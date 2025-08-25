Захоплення чужих територій: якщо можна Росії, то чому не можна іншим?

Багато країн мріють про чужі території. І зрештою ця жага завжди перекидається на Європу. Бо якщо можна безкарно, без жодних проблем і без погодження з іншими державами анексувати чужі землі, це змінює саму логіку світового порядку.

Тому росіяни весь час повторюють: "Ми хочемо головного — щоб ви визнали реалії на землі, відвели війська з тих регіонів, які ми вже анексували, й погодилися, що це наша територія. І тоді закінчиться війна".

Але така "мирна формула" — лише двері до нових війн. Бо коли війна завершується у подібний спосіб, вона відкриває дорогу для десятків інших конфліктів. Це й буде матір усіх війн. Адже кожен ставитиме просте питання: "А чому так можна?" І відповідь буде очевидною: тому що росіяни окупували Донецьку, Луганську, Херсонську, Запорізьку області та Крим — і змусили Україну та світ визнати це новою нормою, новим "правом", як цинічно каже Лавров.

У такій ситуації міжнародне право перетворюється на декорацію: якщо можна Росії, то чому не можна іншим? Це абсолютно зрозуміло. Саме так було із Судетами: Чехословаччину змусили визнати, що Судети — німецькі. І що було далі? Далі була Друга світова війна.