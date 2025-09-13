Америка шокована вбивством харизматичного та перспективного затятого прихильника президента Трампа молодого Чарльза Кірка., який явно заважав своєю харизматичністю майбутнім кандидатам у президенти після Трампа.

Батько, підозрюваного у вбивстві популярного консервативного республіканця Чарльза Кірка, з політичних мотивів зрадив свого сина і урочисто здав його американській поліції. Це схоже на рімейк Громадянської війни в Росії, коли молодий беззбройний піонер Пашка Морозов передав свого батька-кулака в руки майбутнього "НКВС". А в Америки все навпаки-батько-американський патріот здає поліції свого сина-дурня, якому, за ймовірним рішенням суду, який сильно вірить Трампу, загрожує розстріл.

Віра в консервативно-республіканські цінності МАГА, де сім'я - важлива цінність, взяли вгору любов'ю до рідного сина - це американський парадокс. Президент Трамп має нагородити пильного батька, який підозрює свого сина у вбивстві, медаллю за перемогу над ворогами.

Голівуд плаче та заздрить – у нього таких драматичних сценаріїв ще не було.

А МАГА у відповідь на лиходійське вбивство харизматичного та привабливого Чарльза Кірка, який став страшенно популярним після своєї загибелі, зможе реанімувати Ку-клукс-клан-2, але вже не проти негрів, а проти розгубленої Демпартії США.