Зачем Трамп клянчит себе Нобелевскую премию мира

Во всем виноваты бородатые трансгендерные толстяки.

Первый в истории США "министр войны" Пит Хегсет (этакий бог Марс - алкоголик из канала Fox News) собрал командование американской армии, чтобы поучить жизнь и указать на главных врагов США. Список врагов оказался длинным: ребята в платьях, бородатые, длинноволосые и жирные, приверженцы изменения климата, приверженцы "гендерных ошибок". Также Гегсет заявил, что базовая подготовка в армии "возвращается к тому, чем она должна быть: страшной, жесткой и дисциплинированной, что позволяет сержантам-инструкторам вселять здоровый страх в новых рекрутов, гарантируя, что будущие бойцы будут закалены. Они могут ругаться. И да, они могут применять физическое насилие к рекрутам".

Разговаривал он с командованием американской армии примерно так же, как сержант-садист Гартман (методы которого целиком совпадали с сегодняшними пожеланиями Хегсета) с новобранцами в знаменитом американском антивоенном фильме "Цельнометаллическая оболочка". Интересно, как на это унижение отреагирует военное руководство США.

А потом вышел Трамп и привычно начал клянчить себе Нобелевскую премию мира: если ее отдадут кому-то другому, это будет большим оскорблением для нашей страны. Нобелевский комитет ему ни запугать, ни разжаловать. Не видать ему премии, как своих ушей.

А еще он снова говорил какую-то чушь об совершенно невозможной встрече Путина с Зеленским.

Стыдно...