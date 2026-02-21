Переговоры в Женеве и эстонский фактор

Переговоры в Женеве 17-18 февраля похожи на три шахматные блиц-партии. Первая партия под наблюдением американцев и швейцарцев 17 февраля – четыре часа. Вторая 18 февраля – два часа и третья в тот же день, когда Мединский пришёл в отель к Умерову и Арахамии и ещё два час говорил с ними. Блиц-партии в Женеве следует анализировать в двух измерениях – их собственном и в глобальном контексте игры на многих досках.

Наиболее бросается в глаза то, что московиты неожиданно согласились приехать в Женеву, вопреки тому, что в 2025 г. отказывались от этого и говорили, что Швейцария поддерживает Украину, поэтому вести там переговоры нельзя. Оказалось, можно. С чем вызвана перемена настроений в кремле – неизвестно, но Абу-Даби без шума сменили на Женеву. Переговоры внезапно переместились в Европу и это создаёт предпосылку к тому, что Москве таки придётся говорить с ЕС, Великобританией, Норвегией и Исландией об Украине и в целом о безопасности на континенте. Возможно, даже с Гренландией.

В Европе всю неделю тоже делали шаги, чтобы подвести кремлёвцев к этой простой мысли. Особенно выводил из себя кремлёвцев Маргус Цахкна, глава МИД Эстонии. В день начала переговоров он предупредил, что армия Эстонии готова не только отразить нападение РФ, но и сходу перенести боевые действия на территорию агрессора совместно с армиями других стран Балтии. По сути, эстонцы пообещали ударить по РФ сразу после первого выстрела с её стороны, не дожидаясь консультаций с НАТО и Конгрессом США, который собственно и даёт разрешение президенту на начало военных действий. Так как Демпартия не даёт разрешений Трампу на операции в Венесуэле и в Иране, то эстонцы решили не закладываться на Конгресс.

На второй день переговоров Цахкна совсем лишил кремлёвцев покоя, когда заявил в эфире ERR, что Эстония может разместить у себя ядерное оружие Альянса. Цахкна подчеркнул, он ещё не обсуждал этот вопрос с президентом Аларом Карисом, но считает, безопасность и внешняя политика Эстонии – это не повод для академических диспутов, а реальная политика. Де-факто это предупреждение Москве, что Эстония пока не ядерная держава, но легко может стать ею. Достаточно лишь завезти ядерные бомбы, самолёты, способные их нести, в Эстонии уже дислоцируются. Это второе такое предупреждение Москве от Эстонии. Первое в июне 2025 г. делал её министр обороны Ханно Певкур.

То, что оба заявления Цахкна сделал во время переговоров в Женеве, сложно назвать совпадением. Это один из ходов и формально на другой шахматной доске. Эти бомбы могут быть не только от Великобритании или Франции, но и от США, так как договор об ограничении стратегических вооружений между ними и РФ после 5 февраля не продлили, а Трампу не нужно разрешение Конгресса на перемещение бомб из Бельгии или Италии в Эстонию. Если кремлёвцам что-то не нравится, то пусть жалуются в Совбез ООН или в Совет мира Трампа. У Трампа теперь есть свой собственный Совбез для Газы и Израиля, и он прямо говорит, что хочет расширить его полномочия на другие "горячие точки".

В кремле адекватно оценивают всю реальность появления в Эстонии ядерного оружия и поэтому не стали нагнетать. Ответить Цахкне было поручено не МИД или Пескову, а двум думцам. Двум, поскольку один – Слуцкий занял примирительную позицию, а Колесник угрюмо заявил, если в НАТО решат "воткнуть" в Эстонии ядерное оружие, то "воткнут" и спрашивать Таллинн об этом не будут. Можно подумать, что Эстония откажется от того, за чем по всему миру выстраивается очередь, а у берегов Ирана курсирует флот США. Даже Колеснику ясно, что не откажется, поэтому он лишь смог пригрозить, что РФ будет в этом случае "целиться тщательней".

Сразу после блиц-партий в Женеве свой ход сделало правительство ЕС. Представитель Еврокомиссии по иностранным делам Ануар Эль-Ануни на брифинге в Брюсселе озвучил два важных нарратива.

Первый – мирные переговоры о прекращении РФ войны против Украины невозможны без участия ЕС. Второй – Кая Каллас разослала членам ЕС мирный план, основанный на четырёх пунктах. Они включают: общее ограничение численности войск РФ, вывод их из Украины, Молдовы, Грузии и Армении, выплату РФ компенсаций Украине и отказ РФ от каких-либо притязаний на территорию Украины. План Каллас будет предан гласности в понедельник 23 февраля. В Москве это уже окрестили "ультиматумом Каллас". Можно сказать, эстонцы рулят, вопреки уверениям думцев, что никто в мире не воспринимает эстонцев всерьёз.

Будет несправедливо сконцентрировать всё внимание на эстонцах и совсем не отметить французов и Эммануэля Макрона, давнего друга Украина. Они разыгрывают серьёзную партию с РФ в Африке, с чем и был связан тайный визит 3 февраля в Москву Эммануэля Бонне, советника Макрона. Некоторые в Украине назвали визит Бонне чуть ли не зрадой, но причиной поездки был Нигер, а не Украина.

Москва давно пытается прекратить поставки во Францию урана из Нигера и ситуация плавно нагнетается. Притом, что Франция ещё в 2023 г. вывела около 3 тыс. своих солдат из Нигера и закрыла посольство. Охраной добычи и транспортировки урана занимаются частные военные компании США. Сложно сказать, была ли поездка Бонне продуктивной, так как хунта Нигера провела 12 февраля на столичном стадионе митинг, где призвала население готовиться к войне с Францией.

Как хунта собирается воевать с Францией – сложно представить. Разве что прекратит вывоз урана, но это ударит по Нигеру больней, чем ударило по Венесуэле снижение добычи нефти по просьбе РФ, и затронет США. Формальным основанием для объявления войны Франции стало нападение в Нигере в ночь на 29 января на военную авиабазу 101, расположенную де-факто в столичном аэропорту. Естественно, что Бонне уже 3 февраля был в Москве, так как уран вывозят самолётами и контракты с Францией ещё не закрыты. Несмотря на цифру 101 и авиабаза, и аэропорт существуют в одном экземпляре, и у Боне был логичный вопрос к московитам, что это было?

Официально базу атаковало 40 мотоциклистов, стрелявших по самолётам. Так что, смысл атаки – уничтожить самолёты и соответственно, поставить под вопрос вывоз урана. Охрана и Русский африканский корпус атаку отразили – убили 20 нападавших и 11 взяли в плен. Четыре нигерийских солдата получили ранения, у Русского корпуса потерь нет, зато есть реклама. Ответственность за атаку номинально взял на себя филиал "Исламского государства" в Сахаре, а хунта Нигера заявила, что за исламистами стоят Франция, Кот-д’Ивуар и другие государства Африки.

Всё очень похоже на постановку, спланированную в Москве. Смыслом операции могло быть предостережение Франции, не стоит раскрывать ядерный зонтик над Польшей или Эстонией. Но Сибига не просто так написал в "Х" в день начала переговоров, что 47% заводов США в Украине пострадали от ракетно-дроновых ударов РФ и у 37% компаний США есть жертвы от них среди сотрудников. Андрей Сибига, похоже, единственный в правительстве Украине, кто пишет в "Х", а не в российской "Телеге", куда всех, включая президента, загрузил экс-министр цифровизации Михаил Фёдоров. "Телега" хороша как место, где можно ругаться с московитами, но странички правительства и коммунальных служб там вызывают как минимум недоумение.

Если продолжить мысль Сибиги, то вывод ЗСУ из района Краматорска и Славянска, которого требует Москва, не выглядит чем-то совсем неприемлемым. Естественно, при условии, что там остаются Нацгвардия и полиция, и добавляются американские ЧВК для обеспечения добычи редкоземельных металлов. На их размещение согласия Конгресса не требуется. Поэтому в кремле тоже не в восторге от идеи о свободной экономической зоне там под юрисдикцией Украины.

В результате в целом можно согласиться с мнением "Уолл-стрит журнал" – переговоры в Женеве были "театром для Трампа". Но этот спектакль для Трампа не может длиться без конца, что понимают и в кремле. Поэтому Мединский и зашёл перед отъездом на третью блиц-партию к украинским американцам – Умерову и Арахамии, объявленных СМИ США сторонниками твёрдой линии на переговорах, в отличие от Буданова. У Мединского мог быть не только государственный, но и личный интерес – в кремле сейчас делят "шкуру лаврова". На место главы МИД продвигают его, Галузина и Пескова. Логично, что для Мединского было нелишним передать через "укро-американцев" в Белый дом просьбу поддержать его кандидатуру. По возвращению от них Мединский многообещающе изрёк – переговоры скоро продолжатся.

Если суммировать, то продолжатся или не продолжатся, зависит не столько от самих переговорщиков, сколько от тех комбинаций, которые разыгрываются на других досках параллельно с Женевской.