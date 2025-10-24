Геополитические ''американские горки'' Дональда Трампа. Европейцы должны взять судьбу Европы в свои руки

Российский диктатор играет с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом "в мир". И тот принял эту игру. Хотя Путин постоянно выставляет его перед международным сообществом как слабого президента. Трамповское тщеславие и отчаянное желание любой ценой получить Нобелевскую премию, стало его ахиллесовой пятой. Ставка Трампа на Путина смотрится очень странно. Как и то, почему он в упор не видит, что было бы очевидным для каждого здравомыслящего человека, – российский диктатор хочет не больше, ни меньше, как уничтожение украинского народа и исчезновение Украинского государства с карты мира.

Единственное решение – ликвидировать режим Путина и его преступную камарилью. Коллективное Запад должен использовать для этого все свои военные, финансовые и производственные ресурсы. Предоставив в распоряжение Украины оружие, уравновешившее его возможности в противостоянии с Российской Федерацией. Ведь как можно воевать с врагом, который с начала войны имел преимущества. Но это в Брюсселе и Вашингтоне предпочитали оставлять без внимания.

"Мирное урегулирование", которое Украине и Западу предлагает Москва, не что иное, как уничтожение украинской государственности и ликвидация ведущей роли западной цивилизации в мире. Чего добивается Российская Федерация вместе с Китаем, и потому единственным выходом становится победить Россию в Украине. И это нужно сделать не только ради Украины, этого требует весь ход современной мировой истории.

Путин постоянно бросает вызовы Трампу, а тот делает вид, что это составная часть переговорного процесса с Кремлем, за которой просматриваются какие-либо возможные договоренности. Все повторяется регулярно и возникает опасение, что это будет продолжаться до тех пор, пока 47 президент Соединенных Штатов будет оставаться в Белом доме. И сводится к тому, что много разговоров, но мало действий.

Сколько времени Америка и Европа собираются терпеть путинские чепухи, прежде чем окажутся необходимая поддержка Украине, которой будет достаточно, чтобы устранить российскую угрозу для нашей планеты?

Когда, наконец, Дональд Трамп и европейские лидеры поймут, что Путина нужно победить в Украине? Ведь он никогда не откажется от своих намерений уничтожить Украину, и если бы это действительно произошло, война очень быстро перешла в свою вторую фазу, распространившись на весь Европейский континент.

Путина ободрила легкость, с которой он смог обмануть президента США, и нерешительная половинчатая поддержка Украины со стороны большей части Европы. Диктатор уже откровенно объявляет, что ни на какие договоренности по Украине он не пойдет, если не выполнят его первоначальные требования 2022 года. Хотя это должно было быть понятно еще с самого начала. Так что еще должно сделать Московия, какое еще предстоит потрясение, чтобы свободный мир начал эффективно защищаться?

И как тут не вспомнить старую английскую пословицу: "Fool me once, your fault; fool me twice, my fault" (Обмани меня один раз – твоя вина; обмани меня дважды – моя вина). Когда кому-то удается вас обмануть во второй раз, это ваша собственная вина, потому что вы не научились из первого опыта. Эта пословица подчеркивает важность осторожности и мудрости, и она звучит особенно актуально, когда речь идет о глобальных геополитических решениях, способных изменить путь развития человечества на следующие столетия.

И здесь все просчитывается очень просто: Путин никогда не собирался останавливать войну в Украине, пока Россия не победит. Кто из окружения внушил Трампу, что может быть иначе? Поскольку кремлевскому фюреру совершенно безразлично, сколько еще на этой войне погибнет россиян. У него есть старая повестка дня, чтобы снова сделать Россию "мощной". Дональд Трамп и Европа должны держаться вместе или навсегда потерять Украину в пользу Московии.

Очевидно, что Путин считает Трампа слабым после многократных неудачных попыток договориться. Но всякий раз, когда Дональд Трамп бьет обвинениями по Украине, он только ослабляет свои позиции. Для президента США возможен единственный успех, когда он обеспечит украинцев эффективными инструментами для выдворения россиян за границу Украины. В противном случае он рискует не только потерять авторитет Америки, но и ее союзников.

Полностью прогнозируемо, что Путин будет продолжать давить, уклоняться, убивать и имитацией возможности переговоров затягивать время, пока не встретит силу, которая будет способна остановить его. А для того, чтобы его остановить нужен лидер, и сейчас он на Западе только формально. Дональд Трамп постоянно демонстрирует свое нежелание открыть глаза на угрозу со стороны Российской Федерации и слишком вяло реагирует на все вызовы и угрозы, стоящие сегодня перед западным миром.

Похоже, что Трамп, со времени своей второй президентской каденции, сознательно или бессознательно, исполняет роль адвоката Путина. Который применяет в отношении президента Америки все возможные политические обманки, лишь бы тот не решил помочь по-настоящему Украине, этим разрушив все планы Кремля.

А так Дональд Трамп, при всем своем высокомерии, никого не пугает. Если бы он с момента своей инаугурации придерживался последовательной линии по отношению к Украине, то мог бы получить определенный уровень доверия. Однако его чрезвычайно непоследовательная позиция показала его беззубым тигром. И в итоге произошло так, что Трамп является частью проблемы, а не частью ее решения. Он постоянно демонстрирует, что его решения по Украине так же изменчивы, как осенняя октябрьская погода.

В закулисье дипломатии должны быть задействованы внутренние механизмы, делая невозможным продолжение разыгрывания Путиным очередных политических обманок, превращающих переговорный процесс в американские горки. Что по плану главенствующего кремлевца, обязано сбивать противника с толку, и принуждать его нервничать от неопределенности и непрогнозируемости последующих действий Москвы.

Нынешняя ситуация подводит к тому, что Европа должна взять на себя ответственность за возможные последствия российско-украинской войны. Но признать, что подхалимство перед Трампом ни к чему не привело. Ведь ему безразлично то, что может быть с Украиной дальше, и он держится за это. Трамп постоянно разводит европейцев: дает обещания, вызывая ложную надежду, потом от них отступает, и это повторяется снова и снова.

Поэтому изменение отношения объединенной Европы к войне России в Украине – единственная возможность перекрыть путь России для вторжения дальше на Европейский континент. Оказав необходимую помощь Украине, Трамп мог закончить эту страшную войну еще несколько месяцев назад. Но он этого не хочет, и одной из главных причин этого стало то, что он надеется после войны на гешефтные соглашения с Путиным, и вероятность заключения таких соглашений доминирует перед всем остальным.

Поэтому сейчас все выглядит следующим образом: нет санкций против России или россиян, до сих пор нет повышения тарифов на российские товары, до сих пор нет санкций против крупнейшего покупателя российской нефти Китая, до сих пор нет адекватной военной поддержки для Украины. Дональд Трамп использует громкие слова не предпринимая никаких конкретных действий. Кроме попыток запугать Украину поражением и заставить ее сдаться на милость российскому тирану.

Однако постоянное колебание между поддержкой Украины и тяготением к России в зависимости от того, кто его последний больше разозлил, никак не помогает. Наоборот, это продолжает войну и поощряет Путина к дальнейшим агрессивным действиям. Затяжная "томагавкиада", запущенная Дональдом Трампом, стала наглядным тому подтверждением.

Европа постепенно просыпается, но просыпается очень медленно. А реальность ситуации такова, что война России может продолжаться еще долго, если европейские государства не объединятся, и не введут свои совместные войска в Украину для помощи украинской армии. Только помощь на земле и в воздухе способна продемонстрировать Путину, что ситуация зашла уже так далеко, что продолжение конфронтации будет критически опасным для российских интересов и самого существования Российской Федерации.

Мир в Украине через демонстрацию силы России должен стать главной повесткой объединенной Европы. Потому что дипломатическим путем договориться с Москвой невозможно.

Все дальнейшие попытки умиротворить Путина, непублично обещая ему значительные уступки за счет интересов украинского государства, никогда ни к чему не приведут. Путин хочет всю Украину и не меньше.

Поэтому следует учитывая геополитические реалии и действовать в соответствии с этим. Другого пути ни у Украины, ни Европы нет и быть не может. Но хватит ли у европейцев смелости вмешаться в войну в Украине?