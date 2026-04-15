Як довго в Москві мають намір зазнавати терпіння Трампа

10 квітня, за даними "Ройтер", Дмитрієв вимудрився зустрітися і переговорити з Віткоффом, який сідав у літак з делегацією Венса, яка прямувала до Ісламабаду на переговори з іранцями. Цю інформацію здублювала "Українська правда", зазначивши, що вона "не визнає Путіна президентом". Якщо прийняти, що "УП" фінансується сім'єю Сороса, яка підтримує Демпартію, ексклюзивність інформації та інше, то можна сказати – у США радять кремлівців розпочати транзит влади до РФ, щоб уникнути тих поштовхів ззовні, які отримала для цього теократія в Ірані.

Власне, Віткофф це майже відкритим текстом рік пояснює кремлівцям, обіцяючи натомість технології та інвестиції, аж до тунелю на Аляску, якщо той справді їм потрібен. Для цього кремлівцям треба виконати три прості умови: припинити стріляти, вивести війська з України та зняти бренд "путін". У путінську РФ жодні інвестиції вже не прийдуть за визначенням, і ніхто рашистам технологій не дасть. Більше того, ЄС не відновить з ними торгівлю в обсягах 2013 р., навіть якщо РФ укласти з Україною мир на своїх умовах. ЄС вимагатиме таку залізобетонну архітектуру безпеки, яку путінський режим однозначно не може забезпечити.

Тому глибинний чи вічний світ із РФ може бути підписаний, поки зберігається путінський режим з його ідеологією натягування російського світу на глобус. Слова Трампа, що путін – добрий хлопець, лише жест ввічливості. Він називав добрими хлопцями всіх підряд – Лулу да Сілву, Зеленського, Орбана, Кім Чен Ына тощо, поки мав надію домовитися. Назвав би і Сі Цзіньпіна, але йому сказали, що в Пекіні це можуть вважати фамільярністю і образитися. Для Трампа проблема тричі назвати "путина" хорошим хлопцем, якщо у РФ виконають три зазначені умови. Але оскільки кремлівці не поспішають їх виконувати, він тренується в методиках транзиту влади на Венесуелі, Кубі та Ірані, і це ще не все.

Найприкріше для кремлівців – вони не можуть оголосити Трамп глобальним кольоровим революціонером або руйнівником традиційних цінностей. Тому вони змушені називати його за очі невігласом, педофілом, монархістом і ще якось, тягнути час до осені і мріяти, що США загрузнуть в Ірані і Демпартія на виборах візьме більшість у Конгресі, оголосить Трампу імпічмент, що змінити його як почне з Байден.

Але оскільки Трамп із січня задає тон скрізь, то кремлівці в геополітичній обороні, з якої змушені якось реагувати, а не просто чекати на вибори в США.

"Перехоплення" Віткоффа біля трапа літака, здійснений Дмитрієвим, був однією з їх спроб утримати ситуацію в статусі-кво. "Ройтер" пише, його метою було переконати Трампа продовжити дозвіл РФ торгувати нафтою, термін якого спливав 11 квітня. За даними видання, Віткофф порадив РФ як мінімум оголосити Великодне перемир'я, а ще краще – розпочати продуктивні переговори з Україною. Кремль про перемир'я на добу оголосив, але це було шкода на тлі реального двотижневого іранського перемир'я з 8 квітня та переговорів в Ісламабаді 11 квітня. Путінське "перемир'я" потрапило вниз новин у рубрики "спорт поза політикою" і "навмисне не придумаєш". Білий дім він не вразив і до 14 квітня дозвіл РФ торгувати нафтою не було продовжено. На думку Політика, Мінфін США вирішив з цим не поспішати.

Схоже, Трамп узяв паузу з цим дозволом і чекає від кремлівців чогось більшого. Йому підіграв Зеленський, коли пообіцяв 14 квітня, що подача нафти з РФ "Дружбою" до Угорщини та Словаччини може відновитися десь наприкінці квітня. Очевидно, що для цього Москві теж треба зробити зустрічні кроки. Буданов, який почав приміряти той образ оракула, який був у Арестовича, теж натякає на це. "Блумберг" рекламує Буданова як здібного переговорника, який влаштовує Вашингтон і Москву. Дуже елегантний хід.

Спроба Москви, здається вже втретє, наїхати на країни Балтії за українські дрони, закінчилася тим, що вони 10 квітня хором назвали це ІПСО. Для дохідливості Естонія та Фінляндія після цього повідомили про знахідки у себе уламків українських дронів і подали це як ми теж постраждали, і все через вас. Кремлівці оголосити війну їм не наважилися, але почали скиглити, що британський літак-розвідник не перший день кружляє над Чорним морем, передає інформацію ЗСУ, і що буде, якщо його збити?

Москва однозначно не вірить у вічний супутник Притули. Але оскільки США звинуватили її в передачі Ірану розвідданих зі своїх супутників, не може довести цю тему до розриву відносин з ними або з Великобританією. Не може, тому що влітку 2025 р. Білий дім обіцяв відновити їх у колишньому обсязі, якщо будуть кроки до перемир'я з Україною. Але кроків немає, і їхнє відновлення теж на паузі.

У результаті перед кремлівцями прямо зараз стоїть дилема - рухатися покроково до їх відновлення і до дозволів на торгівлю нафтою або плавно, а можливо різко, піти на поглиблення розриву.

Неважко помітити, що Трамп готується до поглиблення розриву. Атаки українських дронів на балтійські нафтотермінали РФ невипадково збіглися з "Епічною люттю". Також не таємниця, що під час недавніх візитів до Тбілісі президента Азербайджану, глави МЗС Казахстану та представника Держдепу обговорювалася тема перенаправлення казахської нафти до портів Грузії замість Новоросійська. Це означає одне – нафтотермінали РФ на Чорному морі також можуть стати тривалий ремонт. Мабуть, і самі порти.

Якщо Ірану дозволено вибірково блокувати Ормуз, то інші теж мають право на блокування проток для недружніх країн. Список 49 недружніх країн є на сайті уряду РФ. США, Канада, Багамські острови та французька Гвіана до нього увійшли, як і Андорра.

США оголосили, що з вечора 13 квітня почнуть застосовувати це право до суден, що йдуть до Ірану та з нього. Кораблі дружніх країн проходитимуть без проблем. Це реакція на повідомлення розвідки про можливість відправлення Китаєм до Ірану зенітних установок і симетричну відповідь теократії на відмову негайно відкрити Ормуз для всіх. Тепер теократія має ідеальну можливість підписати взаємне розблокування Ормузу і ще щось на додаток до нього.

В Ісламабаді та в "Ройтері" впевнені – переговори незабаром відновляться, з чим важко не погодитися. Ймовірно, вони просуватимуться покроково – від підписання одного пакета умов до іншого. Це реалістичніше, ніж одразу вийти на всеосяжну угоду із 50-70 пунктів. Паралельно йтиме транзит влади чи метаморфозу політичного режиму в Ірані. Переговори на два тижні не вкладуться і продовжаться довше.

Команда Трампа пропонує подібний формат переговорів і кремлівцям, але ставить його обов'язковою умовою реальне та тривале припинення вогню. Мінімум на два місяці, про що й заявляла з квітня 2025 р. Але ті спочатку волали до Рюриковичів, дійшли до половців із печенігами, у результаті в Анкориджі звалилися до СРСР і захотіли союзну угоду з Україною на зразок лукашенківського. Лавров у фіналі сам убив зустріч у Будапешті.

Після такого республіканці закреслили РФ, посадили Мадуро і прилетіло Іраном, як південним воротам Московії. Для профілактики показово бомбардували єдиний великий іранський порт на Каспії, щоб утримати Москву від бажання пограти в Ірані в "громадянську війну" як у Лівії та Сирії.

Питання, як довго в Москві мають намір зазнавати терпіння команди Трампа, скільки готові влити грошей до Демпартії, і чи знімуть самі бренд "путін", якщо республіканці виграють вибори?