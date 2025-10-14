Істерика навколо можливих поставок Україні американських ракет ''Томагавк'' набирає чинності

Істерика навколо можливих (більш ніж) постачань Україні американських ракет "Томагавк" набирає сили. Алко-експерт Медведєв та деякі такі ж пропагандисти кричать про можливих носіїв ядерної зброї. Це, бркд, звісно. Справді, "Томагавки" у свій час розглядалися в цій якості, але потім від такого сценарію Пентагон відмовився і обладнання демонтували.

Сам бункерний щур та його прес-секретар Пєсков подібних заяв не роблять, звичайно. Але щодо постачання таких ракет висловлюються теж різко. І також лякають наслідками. Ну а пропаганда отримала команду загрожувати найстрашнішими автомобілями. Прямою війною з Євросоюзом, ударами по об'єктах у країнах ЄС тощо. Дуже схоже, що із "Томагавком" Москва впевнено ліпить "червону лінію", яку Заходу перетинати не можна. А якщо ризикне перетнути, то тоді… а що тоді? При загрозах та шантажі відповідь на це питання – ключова. Все інше не більше, ніж прелюдії та емоційне тло

У тому й проблема, що Кремль у спілкуванні з оточуючими надто любить мову погроз, шантажу та істерик навколо "червоних ліній". Напевно, це і є та сама "російська мова", а зовсім не те, що вважають наші філологи та політики. А кохання зла. І за бажання ми можемо згадати ті "червоні лінії", які вже були позначені. Цей дозвіл завдавати ударів західною зброєю по території Росії. Це постачання Україні ракет. Постачання танків. Постачання літаків. Починалося все взагалі з постачання будь-якої бронетехніки та будь-яких снарядів. Червоною лінією Кремль називав, вважав (і цілком заслужено, до речі) арешт своїх активів у ЄС. Захід це слухав, боявся, а потім повільно і неохоче таки ці червоні лінії переступав. І що?

А нічого. Червоні лінії перетворювалися на коричневі і Москва малювала нові, вже ближче до себе. Шантаж так не працює. Загрози, які ти озвучив, а потім не здійснив, позначають твою слабкість та безпорадність. Поступово всі звикли, що перетин "червоних ліній Кремля" до жодних наслідків не призводить. А крики, нові погрози, вереск та гарчання – не страшно. Ветеринари на таке не реагують. Занадто велика кількість загроз із боку Москви поступово ці самі загрози нівелювало. Так і з "Томагавками". Що ви зробите у відповідь нового та страшного? Нічого. Перевірено. Мін немає. Хоч окремо пиши, хоч разом, але Кремль зовсім не страшний

Реальний страх керівництва Росії перед "Томагавками" виправданий і без контексту ядерної складової. Дуже точні ракети, з великим радіусом та потужною бойовою частиною. Вони здатні швидко винести всі російські ключові НПЗ, морські термінали та об'єкти енергетики. Це не дрони, тут удар і одразу кома. Або навіть точка. Тому Трамп і використовує їх прямо зараз як загрозу. Куди реальнішою, до речі, ніж "Червоні лінії Кремля". Ну а якщо путін цього натяку не зрозуміє (я думаю, правильно навіть говорити не коли, а коли) – "Томагавки" полетять. Стрімким домкратом