А где наши удары по энергетике РФ?

В нынешнее непростое время постоянно раздается от украинцев: а где наши удары по россиянам? Где удары по энергетике?

Граждан понять можно. Политиканов из отдельных "оппозиционных фракций", которые не упускают никакого повода, чтобы поработать над подрывом тыла вместе с россиянами, уже труднее.

Удары есть, и они достаточно эффективны. Просто, возможно, пока не столь зрелищны.

Дальнобойные удары спецназовцев Центра спецопераций Альфа Службы безопасности Украины за 2025 год нанесли урон ключевым элементам системы противовоздушной обороны России на сумму около четырех миллиардов долларов.

В частности, зафиксировано уничтожение систем С-300, С-350, С-400, зенитных ракетных комплексов Бук-М1, Бук-М2, зенитных ракетно-пушечных комплексов Панцирь-С1, Панцирь-С2, зенитных ракетных комплексов Тор-М1, Тор-М2, Тор-М3.

Да, это не производит такого впечатления на широкую общественность, как российские удары по украинской энергетике. Но что для нас важнее?

Очевидно, Украина не может себе позволить воевать с россиянами по-русски. То есть, не считаясь с потерями и расходами. Как только Украина начинает пытаться действовать так, это просто приводит к потере ценных ресурсов и все.

Как каждый украинец, я мечтаю о блекаутах в Москве и других крупных российских городах. Это, пожалуй, даже и оказало бы какое-то влияние на россиян, но определяющее ли? Ну реально, что режим бы сразу упал? Поводов так думать нет. А ресурсы у нас ограничены. И использовать их нужно максимально эффективно. Чтобы ничего не "терялось" по дороге. Поэтому сначала надо методично "прореживать" враждебное ПВО. Иначе ничего никогда не будет.

Новый министр обороны Михаил Федоров описал вполне реалистичную программу, которая, возможно, не выглядит "ура-победной", да и непонятно, как все пойдет так, как запланировано. В конце концов вопрос ресурсов остается. Но программа ясна: убивать больше россиян, чем те мобилизуют у себя, а небо прикрывать самыми дешевыми массовыми средствами из ИИ.

Удастся — это будет весомый шаг к победе.