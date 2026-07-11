Что даст Украине лицензия на выпуск ракет Patriot: важный нюанс

Войны в Украине и на Ближнем Востоке, конца которых пока не видно, обострили проблему противовоздушной обороны до предела. По подсчетам Forbes Ukraine, коэффициент перехвата баллистических ракет в Украине снизился почти с 40% в начале года до 20% весной и до нуля до середины лета. Единственное средство, имеющееся в распоряжении Украины, с доказанной эффективностью при перехвате баллистических ракет – это ракеты PAC-3 для системы Patriot.

Именно о них шла речь на встрече Владимира Зеленского и Дональда Трампа, во время которой президент США пообещал предоставить Киеву лицензию на их производство. Однако сейчас таких ракет – чрезвычайно дорогих и технологически сложных – выпускается всего около 620 в год. По информации Bloomberg, одна такая ракета стоит около 5 миллионов долларов и сейчас производится только в двух странах – США и Японии.

Некоторые компоненты ракеты изготовить относительно несложно. Гораздо более серьезная проблема – производство двигателей и систем наведения. Организация такого производства может занять очень много времени, которого у Украины нет. При этом расход средств ПВО возрастает с каждым днем. Каждый обстрел Ираном стран Персидского залива или американских баз в регионе означает расход очередной противоракетной партии, запасы которых необходимо срочно пополнять. Очередь на их получение увеличивается, а компания Lockheed Martin обещает утроить объем производства только к 2030 году.

Лицензия на производство ракет Patriot в Украине – бесспорно, правильный шаг, который может стать одним из элементов долгосрочных гарантий безопасности. Стратегическую близорукость тех, кто не захотел ни до 2022 года, ни после него резко нарастить производство вооружения, уже не исправить.

Но если противоракет объективно не хватает, Украине необходимо предоставить больше наступательных вооружений, которые позволят более эффективно уничтожать пусковые установки на территории России и наносить удары по элементам ее ракетной программы. Так же, как должно быть окончательно ликвидирована и иранская ракетная программа.