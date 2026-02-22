Жизнь всегда победит и смерть, и ложь – поэтому стоит быть на его стороне

В последние десятилетия музеи иллюзии стали настоящей торговой маркой мирового туризма – куда бы ты ни поехал, всегда сможешь посетить такой. Париж, Вильнюс, Барселона, Вена, Краков, Нью-Йорк, Вашингтон, Филадельфия, Сан-Диего, Сан-Франциско, Денвер, Тель-Авив, Дубай, Осака, Шанхай, Кейптаун, Найроби, Сидней… Только один список городов занял бы почти весь объем этого текста. И в этой индустрии есть определенный признак нашего времени – люди все больше желают уйти из реальности, от компьютерных игр до соответствующих музеев…

Если внимательно посмотреть на ситуацию, мы увидим, что вся наша жизнь теперь проходит в музее иллюзии. Украинцы, по крайней мере, подавляющее большинство, питали иллюзию, что Россия никогда не нападет на Украину, и это убеждение удивительным образом продолжало определять восприятие реальности – а если быть точным, то антиреальности не изменила даже оккупация Крыма и Донбасса. Путин продолжает находиться в иллюзии неизбежной победы над Украиной – и я не знаю, отказался ли он за эти четыре года от веры в то, что украинцы спят и видят приход российских войск.

В 2014 году Путин, комментируя возможность введения своих войск в Украину, сказал, что "пусть кто-нибудь из украинских военных попытается стрелять в своих людей – российские военные будут стоять позади людей, не спереди, а сзади". И я на этот счет написал статью, в которой говорил о готовности российского президента использовать украинских женщин и детей в качестве живого щита для своей армии. Так вот, министерство иностранных дел Российской Федерации обратилось к корпорации, на ресурсах которой был обнародован мой текст, с обвинениями в клевете и манипулятивном извращении слов Путина: мол, он имел в виду, что женщины и дети сами будут желать стоять впереди российской армии! И я, конечно, расценил эту претензию российских дипломатов как откровенное издевательство. Но потом, когда увидел, как Путин планировал свой "блицкриг" и парад, осознал, что они, возможно, и не шутили – просто жили в "своей" реальности.

Но вернемся к миру иллюзий. Трамп живет в иллюзии договоренностей с Путиным и совместном заработке. Не знаю, действительно ли Зеленский до сих пор живет в иллюзии, что он еще в чем-то сможет убедить Путина во время личной встречи – но факт, что именно в этом иллюзорном свете он представлял себе начало своего президентства. Обычные люди во многих странах мира массово и уверенно голосуют за проходимцев и негодяев, рисующих им красивые картинки вместо того, чтобы предлагать политические программы. Зачем после этого еще посещать музей иллюзий и тратить деньги, я совсем не понимаю.

Благодаря триумфу новых информационных технологий и мастерскому контролю старых авантюристов над алгоритмами подачи информации, люди перестают отличать иллюзию от реальности. В 2019 году, во время триумфа Зеленского, многие жаловались, что украинцы голосуют за сериал, а не за политическую позицию. Но в 2026 году голосование за сериал выглядит почти торжеством здравого смысла – большая часть людей готова проголосовать за кадр из тик-тока.

Можно спросить самого себя, что человек моей профессии может сделать, кроме как принять вызов и соревноваться на новом информационном поле с армией некомпетентных идиотов, которые просто говорят людям то, что желают услышать, чтобы не выходить из мира собственных выдумок и собственного невежества. И могу ли я серьезно надеяться победить в мире самовлюбленных миллиардеров и тупых "инфлюэнсеров"?

Конечно, я собираюсь победить. Более того – я уверен в своей победе. И знаете почему? Потому что реальность есть!

Это в музее иллюзии на вас может наехать огромный грузовик – и от этого не будет никаких последствий. На улице, то есть в реальной жизни, от вас не останется даже мокрого места. Это в музее иллюзии вас – и самих себя – будут убеждать, что Путин не решится на нас напасть. В реальной жизни будут бомбить наши города, убивать нас и вымораживать. Это в музее иллюзии украинцы будут встречать российских танкистов цветами и плясками – в реальной жизни они будут их убивать.

Понимаете теперь, чем отличается иллюзия от реальной жизни? Да, вы понимаете. Украинцы – один из первых народов, вынужденный теперь жить в мире вполне реальном, какие бы иллюзии нашу жизнь ни сопровождали. Но не сомневайтесь: скоро таких народов будет много.

Я уверен в победе именно потому, что знаю: ни одна иллюзия не может победить реальность – знаю даже не с тех времен, когда занимаюсь журналистской профессией, а с тех пор, когда себя помню. Мне могут сказать, что человечество всегда жило верой – и ничего. Но не путаем понятия. Вера приобретает значение только тогда, когда она сопровождается не словами и притчами, а поступками и готовностью идти на самопожертвование. Если вы не доверяете мне – спросите мысленно у Иисуса Христа, он вам все объяснит.

Поэтому если вы одиноко чувствуете себя в мире реальности, не бойтесь. Иллюзия никогда не сможет победить, даже если она способна на электоральные успехи и шабаш в социальных сетях. Жизнь всегда победит и смерть, и ложь – поэтому вам следует быть на его стороне, если хотите выжить и не потерять самого себя.