Для финансирования войны россиянам (рабам) предложили продлить рабочую неделю

Виталий Шапран

В соглашение путина российский олигарх Олег Дерипаска, ранее неоднократно критиковавший российскую экономику, предложил увеличить рабочую неделю в России с 5 до 6 дней. Также он предложил увеличить рабочий день до 12 часов.

Профсоюзы в России возмутились и выступили против расширения продолжительности рабочей недели и дня. Такие решения не обсуждаются и могут повысить социальную напряженность – именно так в Госдуме отреагировали инициативу Олега Дерипаски.

Весь этот срач в России можно было бы пропустить мимо ушей, но он показывает все звено финансовых процессов в России. Сначала путин предлагает олигархам сброситься на войну, а затем в тот же день в информационное пространство вылезают олигархи и предлагают всю тяжесть войны переложить на плечи простых россиян.

Если бы этой истории не было, то ее стоило бы придумать. Но на горе для российского общества эта история правдива, и наиболее вероятно, что она завершится тем, что все бремя войны будут тянуть на себе русское население и малый бизнес.

Впрочем, сама идея Олега Дерипаски немного глупа. Рабочая неделя в формате 6/7 по 12 часов в сутки не подойдет всем отраслям. Тот же КАМАЗ на прошлой неделе заявил, что будет работать только 4 суток в неделю из-за отсутствия заказов.

Источник:facebook.com

