Планируете честно отслужить год в профессиональном подразделении? Перейдите на страницу 18–24 контракт, выберите специальность и подайте анкету — это официальный, прозрачный путь в 12 бригаду специального назначения "Азов" НГУ.

Условия контракта 18-24

Это законный формат службы продолжительностью 365 дней в составе бригады "Азов". Вы подписываете контракт, проходите подготовку и работаете по выбранной специальности – от пехоты и беспилотных систем до медицины и тылового обеспечения. Предусмотрены выплаты, льготы и обеспечение согласно действующим нормам для военнослужащих НГУ. Алгоритм прост: анкета → собеседование → документы → ВЛК → БКБП.

18-24 контракт в ''Азове'': условия, специальности и порядок подписания 18-24 контракт в ''Азове'': условия, специальности и порядок подписания

Кому подходит

Бригада принимает мотивированных добровольцев 18+ и женщин, и мужчин. Опыт не обязателен: новички овладевают базой на БКБП (8 недель), а специалисты с гражданским бэкграундом скорее вступают в должности. Особенно востребованы: медицина, инженерия, ИТ и аналитика, логистика, водители категорий C/CE/D/DE, работа с документами и медиа. На собеседовании рекрутеры помогут подобрать направление по реальным умениям, а не только по дипломам.

Актуальные вакансии по контракту 18–24 (12-я бригада НГУ "Азов")

Доступные вакансии с которыми подробнее вы можете ознакомиться на сайте:

Стрелец

Пулеметчик

Снайпер

Гранатометчик

Разведчик

Оператор БПЛА

Оператор БПАК

Пилот FPV

Пилот Mavic

Пилот Autel

Пилот Matrice

Оператор ударных БПЛА

Оператор НРК (наземных роботизированных комплексов)

Как стать оператором дронов за 18–24?

Выбирайте в заявке направление "Беспилотные системы", на собеседовании расскажите о практике (электроника, FPV, радиосвязи, полеты) или честно скажите, что готовы учиться. После БКБП – профильный курс в подразделении БПЛА, работа в экипаже и постоянная подготовка на полигонах. Договор подписывается на 2 года.

Какие документы готовить

Паспорт/ID (с приложением), ИНН, военный билет или приписное;

документы об образовании с приложением, справка о несудимости, характеристика по работе;

Фото 3×4 и 9×12 (матовые, без угла, в форме мультикам), реквизиты карты "для выплат".

Список в центре рекрутинга могут детализировать в зависимости от выбранной специальности.

Порядок подписания

Заполните анкету на странице 18–24; Возьмите звонок от контакт-центра; Пройдите собеседование (оффлайн или онлайн); Подготовьте пакет документов; Пройдите ВЛК; Прибудьте в указанный день для оформления; Отработайте БКБП 6–8 недель; Получите распределение в подраздел.

Почему именно "Азов"

Здесь не обещают лёгкий путь. В то же время дают системную подготовку по стандартам НАТО, опытное командование и среду, где ценят жизнь бойца и слаженную работу подразделения. У "Азова" есть история реальных боев и традиций — от обороны Мариуполя до текущей работы на самых сложных направлениях. Это подразделение, в котором служат ответственно, а не для галочки.

Готовы сделать шаг? Ознакомьтесь с контрактом 18–24, выберите специальность и подайте анкету. Больше о бригаде и рекрутинге – на azov.org.ua.