В Беларуси тоже плохо: Лукашенко пожаловался на плохое состояние экономики РБ

Самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко на прошлой неделе пожаловался на плохое состояние экономики РБ.

"Отец" был в отчаянии: промышленность за 2025 год упала на 1,8%, а за январь 2026 года – на 3,4%. На ключевом для РБ российском рынке только Минпром не добрал 1 млрд долларов выручки.

В итоге "отец" раскритиковал белорусских аграриев, указав, что импорт свинины из России – это вообще позор.

Похоже, что Лукашенко начал медленно прозревать, или готовиться снова подоить РФ.

Впрочем, если его отчаяние было искренним, то возникает вопрос: на что он рассчитывал? Если твой стратегический партнер – лживый дебил, который лжет всем о состоянии собственной экономики, страны-торговые партнеры также будут испытывать "отрицательный рост".