Навіщо Трамп клянчить собі Нобелівську премію миру

У всьому винні бородаті трансгендерні товстуни.

Перший в історії США "міністр війни" Піт Хегсет (такий собі бог Марс - алкоголік з каналу Fox News) зібрав командування американської армії, щоб повчити життя і вказати на головних ворогів США. Список ворогів виявився довгим: хлопці в сукнях, бородаті, довговолосі і жирні, прихильники зміни клімату, прихильники "гендерних помилок". Також Гегсет заявив, що базова підготовка в армії "повертається до того, чим вона має бути: страшною, жорсткою і дисциплінованою, що дозволяє сержантам-інструкторам вселяти здоровий страх у нових рекрутів, гарантуючи, що майбутні бійці будуть загартовані. Вони можуть лаятися. І так, вони можуть застосовувати фізичне насильство до рекрутів".

Розмовляв він із командуванням американської армії приблизно так само, як сержант-садист Гартман (методи якого цілком збігалися з сьогоднішніми побажаннями Хегсета) з новобранцями в знаменитому американському антивоєнному фільмі "Суцільнометалева оболонка". Цікаво, як на це приниження зреагує військове керівництво США.

А потім вийшов Трамп і звично почав клянчити собі Нобелівську премію миру: якщо її віддадуть комусь іншому, "це буде великою образою для нашої країни". Нобелівський комітет йому ні залякати, ні розжалобити. Не бачити йому премії, як своїх вух.

А ще він знову говорив якусь нісенітницю про абсолютно неможливу зустріч Путіна із Зеленським.

Соромно...