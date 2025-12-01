Китай построит ''авианосец на суше'': новый вызов для США

Схоже, КНР збирається створити новий "авіаносець" на суші. Йдеться про давні суперечки навколо островів і рифів у Південно-Китайському морі. Де учасники "гонки військових баз" – В'єтнам, КНР, Малайзія, Філіппіни.

Цього разу Китай починає "віджимати" спірний атол і скелі поруч під загальною назвою "млин Скарборо". 240 км від узбережжя Філіппін. 400 км на північ від групи островів і рифів архіпелагу Спратлі. ЗМІ повідомляють, що берегова охорона КНР і НВАК почали патрулювання навколо спірного атола. І, що важливо, на 400 км на південний схід від вже контрольованих (з 1974 року) Парасельських островів.

Чому це важливо? Більшість дрібних островів регіону швидко перетворюються на військові бази. І у разі, якщо КНР отримає контроль над атолом Скарборо, незабаром там з'явиться намитий навколо однієї зі скель острів. А через рік-два – ВПП, ППО і невелика військова база.

І після цього КНР фактично перекриє своїм контролем центральну частину Південно-Китайського моря на південь від Тайваню. Що зробить для США вкрай скрутними декларації про можливість взяти під контроль морські шляхи там. Та й взагалі демонстрацію військової сили. Адже за останні 10 років Вашингтон втратив як партнера Малайзію (вона тяжіє до ШОС+), Бруней, втрачає Індонезію.

З держав, на які можна розраховувати у справі побудови умовної антикитайської коаліції, залишилися Філіппіни. Але і тут може виникнути проблема – політична співпраця може бути будь-якою. А ось військова ескалація після виникнення на Скарборо бази (з урахуванням створення декількох на архіпелазі Спратлі в останні 5 років) унеможливлює використання східного узбережжя Філіппін для демонстрації військової загрози Пекіну.