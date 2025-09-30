Киев под атакой: статистика поражений не показала прорыва в ПВО

Состоялся один из самых мощных воздушных ударов по Украине — 500 беспилотников, более 40 ракет. Сочувствую семьям погибших и пострадавшим.

Поскольку Киев был одной из основных целей вражеской атаки, можно попробовать проанализировать, насколько отражение ударов улучшилось после появления широко разрекламированных дронов-перехватчиков. Это имеет дополнительное значение, потому что с подачи нашей власти дроны-перехватчики должны стать основой европейской оборонной инициативы "Стена дронов". И поскольку запрет на экспорт оружия в Украину фактически снят, а дронами-перехватчиками интересуются даже США, то принципиально важно, чтобы качество нашей продукции было подтверждено боевым использованием.

Так вот, я не услышал работы перехватчиков. Артиллерийские системы класса Скайнекс работали очень активно. Ракетные комплексы ПВО тоже. Дронов-перехватчиков заметно не было (возможно, среди читателей найдутся свидетели успешной работы перехватчиков).

Возможно, они работали на слишком далеком расстоянии от Киева, чтобы зафиксировать их аудио-визуально. Но статистика поражений, к сожалению, типична для такого количества применяемых средств поражения, никаких отклонений в положительную сторону.

То есть пока не вижу оснований менять свое утверждение, что наилучшим вариантом борьбы с шахедами, в частности, и реактивными, являются небольшие спортивные самолеты, оснащенные современной скоростной пушкой вроде Эрликона, а также многоразовые дроны, беспилотники в полном смысле, то есть, не требующие участия оператора.

Знаю, что шаги по созданию малой истребительной авиации в Украине начались, но потом все как-то заглохло. И вряд ли это явилось результатом объективной военной, технической и экономической экспертизы.

Пишу об этом потому, что значительные инвестиции в конкретное от оружия не могут базироваться на субъективном решении нескольких политических деятелей, которые не разбираются в технике, поэтому критерием для них является близость фирм-производителей к власти.