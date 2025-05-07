Що США планують робити далі у переговорах з Україною та Росією: відповідь Венса

На події Мюнхенської безпекової конференції у Вашингтоні у віцепрезидента США Джей Ді Венса запитали, що США планують робити далі у переговорах з Україною та Росією - особливо зважаючи на те, що Росія, схоже, не хоче миру.

"Я досі не такий песимістичний щодо цього. Я б не сказав, що росіяни не зацікавлені у вирішенні цієї проблеми. Але зараз росіяни вимагають певного набору вимог і поступок, щоб припинити конфлікт. Ми вважаємо, що вони вимагають забагато.

Президент Трамп сказав, що він вийде з процесу переговорів, якщо вважатиме, що нема прогресу. І приблизно раз на чотири-п'ять тижнів якийсь американський посадовець каже: "Це тиждень, коли нам потрібно зробити ще один крок". Крок, який ми хотіли б зробити зараз, - це щоб і росіяни, і українці домовилися про основні принципи, щоб сісти та розмовляти один з одним. Звичайно, США будуть раді взяти участь у цих розмовах, але дуже важливо, щоб росіяни та українці почали розмовляти один з одним.

Між позицією росіян та українців існує велика прірва, і ми вважаємо, що наступним кроком у переговорах є спроба її подолати. Але поки що я не налаштований песимістично.

Очевидно, росіяни та українці ще не досягли порозуміння, бо бойові дії все ще тривають. Наше розчарування - чесно кажучи, обома сторонами, - полягало в тому, що вони так ненавидять одне одного, що коли з ними говориш, то перші пів години вони просто згадують старі образи - те, що сталося чотири, пʼять чи навіть десять років тому.

Послухайте, я це розумію. Я розумію, що люди не воюють одне з одним без великих образ та великої кількості проблем, але ми намагаємося, наскільки можемо, відігравати конструктивну роль у просуванні мирних переговорів.

Якщо тут переможе холодний розум, ми зможемо довести цю справу до тривкого миру, який буде економічно вигідним як для українців, так і для росіян, а головне - зупинить припинення знищення людських життів."