Фонд национального благосостояния РФ уже пуст

Россияне часто любят сравнивать так называемую ликвидную часть ФНД с годовым дефицитом федерального бюджета. На самом же деле, ликвидная часть ФНД уже под большим вопросом. 58,2% ФНИ – это накопление в китайских юанях. Это проблемная статья ФНД по двум причинам.

Во-первых, сильная зависимость России от юаня привязывает РФ к ситуации на рынке доллар Юань, которая не всегда может быть стабильной. На попытки развязать торговую войну со стороны США Китай всегда отвечает послаблениям юаня к доллару США. Поэтому благополучие россиян и размер ФНД будут зависеть от динамики отношений между США и КНР, находящейся за рамками влияния России.

Во-вторых, возникает вопрос о местонахождении юаней и их ликвидности. КНР очень плохо переносит отрицательное сальдо торгового баланса со странами-торговыми партнерами. В 2025 году ситуация в торговле между КНР и РФ сильно ухудшилась: за 11 месяцев торговый оборот между КНР и РФ сократился на 8,7%, а отрицательное торговое сальдо для КНР в торговле с РФ выросло за 11 месяцев до 20,5 млрд долларов США.

Учитывая, что юань не является свободно конвертируемой валютой, власти КНР вполне могли выдвинуть РФ требования поддерживать в китайских банках значительный остаток ФНД и резервов ЦБР. Такую меру обычно предпринимают для "торговых гарантий", также она необходима для поддержки юанизации российской экономики. Простыми словами: юани у ФНИ есть, но забрать их мгновенно и в полном объеме ФНИ не может.

41,7% ФНД было размещено в (на языке оригинала) "золото в обезличенной форме". Это не физическое золото, а золото на счетах в банках. И это очень интересный момент. Поскольку ЦБР не ожидал заморозки своих резервов, он обязательно должен был держать значительную часть золота в безналичной форме, так как управлять ЗВР, имея физическое золото, просто невозможно.

После шквала санкций в 2022 году российский аффинаж (банковские слитки со штампом российских заводов) исключили с лондонского рынка и по сути слитки с российскими штампами на мероприятии стало продать проблематично. Поэтому даже после вторжения в ЦБР был интерес сохранять золото в безналичной форме. Поэтому, чтобы оценить ликвидность и стоимость 41,7% ФНД РФ, нужно точно знать, в каких банках или кастодианах хранится золото ФНД, и главное – не заморожено ли оно на счетах.

ЦБР по факту скрывает эту важную информацию. Так что сам факт сокрытия информации подтверждает, что по крайней мере часть золота ФНД не находится под контролем РФ.

0,01% ФНД в рублях я не оцениваю, поскольку ЦБР их может напечатать сколько нужно, да и из-за операций с ВЭБ, Сбербанком и ВТБ рублевую ликвидную часть ФНД может накрутить какую угодно.

Таким образом, чтобы определить ликвидную часть ФНД нужно точно знать, где и в какой форме хранятся юани, а также где на счетах хранится золото ФНД. ЦБР очень тщательно избегает пояснений по обоим направлениям, именно поэтому оценка ликвидной части ФНС явно завышена.

Сам же ФНИ русские власти используют как "символ веры" в то, что в России есть за что воевать вечно. Так что мы имеем дело с очередной ложью россиян.