Что США планируют делать дальше в переговорах с Украиной и Россией: ответ Венса

На Мюнхенской конференции безопасности в Вашингтоне у вице-президента США Джей Ди Венса спросили, что США планируют делать дальше в переговорах с Украиной и Россией - особенно ввиду того, что Россия, похоже, не хочет мира.

"Я до сих пор не такой пессимистический в этом отношении. Я бы не сказал, что россияне не заинтересованы в решении этой проблемы. Но сейчас россияне требуют определенного набора требований и уступок, чтобы прекратить конфликт. Мы считаем, что они требуют слишком много.

Президент Трамп сказал, что он выйдет из процесса переговоров, если сочтет, что нет прогресса. И примерно раз в четыре-пять недель какое-то американское чиновник говорит: "Это неделя, когда нам нужно сделать еще один шаг". Шаг, который мы хотели бы сделать сейчас, - это, чтобы и россияне, и украинцы договорились об основных принципах, чтобы сесть и разговаривать друг с другом. Конечно, США будут рады принять участие в этих разговорах, но очень важно, чтобы россияне и украинцы начали разговаривать друг с другом.

Между позицией россиян и украинцев существует большая пропасть, и мы считаем, что следующим шагом в переговорах попытка ее преодолеть. Но пока я не настроен пессимистично.

Очевидно, россияне и украинцы еще не достигли понимания, потому что боевые действия все еще продолжаются. Наше разочарование – честно говоря, обеими сторонами – заключалось в том, что они так ненавидят друг друга, что когда с ними говоришь, то первые пол часа они просто вспоминают старые образы – то, что произошло четыре, пять или даже десять лет назад.

Слушайте, я это понимаю. Я понимаю, что люди не воюют друг с другом без больших оскорблений и большого количества проблем, но мы стараемся, насколько можем, играть конструктивную роль в продвижении мирных переговоров.

Если здесь победит холодный ум, мы сможем довести это дело до устойчивого мира, который будет экономически выгоден как для украинцев, так и для россиян, а главное – остановит прекращение уничтожения человеческих жизней.