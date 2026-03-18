Останется ли Украина без денег?

У вопроса финансирования Украины есть две проблемы. Возникли проблемы, которых еще несколько месяцев назад и представить было нельзя. Которые появились довольно недавно.

Первая проблема – Орбан, заблокировавший кредит ЕС из-за остановки Дружбы.

Вторая проблема – политический кризис управления в Украине, где парламент перестал голосовать за что угодно, а значит и за законы, необходимые для получения финансирования от ЕС и МВФ.

С первой проблемой, как оказалось, разобраться гораздо проще. И нет, пока Орбана не прогнули и финальное техническое решение еще не принято. Но ЕС нашел формулу, позволяющую всем сохранить лицо. В результате ЕС выделяет деньги и техническую помощь на ремонт Дружбы, Украина с этим соглашается. Таким образом, был найден путь возобновить поставки нефти по Дружбе. Не важно, были там критические повреждения или нет. Украинским властям не придется "сдавать назад" и отступать от своих слов. И венграм тоже. И даже если Орбан как-то не потеряет власть в результате выборов, он уже не будет проблемой.

А вот со второй проблемой гораздо труднее. И это большая проблема. И большим вызовом. Потому что, чтобы там не говорили украинцы, которым хочется мобилизовать депутатов, Украине очень нужен работающий парламент во время войны. В том числе для того, чтобы голосовать реформы, необходимые для европейской интеграции и сотрудничества с МВФ.

МВФ позволил себе отступить один раз, когда убрал условия для получения программы из обязательных условий, но отсрочив необходимые шаги. И часы убегают. И да, от МВФ мы не получаем так много денег. Но все остальное финансирование связано с наличием программы МВФ. Есть программа, 90 млрд от ЕС и других доноров. Нет программы МВФ – нет денег. И символично, что программа МВФ сейчас фокусируется на детенизации. То есть, на необходимости для Украины мобилизовать больше ресурсов внутри страны. Выровнять ситуацию, когда много налогов не собирается. И на это закрываются глаза. Но если Украина просит ЕС и других наших друзей предоставить больше денег, то удивительно, когда сама Украина не пытается также собрать больше финансов. Тем более из тех, кто исторически избегал честного налогообложения, разрушая конкурентную среду. Таким образом прогар МВФ - это не только о "больше денег в украинский бюджет", но и о "более справедливых правилах игры.

Отдельная история – разговоры о том, что МВФ дает дорогие деньги. Во-первых, снова и снова приходится говорить, что сотрудничество с МВФ важно в первую очередь не ради денег МВФ, а в качестве обеспечения для получения денег от ЕС и других доноров. А во-вторых - найдите для Украины более дешевые деньги на рыночных условиях. Очень интересно это посмотреть. Если вам не нравится 8 процентов МВФ, то советую посмотреть на доходность украинских еврооблигаций в 15 процентов. Не говоря уже о том, что Украине вообще на рыночных условиях никто сейчас не даст денег. Разве что очень дорого. А 8 процентов от МВФ не будет вам казаться дорогим финансированием в то время, когда США одалживает под 4 процента. А США, стоит напомнить, тот доллар вообще печатает.

Поэтому проголосовать эти изменения полезно не только выживанию страны во время войны. Ибо деньги нужны именно для выживания. А для более эффективной экономики. Но осталось, чтобы парламент имел возможность голосовать.

В то же время очевидна, что модель парламентской монокоалиции, которая послушно делает все, что приказывает президент, перестала работать. И это нужно признать обеим сторонам. И президенту и парламенту. И понять, что на них ответственность. Не только на плохих депутатах или плохом президенте. Это общая ответственность.

Ведь. Стране нужен работающий парламент.

Есть два варианта. Президент каким-то образом возобновляет работу вертикали монокоалиции. И у депутатов, у которых сейчас нет желания голосовать, оно появляется. Условно назовем это метод Татарова.

Но есть сомнения, что это все еще работающий метод.

И тогда возникает вопрос пересмотра концепции управления. Когда президент приказывает, а депутаты выполняют. Возвращение в парламентско-президентскую республику. Какая Украина и есть согласно Конституции. Но тогда мы нуждаемся в создании коалиции. И признание, в первую очередь, президентом новой реальности. Что, судя по всему, сложно. Но и выбора у него нет. И чем скорее это осознается, тем быстрее мы выберемся из политического кризиса, который мы не можем себе позволить во время войны.