Два мира: Украина не наносит сознательных ударов по российской гражданской инфраструктуре в отличие от России

Нужно ещё раз повторить для всех этих кыневых, галяминых и прочих, кто пытается навязывать мысль о том, что между Россией и Украиной существует хоть какая-то моральная симметрия.

Украина не наносит сознательных ударов по российской гражданской инфраструктуре. Мне не известен ни один случай, когда Украина целенаправленно била бы по гражданским объектам. Украина, если бы захотела, могла бы завалить Москву трупами. Возможности для убийства россиян у неё огромны — особенно с учётом того, что российские ПВО сосредоточены на защите диктатора.

Россия же, напротив, сознательно убивает гражданское население. Между Россией и Украиной не просто не может быть знака равенства — здесь вообще нет пространства для сравнения. Это страны, живущие сегодня в совершенно разных измерениях. Россия — фашистская диктатура, страна средневекового варварства, не признающая ни закона, ни морали. Украина — страна, которая в чудовищной войне, под постоянными ударами, всё равно пытается следовать правилам.

И поэтому любой голос из России, который пытается размывать эту очевидную границу, объективно работает на Путина. Когда в условиях тотальной фашистской диктатуры кто-то оттуда пытается поставить в один ряд агрессора и его жертву, нужно понимать очевидную вещь: если человек, находясь в России, может делать какие-то заявления и при этом оставаться на свободе, значит, это кому-то нужно. В диктатуре такого уровня оппозиции не может быть по определению. Всё, что сегодня там находится, нужно только для того, чтобы подыгрывать Кремлю и оправдывать его преступления.