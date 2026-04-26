Кого действительно набирает РФ для войны в Украине: какие планы Кремля

Четверть мобилизованных в российскую армию в 2025 году – это зэки…

В январе 2026 года Дмитрий Медведев на заседании Совбеза россии сообщил, что в 2025 году российская армия привлекла 422 704 контрактника и 32 000 добровольцев, или, суммарно, 455 704 тел.

Темпы мобилизации разнились от месяца к месяцу. Например, если в начале 2025 года контракт с МО подписывало 40-45 тысяч россиян, то к концу года этот показатель составлял 20-22 тысячи.

Набор мобилизуемых на россии ведётся как путём добровольной мобилизации, так и иными путями. В частности, весьма активно проводится рекрутинг в странах третьего мира (Африка, Центральная Азия, Латинская Америка), привлекаются резервисты и срочники, которых разными путями принуждают подписывать контракты, путём принудительной мобилизации "натурализованных россиян", а так же вербовка заключённых.

В 2025 году почти 96 тысяч человек мобилизовались из зон заключения, то есть – почти четверть РОВ это бывшие зэки.

Заключённые продолжают оставаться одним из основных ресурсов пополнения российских оккупационных войск. При этом нередко мобилизовались те, кто уже выходил на свободу через участие в БД, но попал за решётку во второй раз, после возвращения с войны, а так же учитываются продлевающие контракт и подписывающие повторно бывшие зэки.

Примечательно то, что мобилизация зэков за прошлые годы разительно отличалась по количеству:

2022 – более 30 тысяч зэков;2023 – более 70 тыс зэков;2024 – около 60 тыс зэков.

Таким образом, 2025-й год стал рекордным по привлечению в РОВ людей с тюремным, преступным прошлым и, по факту – настоящим.