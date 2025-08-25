Многие страны мечтают о чужих территориях. И в конце концов эта жажда всегда опрокидывается на Европу. Ведь если можно безнаказанно, без проблем и без согласования с другими государствами аннексировать чужие земли, это изменяет саму логику мирового порядка.

Поэтому россияне все время повторяют: "Мы хотим главного, чтобы вы признали реалии на земле, отвели войска из тех регионов, которые мы уже аннексировали, и согласились, что это наша территория. И тогда окончится война".

Но такая "мирная формула" — только дверь новых войн. Ибо когда война завершается подобным образом, она открывает дорогу для десятков других конфликтов. Это и будет матерью всех войн. Ведь каждый будет задавать простой вопрос: "А почему так можно?" И ответ будет очевиден: потому что россияне оккупировали Донецкую, Луганскую, Херсонскую, Запорожскую области и Крым и заставили Украину и мир признать это новой нормой, новым "правом", как цинично говорит Лавров.

В такой ситуации международное право превращается в декорацию: если можно России, то почему нельзя другим? Это совершенно понятно. Так было с Судетами: Чехословакию заставили признать, что Судеты — немецкие. И что было дальше? Дальше последовала Вторая мировая война.