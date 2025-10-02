rus
Українська
Топ-темы:
СобытияЭкономикаОбществоАстрологияПутешествияНаука
Блог
Политика

Зачем Трамп клянчит себе Нобелевскую премию мира

Игорь ЭйдманИгорь Эйдман

Зачем Трамп клянчит себе Нобелевскую премию мира
Зачем Трамп клянчит себе Нобелевскую премию мира

Во всем виноваты бородатые трансгендерные толстяки.

Первый в истории США "министр войны" Пит Хегсет (этакий бог Марс - алкоголик из канала Fox News) собрал командование американской армии, чтобы поучить жизнь и указать на главных врагов США. Список врагов оказался длинным: ребята в платьях, бородатые, длинноволосые и жирные, приверженцы изменения климата, приверженцы "гендерных ошибок". Также Гегсет заявил, что базовая подготовка в армии "возвращается к тому, чем она должна быть: страшной, жесткой и дисциплинированной, что позволяет сержантам-инструкторам вселять здоровый страх в новых рекрутов, гарантируя, что будущие бойцы будут закалены. Они могут ругаться. И да, они могут применять физическое насилие к рекрутам".

Разговаривал он с командованием американской армии примерно так же, как сержант-садист Гартман (методы которого целиком совпадали с сегодняшними пожеланиями Хегсета) с новобранцами в знаменитом американском антивоенном фильме "Цельнометаллическая оболочка". Интересно, как на это унижение отреагирует военное руководство США.

А потом вышел Трамп и привычно начал клянчить себе Нобелевскую премию мира: если ее отдадут кому-то другому, это будет большим оскорблением для нашей страны. Нобелевский комитет ему ни запугать, ни разжаловать. Не видать ему премии, как своих ушей.

А еще он снова говорил какую-то чушь об совершенно невозможной встрече Путина с Зеленским.

Стыдно...

Источник:Telegram

Война в УкраинеБлогиСШАТрамп