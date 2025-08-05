Ленивый турецкий кебаб: нереально быстрый и вкусный рецепт

Рецепт – нереально быстрый и вкусный.

Ингредиенты:

• Фарш (говядина или свинина) – 500 г;

• Лук – 1 шт;

• Петрушка или кинза – горсть;

• Соль, сухой чеснок, копченая паприка – по вкусу;

• Лаваш – 1–2 шт;

• Помидор – 1 шт;

• Сладкий перец – 1–2 шт;

• Растительное масло – 1–2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Насыпать в фарш соль, сухой чеснок, копченую паприку и кинзу/петрушку.

2. Выложить фарш на противень, застеленный пергаментом, распределить в виде полосок с промежутками.

3. Добавить на край противня помидоры и перец, посолить и сбрызнуть маслом.

4. Запекать в духовке при 220 °C 20 минут.

5. Выложить все на лаваш и сформовать кебаб.

Подавать с лавашем и овощами.