Черная правда Луганщины: место, где убили десятки тысяч украинцев

Сегодня продолжу "водить тропами" неизвестной для общественности Луганской области. Эти "тропы" ведут не в степи, не в шахты, и даже не в люди, по которым привыкли оценивать восточную часть страны, а символически ведут нас из прошлого в настоящее, чтобы не только показать скрытую и уничтоженную часть истории украинского Востока Украины, но и напомнить нам о неизученных уроках, в которых, возможно, кроется ответ.

В первом сообщении я рассказала о захоронениях поляков-офицеров, пленников советского концлагеря, которых на Луганщину массово свозили войска НКВД и советского союза из оккупированной Польшей в 1939-1940 годах, а затем расстреляли.

Таких концлагерей для пленных поляков в Луганской области было 10, а еще были в Донецкой области, в Харьковской области, где произошло большинство казней пленников.

"Гуманный" и "высокоморальный" советский союз, то есть советский человек, весело, цинично и с удовольствием расстреливал украинцев и поляков, переселял их куда хотел, забирал дома, жизнь, мечты, ломал людей, судьбы, а потом все это просто стягивал в овраги и засыпал землей.

Этот очерк будет полезен тем, кто свысока говорит "Луганская область всегда была пророссийской". Я бы сказала, что Луганская область стала пророссийской после того, как украинцев здесь уничтожили, как байбаков в степях и завезли сюда тех, кто стал критическим пророссийским большинством, но это не дает право называть эту землю территорией россии или считать, что те, кто после уничтожения, зачистки и замещения наперекор россии остался украинцам.

Именно поэтому я хочу показать ту историческую, страшную кровавую правду Луганщины, которую вам никогда не покажут ни в школе, ни по патриотическим марафонам мощной несокрушимости. Ибо на самом деле эта история очень невыгодна, если ее показать людям. Лучше всех держать в симулякре "Луганщина пророссийская за нее не стоит сражаться". А была ли она такой? А будет ли такая Украина, если дать России повторить историю Луганщины на территории всей страны?

Луганчане вздрагивают, когда слышат "Сучая балка", а большинству украинцев это ни о чем не говорит, потому что украинская история Востока страны сверхчисто подтерта и переписана так, чтобы никто и никогда не догадался, что на Луганщине когда-то жили украинцы.

"Сучая балка" - урочище в городе Луганск (оккупированная территория Украины), которая находится в южной части Ленинского района города. Это глубокая балка, заросшая акацией, кленками, ясенями и очень мрачный, даже пугающий вид. Кажется, здесь тьма никогда не исчезает, а солнце никогда не достается земле.

Луганчане, знающие историю города, никогда здесь не гуляют. Маргиналы свозят сюда мусор или выгуливают собак, но после нескольких прогулок покидают это место со страхом. Хотя рядом авторынок люди пытаются обходить этот город, особенно те, кто прожил в Луганске много лет.

Это страшная историческая местность, которая должна получить официальный статус и здесь должен быть установлен Мемориал, но это не входило в планы тех, кто делал Луганщину оплотом россии и стратегии медленной оккупации. Против раскопок, против установления памятного знака, против публикаций архива и его исследования здесь выступали все время, когда Украина была в составе СССР и даже во времена Независимости. Сопротивление исследователям, пытавшимся установить количество уничтоженных, добиться установления на этой земле Мемориала было безумно. Чего боялась власть?

В "Сучей балке" в период с 1930-1942 года было расстреляно более 30 000 украинцев-восточников, которых признали "врагами народа", утомили голодом, расстреляли по доносам, просто убили ради ограбления. Вот черная правда, которую похоронили в землю и сделали все, чтобы в историю эта правда не попала.

Именно здесь похоронен фундамент украинской Луганщины, который мог бы стать фундаментом большого крепкого украинского дома на границе с Россией.

Среди казненных очень много крестьян-аграриев, как их называла советская власть "кулаков", и еще больше луганской интеллигенции, особенно тех, кто имел корни или связи с основателями Луганской промышленности - немцами, итальянцами, греками, англичанами. Когда вы говорите, что Луганщина никогда не была украинской, вы плюете на могилы замученных украинцев-восточников.

Первые расстрелы в "Сучей балке" "врагов советского народа" провели в 1930-е годы. Тогда голодные рабочие-пролетарии, пришедшие сюда из больших городов убивали крестьян – аграриев "кулаков".

Помните "кто разрешил вам так хорошо ожить", надпись, которую сделали россияне в Буче в 2022 году, вот в 1930 году на Луганщине было начало современной Бучи, Мариуполя, русско-украинской войны.

НКВД, которые были созданы из рабочего пролетариата, из грязи в князе, то есть вчерашний алконавт, голиба, получала наган и право убивать, не жалела ни малых, ни стариков. Луганские села вычищались под ноль, чаще не столько для заселения, сколько просто для ограбления.

Пролетарии повозками вывозили из богатых украинских восточных домов зерно, масло, муку, вырезали скот, насиловали женщин и вырезали младенцев.

"Кто был ничем, тот станет всем" – обещало безнаказанность, власть, море крови и веселье от насилия. Как не любить такую власть, которая дает тебе право убивать и брать себе все, что хочешь? Все, кто получает право на безнаказанность, даже маленькую власть над человеком, право на насилие, ограбление и убийство, всегда будет делать все, чтобы эта власть осталась надолго, именно так он просуществовал 70 лет.

Сколько в "Сучей балке" были уничтожены люди в 1930-м никто не знает. Никто! Нет документа. Нет описания. Нет никакого наказания и слезы за погибшими.

Было немножко архивных документов, но в основном расстрелянных "заводчан", то есть луганской интеллигенции, потому что "заводчане" тогда это были выходцы из разных стран, наученные читать, писать, которые строили на Луганщине заводы, артели и очень раздражали своей ученостью пролетариат. Но, уверена, вот именно сейчас в оккупации россия уничтожила все, что могло бы показать трагедию Луганщины во время "красной жатвы".

Чтобы скрыть свои преступления и тела людей где-то в 1932 году в "Сучей балке" совершили скотомогильник, куда везли отходы из забоя животных. Это нижний слой уничтоженных человеческих жизней присыпан сверху костями коров, собак, лошадей.

Стоит вспомнить, что до 1935 года Луганск имел свое историческое название, а в 1935 году он стал Ворошиловградом, в честь советского палача, красного маршала Климента Ворошилова, который стал первым, кто составлял расстрельные списки украинцев.

Во время так называемого "Большого террора" или "Большой чистки Украины" Ворошилов принимал участие в рассмотрении и утверждении расстрельных списков – перечней лиц, репрессированных по санкциям Политбюро ЦК ВКП(б), это были такие приговоры без суда, которые выносили только потому, что человек был украинцем.

Подпись Климента Ворошилова, родившегося 4 февраля 1881 г. в поселке Верхнее, Бахмутского уезда, Екатеринославской губернии (г. Лисичанск, Луганская область) в крестьянской семье и имела фамилию Ворошило, присутствовала на 185 списках, по которым были осуждены и расстреляны.

Это я о том, что такое коллаборанты и почему я против того, чтобы коллаборанты не были наказаны, потому что это тоже бежал по кругу, по историческому кругу. Я когда-нибудь еще вернусь к этой теме, потому что это настолько важно, это настолько о настоящем, о войне, что не высказать все это будет моральным преступлением.

Ибо эти исторические параллели они страшны. Потому что они кричат нам о том, что мы не хотим, не желаем видеть, потому что за все время нашего существования психологически запретили нам критически мыслить и чувствовать свою историю, проводить параллели между вчера и сегодня. Ибо тогда мы увидим внутреннего врага, потому что тогда мы увидим одинаковые действия, как оккупанта так и его "кротов", которые действуют точно, как почти 100 лет назад.

Чего-то вспомнились "списки Портнова" по которым после полной оккупации Украины местные власти, которые дали тайное согласие на сотрудничество с россиянами перед полномасштабным наступлением, должны были казнить тех, кто не согласен был бы с оккупационным режимом.

Я была сразу в двух в списках. Там в Луганской области, где я жила до 2014-го года и осуждена судом "ЛНР" за "государственную измену" и уже здесь в Черкасской области, как переселенка - патриот Украины. Удивительная вещь наша жизнь.

Как и тогда в 30-е, так и сейчас в "списки Ворошилова-Портнова" входили писатели, общественные деятели, активисты-патриоты, аграрии-фермера, просто богатые люди села (ну, богатые по мнению тех, кто составлял эти списки). Как тогда, так и сейчас никто не был наказан за составление этих списков. Как тогда, так и сейчас по мере продвижения оккупации люди, попавшие в эти списки уничтожены. Такая же участь ждет всех нас в любом месте Украины, если сюда придет оккупация. В большей части украинцев убивали коллаборанты, такие как Клим Ворошилов, то есть те, кто перешел на сторону оккупационных властей, или "из грязи в князи".

Именно поэтому я так часто пишу, что история действительно идет по кругу, потому что мы не изучили ее уроки, мы не научились уважать память тех, кто пал первым, мы не научились видеть своего врага, мы слишком безопасны, как и 100 лет назад.

Второй период захоронений в "Сучей балке" это 1933-1938 годы. Сюда свозили подводы с умершими в Голодомор, из Луганска, из окрестных сел. Чтобы не копать могилы, тела просто сбрасывали в яр- ное время он был очень глубок – и сверху сбрасывали землю.

Если количество казненных в период 1930-1932 неизвестно, то по самым скромным оценкам по архивам НКВД, которые имела СБУ с 1933 по 1938 год в "Сучу балку" свезено где-то 10-15 000 тел.

Опять же, тела забрасывают землей послойно, миксуя их с отходами животных. Для советского человека – мы помним о высоконравственности и скрепах – на самом деле не было разницы убить человека или животное.

В 1938 году Ворошиловград становится областным центром, это, конечно, поднимает статус города и у него по статусу появляется свой официально утвержденный расстрельный полигон – им становится "Сучая балка".

Еще раз официально утвержден расстрельный полигон. Возможно, именно там советский человек ел "самое вкусное в мире советское мороженное"? А, нет, мороженого тогда в развитом технологическом мире СССР еще не было, не было ничего кроме желания убивать.

Слой тел в период с 1938 по 1942 годы можно определить по характерной особенности – череп прострелен у основания, дырочки от нагана примерно 7 мм…

Страшнее всего, что мы не смогли установить даже число расстрелянных и замученных НКСВ украинцев. Так же, как не можем установить, сколько тел послойно похоронено в "Сучей балке". Так же, как мы не в состоянии понять сколько из тех палачей, доносчиков, комиссаров и НКВД остались без наказания, создали семьи, дальше жизнь своей семени, которая продолжает работу своих прадедов и ненавидит украинцев.

Например, в Быковнянском лесу (под Киевом), где находится самое большое в Украине место захоронения жертв массовых политических репрессий, по данным ученых, покоится около 100 тысяч репрессированных. 100 тысяч украинцев, у которых отняли жизнь, не родили детей, не написали стихи, не создали картины, не сделали открытия.

Представьте, какой бы была Украина, если бы не советская власть, не уничтожение, не Быковни и Суки балки.

"Сучая балка" продолжала "работать" во время войны - здесь хоронили немецких военнопленных и во время оккупации Ворошиловграда немцами - советских солдат. Говорят, что расстрелы и тайные захоронения практиковались вплоть до 50-х годов.

В 1990 году на месте "Сучей балки" решили сделать гаражный кооператив. Наделили землю, начали работу по строительству фундамента и почти сразу экскаваторы подняли вместе с землей кучу человеческих костей. Их было так много, кости, черепа, женские, мужские, детские, что строители застыли. Никто не решился даже пиж приказом парткомов продолжить работу. Люди шептались, что это проклятая земля.

Слухи о массовом захоронении нельзя было сдержать и "расследование", конечно же, "возглавила" партия, то есть КГБ.

Что интересно, кроме людей в гражданской одежде, сопревшей, но угадываемой, с простреленными черепами, здесь было очень много убитых людей в военной форме, то есть советских солдат. Возможно это было укрощение какого-то бунта, или зачистка воинской части после эпидемии (говорят, такое было на Одесщине и Харьковщине-дифтерия) или это расстрелы советских пленных немцами во время оккупации.

Конечно, никто не исследовал.

Первая прослойка, это период погребений это довольно свежие захоронения, то сохранились даже части одежды, а военная форма вообще была угадываема. Встречалась советская, немецкая и польская военная форма, наградные знаки, кокарды. Тысячи тел. А что там дальше?

Что дальше узнать никто не разрешил. И эти кости сразу завернули назад и засыпали землей и залили битумом и бетоном.

Хотя в СССР не было интернета, но слухи об огромном массовом захоронении (люди шептались о тысячах черепов и костей, которые белели сквозь землю) начало расходиться по территории СССР, потому что вблизи Ростовская область, Брянска, а на строительстве работало много строителей именно из тех краев.

Поэтому со строителей начали брать расписки о молчании, запугивать наказаниями. Дело, которое возбудила прокуратура области из-за неизвестного массового захоронения, взяли под контроль Госбезопасность СССР и КГБ УССР.

Конечно же, все поняли, что это захоронение жертв репрессий, а это черное пятно на репутации партии. И хотя тогда прокуратуры были обязаны заниматься делами в отношении репрессированных и даже – не может быть – делами об установлении сотрудников НКВД, которые производили расстрелы (никого не установили, потому что своих не сдают, потому что в управлении кадров КГБ УССР никогда не было штатных сотрудников НКВД в Ворошиловградской области).

То есть есть жертвы, а виновных в том, что они такими стали – нет.

Больше всего следователей напугали факты наличия на некоторых телах польской военной формы. Тогда тоже не очень хотели выпускать из-под грифа "совершенно секретно" информацию о луганских (ворошиловградских) лагерях для польских военнопленных, которых здесь расстреливали в 1939-1940 годах. Ведь это международный скандал. Тем более что нашли остатки католических религиозных деятелей. В Старобельске сцепив зубы позволили информативно сообщить о 48 умерших польских офицерах, тогда как 10 концлагерей в области приняли по 8-12 000 поляков каждый. 70 процентов заключенных этих концлагерей были убиты. Доля заключенных и документальные воспоминания о них просто исчезли, были сотерты с архивов концлагеря, потому что их возили в Москву на допросы самого Берии.

КГБ начинает зачистку прессы, свидетелей и засекречивает материалы. А впоследствии издает постановление о запрещении эксгумации и проведении любых исследований. "Проведение эксгумации ставит угрозу безопасности людей, - говорится в постановлении, - В лесном массиве, который имеет народное название "Сучая балка" обнаружено большое количество останков трупов животных и людей. Как оказалось, данное место является закрытым в 1960 году скотомогильником, где проводились захоронения животных, умерших от работы. стать причиной ухудшения эпидемиологического состояния области.

На выкопанный ров пустили бульдозеры, потом катки, потом битум, еще раз катки, еще раз битум, еще катки, потом бетон…

90-е называли прорывом в историю, все требовали справедливости, восстановления памяти репрессированных, рассекречивания архивов КГБ, люди словно выходили из сна и начинали искать виновных в том, как они жили. Эпоха СССР уже умерла, ее искусственно поддерживали живой, хотя все понимали – распад СССР неизбежен. Возможно, именно поэтому тогда так быстро похоронили все концы в расследовании массового захоронения людей, потому что изменения дрожали в воздухе и никто не знал, к чему они приведут.

Но "прожектор перестройки" быстро угас, как и пыл реформаторов, а распад СССР хоть и пробудил в людях национальное сознание, но это не имело развития из-за экономических неурядиц.

За расследование забыли. Авторынок работал, в урочище несли мусор, а растущие поколения вообще не знали что там, в том овраге.

Преступления НКВД поросли травой и деревьями за мертвых забыли, потому что живым было безразлично мертвых. Ибо живые думали, что их никогда не постигнет такая страшная судьба. А может, забыли потому, что среди живых было больше потомков тех же палачей, тех, кто грабил или заселялся в пустые дома, не спрашивая о судьбе их хозяев. Равнодушие к истории своей земли в конце концов приводит к повторению трагедий.

Нет, были на Луганщине те, кто пытался восстановить, обрести справедливость, как-то достучаться до потомков, мол, смотрите, вот она настоящая Луганщина, спит в овраге, белеет костями. А рядом существует безнаказанное зло, которое растет и вступает в силу.

На месте первой находки крест и памятную арку – знак установили в 1991 году, сразу после обретения Независимости. Они простояли всего год. Восстановили уничтоженные памятные знаки в 1994 году, затем в 1997 году, затем в 2005 годах. То есть четыре раза уничтожали памятный крест и арку, где было указано, что это место расстрела невинно репрессированных украинцев. Это о том, как советский человек боялся даже мертвых. Потому что каждая кость в земле "Сучьей балки" это история о том, как убивали Украину, как уничтожали украинский Восток, как орусявливали Слобожанщину.

Мертвые тоже умеют говорить. Они невидимым присутствием из-за этого памятного знака кричали о безнаказанном зле. Напоминали, что это зло среди нас, рядом с нами, и ждет, чтобы продолжить свое дело.

Ибо на памятном знаке надпись: "Сучья Балка – 200 м. В 1937-1942 гг. на территории балки силами НКВД тайно проводили расстрелы и захоронения жителей Луганщины – мужчин и женщин, стариков и детей – невинных жертв большевистско-коммунистического тоталитарного режима"; "1937 – 1942 гг. Жертвам репрессий вечная память" ( эта надпись была на кресте).

Я пишу сейчас, умолчу о слезах, большинство моих очерков написаны мокрыми глазами, я хочу сказать, что пишу этот текст, а перед глазами стоят канавы Мариуполя куда коллаборанты и оккупанты сбрасывали трупы мужчин, женщин, детей. Заворачивали эти ручья землей, заливали бетоном. Свертывали дома вместе с их убитыми жителями, мешали в канатах остатки тел с бетоном.

История страшная вещь. Особенно когда она идет по кругу, то и дело выводя нас на ту же точку боли, заглядывает в наши глаза, как брошенный и преданный людьми пес и спрашивает этими глазами что, видишь, ты видишь нас, останови их, чтобы не лечь рядом с нами!

А если бы здесь было проведено настоящее расследование. Если бы тогда эксгумировали все останки, то обнаружили количество убитых. Если бы установили их имена. Если бы здесь устроили Мемориал, музей, парк памяти. Если бы об этом преступлении написали книги, сняли фильм. Так мертвые бы заговорили. Они рассказали бы нам все исторические уроки, показали всех врагов, предупредили бы об угрозе.

Вот почему на оккупированных территориях сейчас россия уничтожает все массовые захоронения, а не могущие уничтожить называет "памятник жертвам, погибшим от рук укро-карателей". Именно так в Луганской области россияне пытались сделать и с этим памятным знаком, как-то сюда приехал российский депутат и вместе с местными властями наклеил табличку "жертвам террора ОУН-УПА".

Вот видите, сколько скрыто на Луганской земле. Украинского. Больного. То, что это украинское убили, не делает эту землю русской, особенно пока есть помнящие убитых, замученных и павших земляков.

Знаете, наверное именно эти невинно убитые и замученные украинцы, лежащие в "Сучей балке", с нетерпением ждут освобождения Луганщины от российских оккупантов, потому что это их единственный шанс на восстановление справедливости. И это наш шанс на то, чтобы разорвать исторический круг, изучив все его уроки.

Этими "тропами" да вести бы тех, кто стремится "обратно в ссср", чтобы показать настоящую жизнь в те времена, а не политическую пропаганду по извращенной истории. Но знаю, что это бесполезно, потому что человек, не способный погуглить и найти ответ на вопрос "кто в 1939 году оккупировал Польшу" не способен понять или принять какой-либо исторический факт, не вписывающийся в его личное восприятие.

Поэтому долбограи верят в "самое вкусное мороженное", а умные видят в прошлом современные желания окупантов - полное уничтожение мира.

Во время Второй мировой, антигитлеровская коалиция создавалась по принципу, в СССР много людей, стоит дать ей оружие, деньги и помочь и победит Гитлера и тогда у других стран будет меньше жертв. Понимал ли тогда мир, выбирающий между нацизмом и рашизмом, то есть между гитлером и "гитлером"? Думаю, что да. Но то, что происходило в границах СССР – уничтожение миллионов людей – не очень волновало другие страны. Вспомните только, сколько времени и сил потратила Украина, чтобы мир, скрипя зубами, признал Голодомор актом геноцида.

Поэтому Гитлера и нацизм осудили на Международном трибунале, потому что мертвый режим смело можно судить, а СССР, который должен стать новым экономическим партнером мира за геноцид поляков и оккупацию Польши – нет, не осудили. Как не осудили СССР за геноцид украинцев, армян, грузин. Как не увидели "Быковень" и "Сучих балок", ГУЛАГов и Соловков.

Вот таковы двойные стандарты. Если тиран насилует, убивает, обворовывает свой народ, не выходя за пределы своей страны и не посягая на другие страны, с ним будут дружить и закрывать глаза на его тиранию, коррупцию, обогащение – таково правило мира. А если Третья мировая, тогда, да, антипутинская коалиция, Гаага, и все такое исполнено морали и принципов. Все эти небольшие пункты закона жизни можно услышать там, среди шума деревьев, наросших в овраге "Сучей балки", и именно к этим "тайным пятнам" в истории и ведут нас луганские тропы.