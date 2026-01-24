Как Украине выйти из энергетического кризиса

Независимое, аварийное энергообеспечение

Учитывая кризис, возникший с электроснабжением, думаю, приведенные ниже цифры будут полезны для осознания того, сколько было потеряно с 2022 года, чтобы не допустить того, что происходит во многих городах Украины и непосредственно в столице – Киеве.

Сразу хочу отметить, что я привожу исключительно относительные цифры, приближенные, но гораздо более конкретные, чем, уверен, вы когда-нибудь раньше слышали от официальных лиц за последние 4 года.

В случае отключения электроэнергии для питания среднестатистического 16-этажного здания и обеспечения базовых потребностей жильцов, а именно:

-работа лифтов;

-работа насосных систем;

-поддержка работоспособности центрального отопления и межэтажного кондиционирования

Необходимо резервное питание от 300 до 500 кВт.

Повторюсь, это приближенные цифры, поскольку 16-этажка может быть из 1-й секции, 1-2 лифтовые шахты, 2-х секций, 3-х и даже 4-х. Но отмечу, что 500 кВт хватает для обеспечения базовых потребностей даже 4-х секционной многоэтажки.

Для обеспечения базовых потребностей жильцов по квартирам, речь уже идет о мощности около 1 МВт и больше.

На сегодняшний день средняя стоимость генератора на 500 кВт – до 4,5 млн. гривен или около 100 тыс. долларов.

В Киеве примерно 14 000 домов разной этажности, из которых несколько сотен – это многоэтажные здания 16 и более 16 этажей.

То есть обеспечение независимой энергией для многоэтажных зданий 16 и более этажей могло обойтись для Киева примерно в 50 млн долларов. Как вы думаете, за 4 года это подъемный план, с учетом финансовой и технической поддержки стран Запада нашей стране и предоставления такой продукции, порой, бесплатно, как гуманитарная помощь?

По другим генераторам расчет дешевле.

Если мы говорим о среднестатистическом 5-этажном здании, то для освещения подъездов, обеспечения работы насосных систем и лифтов, в пиковые моменты, достаточно генератора мощностью 50 – 70 кВт. Полное питание квартир – генератор мощностью от 100 до 200 кВт.

Стоимость генератора 85 кВт около 1 млн. гривен или до 25 тыс. долларов.

Думаю, с учетом всего вышеизложенного каждый сделает вывод сам, что в каждом городе, каждом районе, для каждого отдельно взятого дома и ЖК, могли сделать за эти 4 года как центральные власти, местные органы, так, как бы это банально не прозвучало, но даже и сами жильцы.

Но чего не было сделано по тем или иным причинам, порой очень хорошо нам известным, в большинстве случаев практически на каждом из уровней исполнения.

За окном 2026 год. Выводы будем делать? Все.