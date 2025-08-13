Закрытые встречи с прессой: чем российская журналистика отрешается от украинской

В 2003 году в Москву пригласили группу украинских журналистов, чтобы объяснить им позицию российского руководства накануне президентских выборов в нашей стране. Среди чиновников, решивших встретиться с гостями из Киева, был и тогдашний глава администрации президента России Александр Волошин. Эта встреча должна была состояться в закрытом режиме.

Прессслужба Волошина пригласила и меня как аккредитованного в Москве украинского корреспондента. Я отказался посещать эту встречу по двум причинам. Первая – потому что я вообще принципиально не посещаю закрытые встречи. Считаю информацию, которая распространяется таким образом манипулятивной и не отвечающей реальным фактам.

И вторая — то, что я пытался объяснить пресс-службе Волошина. Что украинские журналисты, в отличие от российских, не будут скрывать важную информацию от читателей. И что они не зависят от российской президентской администрации. Поэтому все разговоры о том, что это закрытая встреча не имеют никакого смысла. А ответственности за обнародование закрытой информации я нести не желаю.

В Кремле мне не поверили. А через несколько недель Волошин упрекал сотрудников в том, что все то, что он сказал на этой встрече, было опубликовано. Был скандал. Скандал, связанный с тем, что советская логика встретилась с логикой новой прессы, которая думает не о чиновнике, а о читателе.

Удивительно, что к концу эта советская логика в нашей жизни не только не исчезла, а в последние шесть лет только усилилась.