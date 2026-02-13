Українська
Крокодиловые слезы президентки МОК Ковентри

Виталий Портников

Президент МОК Кирсти Ковентри расплакалась после дисквалификации украинского атлета. Но меня эти крокодильи слезы как-то не сильно интересуют. Потому что я чего-то подобного ждал с момента ее избрания на пост президента МОК.

Ковентри, как известно – представительница Зимбабве. Ее предшественник Томас Бах, при всех своих противоречивых поступках – немецкий спортивный менеджер и даже либеральный политик. В таких странах, как Германия, просто приходится заботиться о своей репутации.

А Ковентри, известная когда-то пловчиха, была интегрирована во власть тоталитарного государства. Во власть, которая убивала людей, разгоняла протесты, уничтожала оппонентов. И она там не просто была какой-то общественной деятельницей, она была министром. Да, уже после Мугабе, который когда-то назвал ее "золотой девчонкой". Но это тот же режим. О связях этого режима с Москвой я даже и не напоминаю.

У меня и тогда был вопрос, как можно выбирать руководителем олимпийского движения человека из тоталитарной страны. Потому что это тоже очередная спецоперация. И последствия мы только начинаем видеть.

