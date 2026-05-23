Итоги недели: Китай, которого мы не видим и от которого мы зависим
- На встрече Трамп-Си, похоже, договорились думать о новом биполярном мире. Это не холодная война, где было четкое разделение. Китай назвал свою чайную линию: Тайвань. Трамп, похоже, на это согласился. К осени, во время встречи руководителей Китая и США, возможно, мы увидим первые контуры этого биполярного мира. Почему "возможно"? Потому что имеем дело с Трампом.
- Визит Путина в Пекин был как раз о биполярном мире. Китай продемонстрировал США, что оторвать Россию от Поднебесной ему не удастся. Поняли ли намек в Москве? Думаю да. Но Россия сегодня – это театр для одного зрителя, который все больше отрывается от реальности.
- Именно поэтому, в момент визита Путина в Пекин, Россия затеяла ядерные учения в Беларуси. Кроме всего прочего, это было сделано для того, чтобы показать Беларусь в орбите РФ, а не Китая. Это смешно выглядит на фоне заявки Пекина на влияния в самой РФ. Но новый биполярный мир будет именно таким: не разделенным между двумя гегемонами, а будет иметь многоуровневые подчинения, которые будут напоминать, скорее, средневековье, чем ХХ век.
- К сожалению, к счастью ли, но после визита Трампа в Пекин стало очень четко понятно то, о чем я говорю давно: без посредничества Пекина наша война вряд ли закончится. Но повторю еще раз: переговоры о мире, в случае появления там КНР – это переговоры не совсем об Украине. Это переговоры о том, как будут сосуществовать в новом мире Китай, ЕС, США, Россия и Украина и, возможно, Турция и Ближний Мир. У нас с этой точки зрения никто на процесс не хочет смотреть. К сожалению.