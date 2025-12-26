Если это правда, то ситуация очень плохая: российские спецслужбы 'культивировали Трампа' многие годы

Восемь лет назад в январе 2017 года BuzzFeed опубликовал 35-страничный документ, изменивший ход американской политической истории.

Оно известно как " Досье Стила " или "Trump-Russia Dossier". Это собрание разведывательных отчетов стало одним из самых противоречивых документов в современной мировой политике.

Досье было составлено бывшим офицером британской разведки MI6 Кристофером Стилом в период с июня по декабрь 2016 года.

Стол возглавлял компанию Orbis Business Intelligence и был нанят фирмой Fusion GPS – сначала по заказу республиканских оппонентов Трампа, затем Национального комитета Демократической партии и избирательного штаба Хиллари Клинтон.

Документ содержит серию взрывных утверждений:

– о многолетнем "культивировании" Трампа российскими спецслужбами (!),

– о компрометирующих материалах в руках кремля,

– о координации между предвыборным штабом Трампа и москвой, а также

– о секретных встречах советников кандидата с высокопоставленными российскими чиновниками.

При всех попытках дискредитировать досье, многочисленные расследования – Мюллера, Сената, спецслужб – подтвердили ключевой тезис: россия системно (!) работала на победу Трампа, а его команда это приветствовала.

Что установлено документально:

1. Пол Манафорт, глава предвыборного штаба Трампа, передавал внутренние данные кампании Константину Килимнику – человеку, которого Министерство финансов США официально идентифицирует как агента российской разведки (!!!).

Согласно санкционному сообщению Минфина США от 15 апреля 2021 года, Килимник передал эти данные непосредственно российским спецслужбам.

2. Майкл Флинн, советник по нацбезопасности, тайно обсуждал снятие санкций с российским послом еще до инаугурации, а затем соврал ФБР. Признал вину.

3. Роджер Стоун координировал с WikiLeaks публикацию похищенных российскими хакерами писем Демпартии. Осужден, затем помилован Трампом (!).

4. Дональд Трамп-младший, Джаред Кушнер и Манафорт встретились в Trump Tower с российской юристкой, связанной с Кремлем, после обещания "компромата на Клинтон". Трамп-младший ответил на это предложение: "If it's what you say I love it" ("Если это то, что ты говоришь – я в восторге").

Сам Трамп публично призвал россия (!) найти "30 000 пропавших писем" Клинтон. В течение пяти часов после этого заявления российские хакеры впервые атаковали личный сервер Клинтон – это зафиксировано в докладе Мюллера.

Досье утверждало, что кремль имеет компромат на Трампа - (!) В частности, записи из номера гостиницы "Риц-Карлтон" в Москве.

ФБР затруднилось это подтвердить. Но и опровергнуть – тоже.

Неудобные факты:

Трамп ни разу публично не критиковал путина, даже когда американские спецслужбы единогласно подтвердили российское вмешательство (!)

В Хельсинки 2018 года Трамп встал рядом с Путиным и заявил, что верит ему больше, чем собственным спецслужбам (!)

Трамп пытался вернуть россию в G7, снимал санкции, задерживал военную помощь Украине (!)

Трамп 34 раза отказался ответить на вопросы следователей Мюллера, ссылаясь на "провалы в памяти"

Украина в центре схемы

Досье содержит прямое утверждение: команда Трампа согласилась "отодвинуть" вопросы российской интервенции в Украину как избирательную тему в обмен на поддержку Кремля (!!!).

Правда ли это? Мы не знаем точно. Но мы знаем, что произошло потом:

2019:

- Трамп заблокировал $400 млн военной помощи Украине, требуя "услугу" - компромат на Байдена.

– Управление правительственной подотчетности США (GAO) официально признало это нарушением закона. Это привело к первому импичменту.

2024:

- Трамп заявляет, что закончит войну "за 24 часа", не объясняя как – и за чей счет. Его вице-президент Вэнс открыто выступал против помощи Украине (!)

Почему это важно сейчас

Доклад Дарема 2023 года, который республиканцы подавали как "реабилитацию" Трампа, действительно подтвердил главное:

– ФБР имело достаточные основания для расследования. Да, были процедурные нарушения. Да, досье использовали неряшливо.

– Но сама угроза – координация между американским политиком и враждебным государством – была реальной.

Расследование Мюллера установило: "Российское правительство воспринимало, что ему выгодно президентство Трампа, и работало на этот результат.

Кампания Трампа ожидала электоральной выгоды от информации, похищенной и обнародованной благодаря российским усилиям".

Двухпартийный отчет Сенатского комитета по разведке (около 1000 страниц) подтвердил: контакты между командой Трампа и российскими агентами были "беспрецедентными" и составляли "серьезную контрразведывательную угрозу" (!!!).

Это не "охота на ведьм". Это констатация факта.

У меня нет экспертизы проверить все факты, но я опираюсь на официальные документы и публичные материалы из США (выше по тексту ссылки), но можно сделать следующие выводы:

– Досье Стила – классический пример "сырой разведки": смесь точных сигналов, дезинформации и шума. Его ценность – не в конкретных деталях, а в общей картине, которая оказалась тревожно точной.

– Россия действительно имела операцию влияния. Трамп действительно был ее бенефициаром. Его окружение действительно контактировало с россиянами и действительно лгало об этом.

Меня жизнь научила доверять логике в непонятных ситуациях: "ищи кому выгодно". И связь здесь очевидна.

Независимо от верификации каждого пункта досье, паттерн поведения Трампа в отношении России и Украины является последовательным и задокументированным (!)

Любая украинская стратегия должна учитывать риск:

– США под руководством Трампа могут принять решения, выгодные Москве, без видимой внешней причины.

- Это результат компромата, идеологии или бизнес-интересов - для практических целей не имеет значения.

Важно понимать – Америка так и не получила ответа на ключевой вопрос: почему Трамп обращается с путиным так, как не обращается ни с каким другим лидером?

Досье Стила предлагало одну версию ответа.

Она не подтверждена.

Но и альтернативного объяснения нет.

А для воюющей с россией страны это вовсе не академический вопрос.

PS Рисунок под этот текст я взял из другого отчета – конгрессмена Эрика Сволвела.

Там еще больше неприятной информации от официального лица с детализацией отношений окружения Трампа с Кремлем

Я очень хотел бы верить, что все описанное – не является правдой.

Но неделю назад я уже писал о возможном ходе событий на фронте, если бы мы получили от США все вовремя и в нужном объеме.