Карточки, дефицит, блат, изъятие зерна, хлеб по талонам: как Россия возвращается в СССР

Вот смотрю, как пылает Москва, Воронеж и другие города России, Крым становится островом, автобан Ростов-Мариуполь, в который Россия убахнула кучу денег, становится дорогой смерти, как демилитаризируются российские НПЗ, заводы, фабрики, пароходы, что я могу сказать – хорошо! Хотелось бы все это раньше, но как есть, и все равно – хорошо. Бомбезно! Мечтаю увидеть, как горит ОРДЛО и взлетают в воздух мосты через Северский Донец. Но сегодня хочу поговорить о другом, о том, что будет дальше.

Сначала расскажу, что сейчас происходит в ОРДЛО. Вы думаете им там жалко россиян или крымчан – нет. В критическом большинстве жителям ОРДЛО совершенно безразлично, к тому же подсмеиваются над проблемами "старшего русского брата". В Крым жители Донбасса ездили по бесплатным шахтерским путевкам, которые выдавал профсоюз, закончились путевки, потому что это было при укро-хунте, то и в Крым стало ездить шахтерам дорого. ОРДЛО отдыхает в Сочи, Абхазии и Осетии.

Больше всего жителей ОРДЛО волнует, можно ли довезти на легковом авто бензин в Крым и навариться на том, там топливо можно "толкнуть" в 3-5 раз дороже. Интересно, но жители ОРДЛО не боятся дронов, объясняют это банально – украинцы по мирным не стреляют, "снимают" только военные авто и цистерны. Оно как. Так потихоньку и начнут говорить, кто же на самом деле "8 лет бамбил дамбас".

В ОРДЛО не очень понимают ситуацию и пока нервничают только по причинам, когда прилетает по военным базам или складам, которые россия разместила в городах ОРДЛО. Все, что падает или пылает вне ОРДЛА – проблемы россии.

У ОРДЛО выигрышная позиция. Границу рядом, можно кануть в Ростов за топливом, лекарством или едой. Поэтому здесь совершенно не беспокоятся о том, что происходит на россии, потому что свято верят, что страна-бензоколонка обеспечит их всем.

Эта святая вера в сильную россию – розовые очки на глазах жителей ОРДЛО, которые те до сих пор носят с уверенностью. Что ж, розовый яд, возможно, самый сладкий.

Жители ОРДЛО забыли главное правило россии – россии тоже безразлично все, что за границами московской окружной. Все, что не касается Москвы и Кремля, не волнует элиты россии, потому что это эгоцентрическая страна, которая всегда жила по принципу центр собирает дань.

Политическая эгоцентричность России — это глубоко укоренившаяся имперская черта, при которой государство ставит собственные геополитические амбиции выше международного права. Она проявляется из-за непризнания суверенитета других народов, навязывания собственной исключительности и неспособности воспринимать альтернативные точки зрения.

Кроме политической эгоцентричности Россия во времена имперства и СССР отстроила и зацементировала эгоцентричность экономическую. А вот это, невероятная "бомба", которая вот-вот разразится.

Эгоцентричность экономики России заключается в ее абсолютной подчиненности государственным интересам, милитаризации и геополитическим амбициям руководства. Эта модель функционирует как "экономика смерти", где благосостояние граждан, развитие инфраструктуры и международная торговля принесены в жертву войне и удержанию власти.

Кремль принесет в жертву не только Крым и ОРДЛО, но и регионы.

Как только на России возникнет дефицит, все товары, топливо, деньги, лекарства будут направлены из регионов в центр, то есть в Москву.

Жители ОРДЛО забыли, как во времена СССР в Москве было все, а шахтеры доставали колбасу по блату.

Кремль уже понимает правила игры. Потому не спешит решать проблемы крымчан. Если будут сорваны мосты в ОРДЛО, никто не будет решать проблемы тех городов, которые останутся подальше от логистики.

Это вспоминаю Донбасс образца 2014 года, как тогда вопили шахтеры "не будем кормить Киев". Ага, смеялась я, зная о дотационности угольной отрасли, будете кормить москву.

Что и случилось. Дотации из Государственного бюджета Украины перестали кормить шахтеров Донбасса, а без дотаций шахты вышли в минус и были закрыты как нерентабельные. Если честно, это нужно было сделать еще в 2000 году, но тогда Киев очень боялся бунтов шахтеров. Москва бунтов шахтеров не боится, потому что знает первое правило оккупанта – не боятся, убивай, чтобы боялись.

На Донбасс вернулся страх, смирение и тихое блеяние на кухне "мы не этого хотели, нас обманули". Нет, касками шахтеры не стучат, потому что "асвабадители" могут настучать по морде автоматом.

Что ж, продолжу ликбез – в ОРДЛО меня читают, потому что обожают садо-мазо, то есть, когда их в них какие-то толчешь мордахой. Так вот, на россии со времен СССР существует эгоцентричность финансирования регионов — это фискальная политика Кремля, при которой ресурсы выкачиваются из промышленных и сырьевых регионов-доноров и концентрируются в федеральном центре (Москва). Основные средства направляются на содержание федерального аппарата, финансирование войны и выплаты лояльности национальным республикам типа Чечни. Всем остальным – шиш и нишиша!

Будет дефицит, все дефицитное поедет в Москву и Чечню, потому что пути очень боится Кадырова, всем остальным поедет шиш под нос. Северный Кавказ получает стабильное финансирование от Москвы как плату за политическую лояльность и избегание сепаратизма. Депрессивные и сырьевые регионы (например, Сибирь, Дальний Восток) вынуждены отдавать большую часть заработанного, получая ответные минимальные дотации, при любом дефиците их ждет забвение и голод.

Со времен СССР в Москве существовала сверхконцентрация ресурсов. Это не изменилось. Даже Ростовщина знает, что кормит Москву, потому что львиная доля сверхдоходов от налогов аккумулируется в Москве, демонстрирующей колоссальный профицит бюджета.

Уже к началу этого года большинство субъектов России столкнулись с острым дефицитом бюджетов и вынуждены были уменьшать социалку и финансирование региональных потребностей.

Вот смотрите, финансирование войны Москва почти сразу перевела на регионы. То есть, чем дольше война, тем хуже живут регионы. Выплаты контрактникам, расходов по содержанию оккупационных администраций федеральный центр заставил покрывать из истощенных местных бюджетов. То есть платит за это не Минобороны России, а каждый регион в отдельности. Уже третий год регионы вынуждены брать кредиты в коммерческих банках под высокие проценты, что приводит к стремительному росту региональных долгов, но Москва требует финансировать войну еще больше.

Это снова увеличили выплаты контрактникам, потому что уменьшился поток "мяса". Финансовая централизация поставила региональные финансы на грань выживания. Из-за истощения бюджетов во многих областях наблюдается деградация социальной сферы, проблемы с инфраструктурой и рост коммунальных аварий.

Например, Ростовщина, за которой я наблюдаю 24 на 7, тонет в фекалиях, коммунальные аварии здесь каждый день, исчезли на Ростовщине и трамвае, потому что трамвайные сети работают в усеченном формате: действует лишь несколько исторических маршрутов в центре и Железнодорожном районе, а амбитный развития городского транспорта, потому что на него нет денег.

Нет денег на ремонт больниц, ремонт теплотрасс, закупку городского транспорта и прочее.

Со времен социалистической революции СССР руководило и руководит исключительно военно-политическое руководство, конечно вся экономика СССР была заточена на вооружение и налаживание жизни элит, поэтому руководство СССР финансировало Москву и Ленинград (теперь Санкт-Петербург) по высшему разряду. Так населению и гостям подавалась концепция счастливой жизни, а города сияли, потому что были "витринами социализма".

В СССР все были равны, но одни уровни были равнее других. Именно поэтому в СССР были касты и существовала жесткая кастовая система обеспечения — категоричные поставки. Все регионы имели категории, а столица имела абсолютный приоритет, потому что Москва и Ленинград были главными городами для иностранных делегаций, туристов и журналистов. Поэтому витрины сияли, регионы ели что дали. Провинциальные протесты (например расстрел рабочих в Новочеркасске 1962 года) власть могла легко скрыть и подавить, а вот бунтов в столице в СССР боялись, потому что это сразу бы попало на полосы иностранных СМИ.

Система категорийного снабжения в СССР имела 4 категории снабжения: особую, первую, вторую и третью. "Третий сорт-не брак" – помните?

Крым входил в первую категорию снабжения, именно поэтому их розовые очки немного толще. Москва, Ленинград, закрытые научные города, курорты союзного значения получали до 70-80% всех фондов наилучших продуктов. Сюда бесперебойно поставлялись мясо, масло, сгущенка, экзотические фрукты, импортная одежда, деликатесы и бытовая техника.

Вторая и третья категории (большинство городов РСФСР, УССР и других республик) получали товары по "остаточному принципу"- на тебе племянник, что мне не годится.

Так вот, современная финансовая эгоцентричность России является прямым продолжением этой советской имперской модели, где регионы воспринимаются исключительно как ресурсные колонии.

Оккупировав Крым и Донбасс первое, что сделала россия, скачала из них все ресурсы.

Закрытые шахты Донбасса это признак того, что они не могут ничего дать, а удерживать их дотациями Москва не будет.

Если в это время на России будет дефицит хлеба из-за того, что посеяли мало зерновых, или топлива, потому что сгорели НПЗ, лекарств или товаров - кремль не распределит зерно между регионами, кремль заберет из регионов-производителей все, что они производят и принудительно перераспределит в пользу ключевых центров стабильности путинского режима.

То есть есть, заправлять авто будут Москва, Питер, Минобороны, Росгвардия, ФСБ, МВД, а также работники закрытых городов (ЗАТО) и стратегических заводов ВПК, ну и конечно "плата за лояльность" – Республики Северного Кавказа (прежде всего Чечня) будут обеспечиваться повышенными.

Карточки на хлеб, еду, топливо появятся в Крыму, ОРДЛО, ТОТ, в Сибири, на Урале и Поволжье. Протесты в Омске, Томске или Луганске не угрожают власти в Кремле, все эти голодные бунты Москва локализует силами сытой Росгвардии.

А вот Кубань, Ставрополье, Ростов получат старую, добрую продразверстку, то есть принудительное изъятие зерна через механизмы банальной диктатуры, то есть по приказу и под угрозой уголовных дел.

При продолжении уничтожения НПЗ россии и дроновом контроле ее логистики, сорванной посевной, которая уже прогнозирует "не урожайную" осень, дефицит продуктов питания на россии можно смело планировать на 2026-2027 годы. Такого, чтобы голода, конечно, не будет, что-то привезут из Беларуси, Казахстана, Турции, Египта, но структурный дефицит базовых продуктов питания (хлеб, масло, молоко, мясо) прогнозируется.

Я уже писала, что хлеб всему голова, но вот сегодня немного поправлю эту пословицу: село – всему голова.

Из-за нехватки западных запчастей, из-за нехватки качественного посевного материала, из-за критического износа техник, дефицита топлива и повышения налогов рентабельность российского растениеводства упала до исторического минимума (около 15%).

Производство зерна, сои, рапса, подсолнечника на россии стало нерентабельным. Инвестиции в новые проекты пищевой промышленности сократились почти вдвое, вернувшись к уровню 13-летней давности.

Конечно, чтобы не вызвать недовольство населения, Кремль пойдет по накатанной дорожке – россия будет внедрять жесткое государственное регулирование цен, это очень любит народ, чтобы вот пути постучал кулаком по столу и сказал "немедленно снизит цену", поэтому 80% социально важных продуктов. коридорами цен.

Это смерть бизнеса. Добавьте сюда карты на топливо, а возможно его полное отсутствие.

В оккупированном Крыму официально зафиксировано исчезновение с полок сахара, риса, гречки, муки и макарон.

Эгоцентрическая модель финансирования в 2026–2027 годах приведет к тому, что крупные города типа Москвы до последнего будут содержать видимость изобилия, тогда как провинция и регионы-производители столкнутся с полыми полками и карточной системой распределения пищи.

Зато на россии будут нано-технологии, ага, ни у кого не будет, а на россии будут – через "макс" или "мир" введут цифровые карты на еду и топливо.

О, как это любит народ, за это же воевали, за это убивали, я же помню как горлало критическое большинство на Донбассе в 2014-м: "обратно в ссср". Назад, так назад в ссср, а ссср без талонов, 1 кг в руки, за нами не занимать, карточки на сахар, масло, мыло, муку, как мы знаем, не существовал. Поэтому советский человек России и ОРДЛО получит все кэшбеки.

При масштабном дефиците продуктов питания на России временно оккупированные территории Украины (ОРДЛО, ТОТ) окажутся в абсолютном логистическом и продовольственном тупике. Они займут самый низкий, нулевой уровень в приоритетах распределения Кремля, для Кремля там живут люди третьего сорта – предатели.

Бунты в Донецке или Луганске? Не смешит русские искандеры. Их не будет. Это проверено закрытием шахт. А если и будут, то и что. Ну, прокатают танками по дорогам, или просто сделают вид, что не видят, вот такое "глухая баба не слышит", потому что эти коллаборанты не способны свергнуть власть на россии, не способны повлиять на ход событий или международную оценку.

В ОРДЛО даже не представляют, что их ждет реальный возврат в СССР – голод, продразверстка, дефицит, спекуляция, карточки, бандитизм, мародерство, еда в обмен на мобилизацию.

В Ростовщине уже звучит "закрыть границы от лугандона, чтобы они не скупали наш бензин". Так к списку "вкусов" можно смело добавить еще и закрытые границы с россией, где жителей ОРДЛО будут отстреливать, как бешеных лис.

Что самое интересное, мы, проукраинские жители Востока Украины, предполагали все это еще в 2014 году.

Не знаю, как кому, а мне такой прогноз нравится, как говорила моя баба – твои слова и богу в уши.