Кто будет следующим громоотводом президента Зеленского?
Отставка Ермака.
Можно, конечно, подойти по-человечески – его даже жалко.
Давайте честно – одну функцию он выполнял блестяще: был идеальным громоотводом для Президента. Беря на себя большинство ударных волн – от "Миндичгейта" до проваленных коммуникаций.
Он превратил Банковую в механизм, позволявший Президенту чувствовать себя комфортно, а оппонентам - робко.
Однако с каждым днем действий становилось больше, и соответственно количество тех, кто был не удовлетворен Ермаком, росло в геометрической прогрессии. Он и сам давал слишком много поводов говорить именно о нем. И в какой-то момент перешел тот предел, когда в обществе негатив ассоциировался именно с ним.
Кто будет следующим громоотводом? Маркарова? Шмыгаль? Федоров? Свириденко? Ждет ли нас новый креативный кастинг?
Но, если честно, вот именно в эту минуту – не это даже главное.
Потому что волнует в первую очередь то, кто возглавит новую переговорную делегацию с американцами.
От этих переговоров зависит не рейтинг власти, а наше выживание. И здесь вопрос доверия – не только в Вашингтоне или Брюсселе. В первую очередь, как правильно сказал в вечернем обращении Президент, - у украинского общества.
Логично было бы отправить людей, имеющих не только институциональный, но и моральный мандат. Например:
- залужного (как голос воюющих);
- Буданова (как голос тех, кто знает, как проводить переговоры);
- министра иностранных дел (как носителя дипломатического каркаса);
- омбудсмена (как того, кто персонализирует трагедию похищенных детей, а значит – смысл нашего сопротивления).
Эту команду нужно усилить не декларациями, а работой с Конгрессом, с украинской общиной в США, с религиозными средами – протестантами, католиками, иудейскими организациями. И говорить там о главном:
Мы ведем войну за жизнь, не по территории;
Мы показываем прогресс в борьбе с коррупцией;
Мы готовы реформировать управление даже во время войны;
Мы готовы делать то, что нам говорили сделать по мобилизации и рекрутингу еще несколько месяцев назад.
Всё это возможно.
Если будет политическая воля. И если нас готовы услышать наши визави. С россией в это время вести переговоры нет смысла.