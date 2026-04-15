Как долго в Москве намерены испытывать терпение Трампа

10 апреля, по данным "Ройтер", Дмитриев исхитрился встретиться и переговорить с Виткоффом, садившимся в самолёт с делегацией Вэнса, направлявшейся в Исламабад на переговоры с иранцами. Эту информацию сдублировала "Украинская правда", отметив, она "не признаёт Путина президентом". Если принять, что "УП" финансируется семьёй Сороса, поддерживающей Демпартию, эксклюзивность информации и другое, то можно сказать – в США советуют кремлёвцев начать транзит власти в РФ, чтобы избежать тех толчков извне, которые получила для этого теократия в Иране.

Собственно, Виткофф это почти открытым текстом год объясняет кремлёвцам, обещая взамен технологии и инвестиции, вплоть до туннеля на Аляску, если тот действительно им нужен. Для этого кремлёвцам надо выполнить три простые условия: перестать стрелять, вывести войска из Украины и снять брэнд "путин". В путинскую РФ никакие инвестиции уже не придут по определению, и никто рашистам технологий не даст. Более того, ЕС не возобновит с ними торговлю в объёмах 2013 г., даже если РФ заключит с Украиной мир на своих условиях. ЕС будет требовать такую железобетонную "архитектуру безопасности", которую путинский режим однозначно не может обеспечить.

Поэтому глубинный или вечный мир с РФ не может быть подписан, пока сохраняется путинский режим с его идеологией натягивания русского мира на глобус. Слова Трампа, что путин – хороший парень, лишь жест вежливости. Он называл хорошими парнями всех подряд – Лулу да Силву, Зеленского, Орбана, Ким Чен Ына и так далее, пока имел надежду договориться. Назвал бы и Си Цзиньпина, но ему сказали, что в Пекине это могут счесть фамильярностью и обидеться. Для Трампа не проблема трижды назвать "путина" хорошим парнем, если в РФ выполнят три указанные условия. Но так как кремлёвцы не спешат их выполнять, то он тренируется в методиках транзита власти на Венесуэле, Кубе и Иране, и это ещё не всё.

Самое обидное для кремлёвцев – они не могут объявить Трампа глобальным цветным революционером или разрушителем традиционных ценностей. Поэтому они вынуждены называть его за глаза невеждой, педофилом, монархистом и ещё как-то, тянуть время до осени и мечтать, что США увязнут в Иране и Демпартия на выборах возьмёт большинство в Конгрессе, объявит Трампу импичмент, сменивший его Вэнс начнёт с нею считаться, и жизнь и война потекут размеренно как при Байдене.

Но так как Трамп с января задаёт тон везде, то кремлёвцы в геополитической обороне, из которой вынуждены как-то реагировать, а не просто ждать выборов в США.

"Перехват" Виткоффа у трапа самолёта, осуществлённый Дмитриевым, был одной из их попыток удержать ситуацию в статусе-кво. "Ройтер" пишет, его целью было убедить Трампа продлить разрешение РФ торговать нефтью, срок которого истекал 11 апреля. По данным издания, Виткофф посоветовал РФ как минимум объявить Пасхальное перемирие, а ещё лучше – начать продуктивные переговоры с Украиной. Кремль о перемирии на сутки объявил, но это выглядело жалко на фоне реального двухнедельного иранского перемирия с 8 апреля и переговоров в Исламабаде 11 апреля. Путинское "перемирие" попало в низ новостей в рубрики "спорт вне политики" и "нарочно не придумаешь". Белый дом оно не впечатлило и к 14 апреля разрешение РФ торговать нефтью не было продлено. По мнению "Политико", Минфин США решил с этим не торопиться.

Похоже, Трамп взял паузу с этим разрешением, и ждёт от кремлёвцев чего-то большего. Ему подыграл Зеленский, когда пообещал 14 апреля, что подача нефти из РФ по "Дружбе" в Венгрию и Словакию может возобновиться где-то в конце апреля. Подразумевается, что для этого Москве тоже надо сделать встречные шаги. Буданов, начавший примерять тот образ оракула, какой был у Арестовича, тоже намекает на это. "Блумберг" рекламирует Буданова как способного переговорщика, устраивающего Вашингтон и Москву. Весьма элегантный ход.

Попытка Москвы, кажется уже в третий раз, наехать на страны Балтии за украинские дроны, закончилась тем, что они хором 10 апреля назвали это ИПСО. Для доходчивости Эстония и Финляндия после этого сообщили о находках у себя обломков украинских дронов и подали это как – мы тоже пострадавшие, и всё из-за вас. Кремлёвцы объявить войну им не решились, но начали ныть, что британский самолёт-разведчик не первый день кружит над Чёрным море, передаёт информацию ЗСУ, и что будет, если его сбить?

Москва однозначно не верит в вечный спутник Притулы. Но так как США обвинили её в передаче Ирану разведданных со своих спутников, не может довести эту тему до разрыва дипотношений с ними или с Великобританией. Не может, так как летом 2025 г. Белый дом обещал восстановить их в прежнем объёме, если будут шаги к перемирию с Украиной. Но шагов нет, и их восстановление тоже на паузе.

В результате перед кремлёвцами прямо сейчас стоит дилемма – двигаться пошагово к их восстановлению и к разрешениям на торговлю нефтью или плавно, а может быть резко, пойти на углубление разрыва.

Несложно заметить, Трамп готовится к углублению разрыва. Атаки украинских дронов на балтийские нефтетерминалы РФ не случайно совпали с "Эпической яростью". Также не тайна, что во время недавних визитов в Тбилиси президента Азербайджана, главы МИД Казахстана и представителя Госдепа обсуждалась тема перенаправления казахской нефти в порты Грузии вместо Новороссийска. Это означает одно – нефтетерминалы РФ на Чёрном море тоже могут встать на продолжительный ремонт. Вероятно, и сами порты.

Если Ирану позволено выборочно блокировать Ормуз, то другие тоже имею право на блокирование проливов для недружественных стран. Список 49 недружественных стран есть на сайте правительства РФ. США, Канада, Багамские острова и французская Гвиана в него вошли, как и Андорра.

США объявили, что с вечера 13 апреля начнут применять это право к суднам, идущим в Иран и из него. Корабли дружественных стран будут проходить без проблем. Это реакция на донесения разведки о возможности отправки Китаем в Иран зенитных установок и симметричный ответ теократии на отказ незамедлительно открыть Ормуз для всех. Теперь у теократии есть идеальная возможность подписать взаимное разблокирование Ормуза и ещё что-то в дополнение к нему.

В Исламабаде и в "Ройтер" уверены – переговоры вскоре возобновятся, с чем сложно не согласиться. Вероятно, они будут продвигаться пошагово – от подписания одного пакета условий к другому. Это реалистичней, чем сразу выйти на всеобъемлющее соглашение из 50-70 пунктов. Параллельно будет идти транзит власти или метаморфоза политического режима в Иране. Переговоры в две недели не уложатся и продлятся дольше.

Команда Трампа предлагает подобный формат переговоров и кремлёвцам, но ставит его обязательным условием реальное и продолжительное прекращение огня. Минимум на два месяца, о чём и заявляла с апреля 2025 г. Но те сначала взывали к Рюриковичам, дошли до половцев с печенегами, в итоге в Анкоридже свались в СССР и захотели союзный договор с Украиной по образцу лукашенковского. Лавров в финале сам убил встречу в Будапеште.

После такого республиканцы зачеркнули РФ, посадили Мадуро и прилетело по Ирану, как южным воротам Московии. Для профилактики показательно бомбили единственный крупный иранский порт на Каспии, чтобы удержать Москву от желания поиграть в Иране в "гражданскую войну" как в Ливии и в Сирии.

Вопрос, как долго в Москве намерены испытывать терпение команды Трампа, сколько готовы влить денег в Демпартию, и снимут ли сами бренд "путин", если республиканцы выиграют выборы?