Иногда читаешь новости с россии и удивляешься, потому что вообще не понятно, как они еще там выживают. И что интересно, этот трэш там не заканчивается и даже не имеет признаков просветления. Это какая-то игра на выживание, где россияне убивают россиян. Вот смотришь и мечтаешь об одном, как бы их там всех закрыть и пусть забавляются, пишет Елена Степова для "Информационного сопротивления".

… Роженица из Ростова потеряла здорового доношенного ребенка после процедуры внешнего акушерского поворота, которую ему сделали в перинатальном центре. Она рассказала, как 19 мая 2026 на 37-й неделе беременности потеряла дочь после внешнего акушерского поворота – процедуры, когда врачи пытаются перевернуть ребенка в животе. По ее словам, у плода было обвитие пуповиной, тазовое предлежание и плацента по передней стенке. Наблюдавший ее врач и медсестра сказали, что противопоказаний к повороту нет. Из рисков назвали только то, что ребенок не перевернется или начнутся преждевременные роды. Женщина согласилась, потому что срок уже был доношен и преждевременные роды не навредили бы ребенку.

По словам ростовчанки, процедура была очень болезненной, ребенка перевернуть так и не смогли. После манипуляций на КТГ врачи не нашли у ребенка сердцебиение, но затем один из врачей его якобы услышал и сказал, что ребенок просто испытал стресс. Ночью начались схватки. На новом КТГ сердцебиения уже не было. Ребенок погиб от гипоксии из-за отслойки плаценты там, куда давили врачи. У женщины началось внутреннее кровотечение – сама она чудом выжила. Позже она узнала, что у нее было сразу несколько противопоказаний к такой процедуре: обвитые пуповиной, тазовое предлежание и плацента по передней стенке. Но врачи об этом ей не сказали …

Когда в 2014 году на Луганщине под российскую дудку луганчане начали мечтать о "обратном в СССР", я спрашивала, что именно они хотят вернуть, среди многих пунктов первыми были "советская стоматология", "советская гинекология", "советская правовая система".

Конечно, спрашивала и о бесплатном сапании свеклы в поле, и о трудоднях, и о расстрелах, но на Донбассе, где было нормой отработать смену за того парня (стахановщина) или отдать 13 зарплату на нужды чиновников, были рады работать бесплатно во имя путина или светлого когда-то.

Конечно спрашивала и о качестве медицины во времена СССР, но люди считали, что ничего критически в их жизни не изменится, поэтому качество медицины в России будет еще лучше, чем на Донбассе образца 2014 года.

Сейчас в ОРДЛО стоит вой из плача, изумления и возмущения. Потому что медицина, образовавшаяся во время оккупации Донбасса россией, это даже не обратно в СССР, это просто путь к кладбищу.

Высокая детская смертность на россии скрывается. Вон СМИ не увидели факта массовой смерти в январе 2026 года в роддоме №1 Новокузнецкая, где за короткий период умерло 10 новорожденных младенцев. Возбуждено уголовное дело о халатности, главврач задержан, а роддом закрыт на карантин из-за вспышки инфекции. Предварительная причина смертей – тяжелая внутриутробная инфекция. Но на общую статистику это не повлияло, ведь жизнь на россии должна быть красивой.

Сейчас на России очередной бум закрытия роддомов в рамках "реформ и оптимизации". Из списка медицинских специальностей на россии уже с 1 сентября уберут сексологов, диабетологов, подростковых психиатров, нейропсихологов, нутрициологов и другие категории врачей.

Зато в ОРДЛО из России пришли низкая гигиена, что, конечно, привело к росту кишечных инфекций. Уничтожение в 2014-2015 годах в ОРДЛО каждо-венерологических и туберкулезных диспансеров, инфекционных больниц, отозвалось чем? Конечно, являются эпидемиями этих болезней.

До 2014 года в роддомы города Свердловск (Довжанск) ехали рожать со всей Луганщины, потому что у нас было современное большое, яркое, удобное родильное, подальше от больницы, среди цветов. Конечно, построено на обустроенное на деньги ЕС, по программе ТАСИС. Сейчас "народ Донбасса", едет рожать в Ростов, за деньги, потому что в Свердловске дети либо умирают, либо получают "пакет младенца": стафилококк, ВИЧ, сифилис.

Одним из нарративов у выступавших за "Донбасс-Россия" было: "ничего не поменяется, только будут рубли". Сейчас эти люди либо мертвые, то молчат, либо тихо засунули язык в среду, потому что за эти напоминания могут и морду натолкнуть. ОРДЛО вернулось даже не в СССР, а куда-то в пещерный век. За эти 10 лет ОРДЛО покинули все специалисты. Что интересно, выехали кто куда, на Россию или в мирные части Украины и те, кто на 2014 год орал "дамбас-россия" и мечтал о "назад в СССР".

Оказывается, мечтать под стопарик о "самом вкусном советском мороженном" это одно, а жить в стране мечт, то есть кальки срср, это другое.

До 2014 года Луганщина и Донетчина были Меккой для ростовчан, потому что именно к нам они ехали лечить зубы, покупать очки, делать операции по коррекции зрения, рожать, лечить спину, суставы, сердце.

В 2014 году первое, что сделали "новоросы", то есть коллаборанты, которые стали "властью" на трехколорадной волне, это продали все новое европейское оборудование из всех больниц и ФАПов оккупированных городов в Россию. Продавшие частным больницам, подарившим "городам-побратимам". Все это видели горожане и молчали. Ведь назад в СССР означает и срок за болтовню против власти.

Теперь луганчане и дончаки едут за топливом, продуктами, техникой и в больницы Ростовщины, потому что свое они прозрели.

Теперь имеют, что имеют, но и в Ростовщине медицина условна, потому что технического обслуживания медицинская импортная техника не имеет, новой не купишь, потому что санкции, а специалисты учатся на россии по банальной схеме а-ля ссср - за деньги. То есть был бы диплом, а работа найдется.

Это любимое русскими "бабы еще нарожают", оно уже сокращается к бабе умрут, пока родят, а те, кого родят тоже умрут. Нет, конечно, это хорошая новость, потому что чем больше мертвых россиян, тем меньше проблем в мире. Но все равно как-то противно и страшно от этих новостей.

Это пишу, а по спине ползет страх воспоминаний о "лучшей в мире советской стоматологии, гинекологии", где получал весь пакет "советского человека": боль, унижение, страх и никакой выжившей гарантии.

Думаю, многие женщины вспомнят и как рожали под мать акушерок, как лежали в коридорах, как дрожали в холодном родзале, как детей тащили щипцами, как после абортов оставались бездетными, как унижали на смотру. Да и мужчины не очень-то хотели в СССР идти к проктологу или урологу, ползли туда, когда уже умирали. Потому что тоже хотели избежать унижения. Удивительно, почему многим из моего поколения и старше память отбило, потому что так и чмокают беззубыми ротами о колбасе и мороженом. А молодое поколение растет с мечтами "пожить в СССР", потому что не имеет опыта этой жизни, только розовые сопли от родителей или бабушек на кухне под стопарик - "самое вкусное мороженое"...