или другим, но тот побил горшки с Трампом и объявил о создании новой партии. К Трампу через Маска уже не подкопаешься.

Такер Карлсон не зря страдал год назад несколько часов в Москве, когда брал интервью у "путина". Карлсон прилетел к нему, чтобы поговорить на чистоту, как традиционалист с традиционалистом. В итоге выдержал паузу, и когда в США все пуритане прослушали это интервью, то заявил, что "путин" не традиционалист, а сумасшедший или что-то типа того.

В кремле жалеют, что связались с Карлсоном, но уже поздно – Трамп берётся вбивать гвозди в гроб этого древнего нарратива Москвы. Древнего, так как ещё царь Николай I и Герцен в "белом пальто", каждый по-своему утверждали, миссия расеи – спасти Европу от моральной деградации и вернуть к традиционным ценностям. Заняться плагиатом у самих себя могут только русские. На Западе и на Востоке в таком случае с гордостью ссылаются на историю и предшественников, а на расеи выдают за новое озарение нового вождя.

Очевидно, что США не ограничатся только напоминанием РФ заповедей: не убивай украинца, не возжелай жены его и детей его, не укради у украинца ни земли его, ни воды его и даже стиральную машинку не своруй. В отличии от Демпартии, республиканцы ещё в январе 2024 г. озвучили "План победы Украины" имени трёх Майклов. Традиционалисту Трампу логично отводится в нём роль орудия в руках Провидения и инструмента партии.

Большого напоминания о заповедях можно ожидать на юбилейной сессии Генассамблеи ООН, которая откроется 9 сентября в Нью-Йорке и председательствовать будет Анналена Бербок. Дебаты лидеров государств начнутся 23 сентября. Трамп ещё в январе заявил, до конца года США выйдут из ВОЗ как структуры ООН. Так как ВОЗ призвала поднять на 50% цены на табак, алкоголь и сладкую воду что, по её мнению, будет спасать каждый год жизни миллиона человек, то США таки выйдут, ибо война Трампа с Пепси-Колой и Кока-Колой выглядит совсем невероятно. Возможно, не только США и этим всё не ограничится. Российско-украинская война однозначно станет темой Генассамблеи и более предметно, чем в президентство Байдена.

Москва, затягивая с прекращением огня, лишь даёт Трампу новые аргументы, чтобы её разбомбить. Возможно, даже с одобрения ООН. Во всяком случае, ещё один консерватор и традиционалист Эрдоган это одобрит, ибо нефиг заповеди нарушать.

Показательно также, что Карлсон взял 7 июля интервью ещё у одного традиционалиста – Пезешкиана, который заявил, это всё выдумки Нетаньяху, что у Ирана есть ядерная бомба и он хочет сбросить её на Израиль. Аятолла благословения на снос Иерусалима не даст, ибо священный город. Поэтому по нему не прилетало во время войны, в отличие от Хайфы, Тель-Авива и других. Пезешкиан, если войдёт во вкус, то может даже предложить США и ООН свою поддержку в сносе Москвы в обмен на снос правительства Нетаньяху, и обменять Израиль на Украину, добавив нефть как бонус.

Действительно, если корень зла и ядерной технологии Москва, то почему Нетаньяху бомбил Тегеран, а не корень зла? Против корня у него даже одной плохенькой санкции не находится, зато уйма слов, что у Израиля и Украины общие враги. Но общими они стали только после нападения Хамас на Израиль, и то у Нетаньяху до сих пор "красные линии" для помощи Украине. Похоже, Карлсон зондирует, как отреагирует Тегеран, если Трамп разбомбит Москву, и как поведёт себя Нетаньяху.

Тучи сгущаются над Москвой и добрые китайские коммунисты, видя это, подталкивают её к военному столкновению с Европой не когда-нибудь, а прямо сейчас.

Для этого Пекин сделал три шага. Первый, предал гласности через южно-китайскую газету, слова Ван И из телефонной беседы с Каей Каллас 3 июля, что Китай не допустит поражения РФ в войне. Интересно, газета опубликовала это 4 июля в день, когда Трамп звонил "путину" и спрашивал, когда тот прекратит стрелять. Перед этим Пентагон сделал реверанс в сторону кремля и объявил переучёт на складах. Переучёт длился аж два дня, к досаде "рыбок гуппи", а 8 июля Трамп объявил: "Я недоволен путиным", и на вопрос "Что делать?", ответил – "Я не буду вам рассказывать, мы хотим сделать небольшой сюрприз". Предыдущим сюрпризом была бомбардировка Ирана.

Вторым китайским шагом в поддержку кремлёвцев стало осуждение БРИКС 7 июля падения двух мостов в РФ полтора месяца назад, но без указания, что к этому причастна армия Украины. У членов БРИКС есть свои "красные линии", и никакая Москва не в силах заставить их перейти.

Третий шаг – атака 8 июля лазером с китайского военного корабля у берегов Йемена немецкого самолёта-разведчика, следившего за хуситами. Из-за неё немцы вызвали посла КНР в Берлине для объяснений. Но и без объяснений понятно, Пекин убеждает Москву, если она возьмёт с него пример и атакует Европу, то пусть рассчитывает на его поддержку. Поражения РФ китайцы не допустят и вместе с Кимом Третьим введут в неё войска, чтобы защитить братский российский народ и направить его к процветанию и коммунизму.

Но сначала РФ должна атаковать агрессивный блок НАТО в Европе, если не планирует десант на Аляску или в Калифорнию. Атаковать Европу кремлёвцам позарез необходимо и уже в этом году. Иначе не удастся выиграть войну против Украины.

Если устроить Европе маленькую военную разруху и большой управленческий хаос, то можно надеяться, ЕС прекратит давать оружие и деньги Украине, "рыбки гуппи" закричат, что Трамп сдал всех "путину" и ничего другого не остаётся, как подписать расширенный Стамбульский договор 2022 г. и армию распустить. Если не сделать это сейчас, то Трамп выиграет время и в 2026 г. отымеет РФ традиционным или нетрадиционным способом. Ведь Маск затейник и новатор во всём, а тут ещё и Бербок с ООН нависают.

Поэтому у кремлёвцев мало времени на раскачку и прощупывание по методике Хамас, сколько надо запустить труб, чтобы пробить "Железный купол". Для этого в ночь с 9 на 10 июля они пошли на новый рекорд и запустили по Киеву почти 400 дронов и 18 ракет, но не повторили это, как обычно, на следующую ночь. Налёты на столицу Украины, похоже, уже не впечатляют китайских коммунистов, и они настаивают на ударах по НАТО. Если РФ не решится на них в этом году, то закатится под плинтус в глазах "старшего брата". Китайцы учат россиян, бить надо в корень, а не по Украине, если утверждаете, что воюете с НАТО. Не занимайтесь имитацией. Как коммунисты и традиционалисты, мы и сами знаем, как это делается.

Неудивительно, что СБУ арестовала 10 июля двух малоценных китайских шпионов. Раннее 7 июля Межведомственная комиссия ввела на пять лет антидемпинговые пошлины на поставки соединительных трубок к радиаторам отопления из Китая и Турции в размере 166,65% и 34,72% от стоимости товара. Турции это коснулось, так как часть из них делают в КНР.

Можно считать это ответом на слова Ван И. Занятны не только цифры пошлин, но и то, что в мае эта комиссия продлила их на поставки металла и цемента из РФ и Беларуси и тоже на 5 лет. Ввозят их через Польшу. Поэтому прощальные слова Анджея Дуды, стоит закрыть Жешув для транзита оружия в Украину, выглядят как троллинг РФ, когда же ты, наконец, на Польшу нападёшь? Лавров обещал полякам сделать это ещё в 2022 г., а теперь заверяет венгров, что РФ никогда на них не нападёт.

Не только китайцы, но и многие в Европе, задают Москве вопрос, когда будет атака на агрессивный блок НАТО, который качает во все стороны и из которого Трамп собирался вывести США из-за недостатка в членских взносах. Но кремлёвцы никак не отважатся на что-то большее, чем поджоги и диверсии со словами "Это не мы". Мы пока не готовы, мы готовы лишь выкатывать ультиматумы НАТО, и пусть лучше она сама нападёт на нас.

Время идёт и в Пекине падает кредит доверия к РФ, как к авангардному борцу за новый мировой порядок. Стратегия коммунистов, пусть РФ немного повоюет с ЕС, и европейцы станут сговорчивей в получении товаров и кредитов Китая, а там глядишь, и сами захотят в "Один пояс и один путь".