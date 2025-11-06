Анджелина Джоли, ТЦК и провал коммуникации

Кейс с Анджелиной Джоли — лучшая иллюстрация к тезису, о котором говорил 3,5 года как журналист и теперь говорю как военнослужащий. Вот она

У нас отсутствует система стратегических государственных коммуникаций во время войны. В то же время созданы личные пиар-службы разных руководителей разных ведомств и властей. Еще довольно низкого качества. Которые еще находятся в состоянии перманентной войны между собой. И не умеют не только правильно единым голосом сопровождать события — даже просто нормально делать новости и организовывать процессы.

А никакого единого голоса, нарратива и общего понимания смыслов так и не создано.

Соответственно, даже суперблагоприятные, казалось бы, поводы для положительных новостей типа приезда суперзвезды мирового кино во фронтовый город Херсон превращаются в эпик-фейлы.

И фиг бы себе с ними самими по себе.

Но вот именно так и получается, что на 4 год войны многие граждане Украины потеряли понимание того, что происходит. И превращаются в агрессивных нападающих в бусы ТЦК.

Когда историки будут разбираться в причинах, почему же порыв 2022 не материализовался в победу Украины, вот этот позорный провал в вопросах информвойны будет далеко не последним.

Бляха, это как надо факапить, чтобы даже приезд Анджелины Джоли превратить в обсуждение кого и как забрали в ТЦК и кто из какого туалета слив об этом видео...