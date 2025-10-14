Истерика вокруг возможных (более чем) поставок Украине американских ракет "Томагавк" набирает силу. Алко-эксперт Медведев и некоторые такие же пропагандисты кричат о возможных носителях ядерного оружия. Это, бркд, конечно. Действительно, "Томагавки" одно время рассматривались в этом качестве, но потом от такого сценария Пентагон отказался и оборудование демонтировали

Сама бункерная крыса и ее пресс-секретарь Песков подобных заявлений не делают, конечно. Но по поставкам таких ракет высказываются тоже резко. И тоже пугают последствиями. Ну а пропаганда получила команду грозить самыми страшными карами. Прямой войной с Евросоюзом, ударами по объектам в странах ЕС и так далее. Очень похоже, что из "Томагавком" Москва уверенно лепит "красную линию", которую Западу пересекать нельзя. А если рискнет пересечь, то тогда… а что тогда? При угрозах и шантаже ответ на этот вопрос – ключевой. Все остальное не более, чем прелюдии и эмоциональный фон

В том-то и проблема, что Кремль в общении с окружающими слишком любит язык угроз, шантажа и истерик вокруг "красных линий". Наверное, это и есть тот самый "русский язык", а совсем не то, что считают наши филологи и политики. А любовь зла. И при желании мы можем вспомнить те "красные линии", которые уже были обозначены. Это разрешение наносить удары западным оружием по территории россии. Это поставки Украине ракет. Поставки танков. Поставки самолетов. Начиналось все вообще с поставки любой бронетехники и любых снарядов. Красной линией Кремль называл, считал (и вполне заслуженно, кстати) арест своих активов в ЕС. Запад это слушал, боялся, а потом медленно и неохотно все-таки эти самые красные линии перешагивал. И что?

А ничего. Красные линии превращались в коричневые и Москва рисовала новые, уже ближе к себе. Шантаж так не работет. Угрозы, которые ты озвучил, а потом не осуществил, обозначают твою слабость и беспомощность. Постепенно все привыкли, что пересечение "красных линий Кремля" ни к каким последствиям не приводит. А крики, новые угрозы, визг и рычание – не страшно. Ветеринары на такое не реагируют. Слишком большое количество угроз со стороноы Москвы постепенно эти самые угрозы нивелировало. Так и с "Томагавками". Что вы сделаете в ответ нового и страшного? Ничего. Проверено. Мин нет. Хоть раздельно пиши, хоть слитно, но Кремль совсем не страшный

Реальный страх руководства россии перед "Томагавками" оправдан и без контекста ядерной составляющей. Очень точные ракеты, с большим радиусом и мощной боевой частью. Они способны быстро вынести все российские ключевые НПЗ, морские терминалы и объекты энергетики. Это не дроны, тут удар и сразу кома. Или даже крапка. Потому Трамп и использует их прямо сейчас в качестве угрозы. Куда более реальной, кстати, чем "Красные линии Кремля". Ну а если путин этого намека не поймет (я думаю, правильно даже говорить не если, а когда) – "Томагавки" полетят. Стремительным домкратом