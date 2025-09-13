Американская драма: Голливуд плачет и завидует

Америка шокирована убийством харизматичного и перспективного ярого сторонника президента Трампа молодого Чарльза Кирка., который явно мешал своей харизматичностью будущим кандидатам в президенты после Трампа.

Отец, подозреваемого в убийстве популярного консервативного республиканца Чарльза Кирка, по политическим мотивам, предал своего сына и торжественно сдал его американской полиции. Это похоже на римейк Гражданской войны в России, когда молодой безоружный "пионер Пашка Морозов" передал своего отца-кулака в руки будущего "НКВД". А в Америки все наоборот- отец-американский патриот сдает полиции своего сына -дурака, которому, по вероятному решению суда, который сильно верит Трампу, грозит расстрел.

Вера в консервативно-республиканские ценности МАГА, где семья- важная ценность, взяли вверх на любовью к родному сыну-это американский парадокс. Президент Трамп должен наградить бдительного отца, подозревающего своего сына в убийстве, медалью за победу над врагами.

Голливуд плачет и завидует - у него таких драматических сценариев еще не было.

А МАГА в ответ на злодейское убийство харизматичного и привлекательного Чарльза Кирка, который стал страшно популярным после своей гибели, сможет реанимировать Ку-клукс -клан -2, но уже не против негров, а против растерянной Демпартии США.