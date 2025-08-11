Заяви Трампа про Україну і про зустріч з Путіним на Алясці: основне

Далі - слова Трампа.

Це великий вияв поваги, що президент Росії приїжджає до нашої країни, а не що ми їдемо до його країни, або навіть до третьої сторони. Гадаю, в нас буде конструктивна розмова. Одразу після цієї зустрічі я зателефоную європейським лідерам, з якими я дуже добре ладнаю.

А також президенту Зеленському - думаю, з поваги я спочатку зателефоную йому, а потім їм. І я можу сказати: "Бажаю успіхів, продовжуйте воювати". Або я можу сказати: "Ми можемо домовитися". Я добре ладнаю із Зеленським, але я дуже, дуже категорично не погоджуюся з тим, що він зробив. Це війна, якої ніколи не мало бути.

Зеленський не був запрошений на пʼятницю. Я б сказав, що він міг би приїхати, але він відвідав багато зустрічей. Він там уже три з половиною роки, і нічого не сталося. … Наступна зустріч буде між Зеленським і Путіним, або Зеленським і Путіним зі мною. Зрештою, я збираюся посадити їх двох в одну кімнату - зі мною чи без мене - і я думаю, що це питання вирішиться.

Мене трохи турбує те, що Зеленський сказав: "Я маю отримати конституційне схвалення щодо територій". Він мав схвалення, щоб розпочати війну та всіх вбивати, але йому потрібне схвалення, щоб здійснити обмін територіями. Тому що відбуватиметься певний обмін територіями. Я знаю це з Росії та з розмов з усіма. Це буде на благо України. Будуть хороші речі - і деякі погані речі для обох.

Будуть деякі зміни в територіях. Ми змінимо лінії фронту, лінії зіткнення. Росія окупувала значну частину України. Вони окупували дуже цінні території. Ми спробуємо повернути частину цієї території для України. Вони захопили значною мірою океан, знаєте, у сфері нерухомості ми називаємо це прибережною власністю, це завжди найцінніша власність. Багато людей не знають, що Україна мала понад 1000 миль вздовж океану. Цього більше немає, окрім однієї невеликої ділянки біля Одеси. Залишилася лише трохи води. Тож я подивлюся на параметри.

Я поставив запитання дуже, дуже розумному чоловіку - Віктору Орбану з Угорщини. Я спитав: "То чи може Україна перемогти Росію?" Він подивився на мене: "Яке дурне запитання". Він сказав: "Росія — величезна країна, і вони перемагають у житті, ведучи війни. Вони ведуть війни, Ось що вони роблять. Китай перемагає через торгівлю, Росія перемагає через війни".