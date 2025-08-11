Заявления Трампа об Украине и о встрече с Путиным на Аляске: основное

Дальше – слово Трампа.

Это большое проявление уважения, что президент России приезжает в нашу страну, а не что мы едем в его страну или даже к третьей стороне. Думаю, у нас будет конструктивный разговор. Сразу после этой встречи я позвоню европейским лидерам, с которыми я очень хорошо устраиваю.

А также президенту Зеленскому – думаю, из уважения я сначала позвоню ему, а потом им. И я могу сказать: "Желаю удачи, продолжайте воевать". Или я могу сказать: "Мы можем договориться". Я хорошо ладю с Зеленским, но я очень, очень категорически не согласен с тем, что он сделал. Это война, которой никогда не должно быть.

Зеленский не был приглашен на пятницу. Я бы сказал, что он мог бы приехать, но он посетил множество встреч. Он там уже три с половиной года, и ничего не произошло. … Следующая встреча будет между Зеленским и Путиным, или Зеленским и Путиным со мной. В конце концов, я собираюсь усадить их двоих в одну комнату – со мной или без меня – и я думаю, что этот вопрос решится.

Меня немного беспокоит то, что Зеленский сказал: "Я должен получить конституционное одобрение в отношении территорий". Он получил одобрение, чтобы начать войну и всех убивать, но ему нужно одобрение, чтобы осуществить обмен территориями. Потому что будет происходить обмен территориями. Я знаю это из России и разговоров со всеми. Это будет во благо Украины. Будут хорошие вещи – и некоторые плохие вещи для обоих.

Грядут некоторые изменения в территориях. Мы сменим линии фронта, линии столкновения. Россия оккупировала значительную часть Украины. Они оккупировали очень ценные территории. Мы попытаемся вернуть часть этой территории для Украины. Они захватили в значительной степени океан, знаете ли, в сфере недвижимости мы называем это прибрежной собственностью, это всегда самая ценная собственность. Многие не знают, что Украина имела более 1000 миль вдоль океана. Этого больше нет, кроме одного небольшого участка возле Одессы. Осталось только немного воды. Я посмотрю на параметры.

Я задал вопрос очень, очень умному мужу – Виктору Орбану из Венгрии. Я спросил: "Может ли Украина победить Россию?" Он посмотрел на меня: "Какой глупый вопрос". Он сказал: "Россия – огромная страна, и они побеждают в жизни, ведя войны. Они ведут войны, Вот что они делают. Китай побеждает из-за торговли, Россия побеждает из-за войн".