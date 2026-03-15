Вот вчера вечером и сегодня утром наслаждалась новостями из экс-родного края, то есть из Свердловской (Довжанской), Луганщины. Ибо там с вечера – целый поезд с цистернами горючего, который оккупанты везли на военные базы, что в ОРДЛО.

Украинский "сокол" выглядел этот поезд и хорошенько у его улупов. Горит хорошо! А с горючим в ОРДЛО сейчас тяжеловато, потому что нефтебаза в Ровеньках, где хранилось горючее, уже догорела.

Железнодорожное сообщение к этому времени было безопаснее в ОРДЛО, и именно оно держало 70% военной логистики.

Я писала об этом железнодорожном сообщении, которое достаточно хорошо обеспечивает окупантов и коллаборантов именно горючим и тяжелой техникой - железнодорожная ветка из Ростовщины через КПП "Красная могила".

Вот наконец-то наши "соколы" начали начинать железнодорожные артерии окупантов. Это очень хорошая новость!

Но, знаете, сегодня немного не о логистике- есть о том, что еще писать, подсказывать и говорить – а немного об обществе ОРДЛО и войну.

Вчерашний взрыв на железнодорожном пути просто подбросил город. Паника. Истерика. Поселок, возле места, где поезд ожидает разгрузки, без окон. Ну, как на рядового жителя Украины, эта ситуация ежедневная. И не такое переживали и видели. И не такое повреждение у наших людей. Это называется война.

Но меня удивила реакция жителей ОРДЛО (Донбасса), которые мы бомбили все эти годы. Вот перед глазами проплыла вся пропаганда, где жители ОРДЛО заламывали руки и кричали, как страшно жить, когда "укро-хунта дамбит бамбас". А тут такой испуг на ровном месте.

Ну, бахнуло разок, ну, загорелось немножко. Это ведь не КАБ, не Искандер, не Калибр, не Орешник, банальное БПЛ, банально взорвавшее цистерны с топливом. Да у нас бы на такое и не проснулся никто. А в Свердловске паника, истерика, сердечные приступы, все бегут, взывают, боятся спать ложиться. Тю вас три раза. Те, кого "10 лет бамбили" должны не только на звук знать все прилеты, взрывы, выходы, входы, все тональности моторов БПЛ, и другие военные знания, которые есть у каждого украинца.

Вот так и посыпалась пропаганда. Ибо, как пишут сами жители "разбомбленного Донбасса" – "никогда такого звука не оставляли, никогда такого не видели, никогда такого взрыва и страха не ощущали". Никогда "штырлец" не был так близок к провалу.

Но продолжаю о логистике.

За пограничным ОРДЛОм стоит наблюдать, ибо это основа логистики России.

Вот, например, тот же Свердловск (Довжанск), стоящий на границе с россией, здесь самые красивые дороги, которые Россия не только ремонтирует, но и расширяет. По этим дорогам идет техника окупантов.

Трасса Ростов-Луганск, где среди потока автобусов и гражданского транспорта едут целые караванные военные автомобили, которые везут раненых и убитых в Ростов, из Ростова везут оружие и военных.

Я постоянно пишу об этом, потому что это очень важно, особенно когда кто-то говорит рассказывать о скором мире и решении всех "российско-украинских" вопросов. Мир так и не решился сказать слово "война", но это такое.

Так вот, я вижу "желание мира" на дорогах ОРДЛО. Сейчас на Покровское и Краматорское направление Россия перебрасывает очень много техники, топлива и живой силы. В Ростовщине снова после длительного перерыва повысили выплаты за подписание контракта.

Первое, что Россия начала ремонтировать в ОРДЛО после зимы, это дороги. Люди радуются, мол, вот как россия заботится о нас, но дороги ОРДЛО – это единственные артерии, которые помогают России подкармливать фронт.

В настоящее время уже принят новый проект по строительству большого автобана, который обойдет Свердловск и позволит грузовикам двигаться быстрее, – я еще напишу об этом.

Пишу, потому что эти факты и аналитика пригодятся украинским "соколам". Легче летать, когда знаешь куда.